Kinas beslutning om å innføre en toll på 34 % på alle varer importert fra USA er en direkte gjengjeldelse mot president Donald Trumps tollsatser på kinesiske varer.

Denne eskaleringen av handelskrigen mellom verdens to største økonomier forventes å få betydelige konsekvenser for ulike industrier i begge land, ifølge en Reuters-rapport.

I luftfartssektoren, for eksempel, kan amerikanske selskaper som Boeing se en nedgang i salget til kinesiske flyselskaper, som kan velge alternative leverandører som Airbus.

Landbruksindustrien vil også bli hardt rammet, ettersom amerikanske bønder vil finne det vanskeligere å eksportere produktene sine til Kina, et stort marked for soyabønner, svinekjøtt og andre landbruksvarer.

Dette kan føre til lavere priser for amerikanske bønder og økonomiske vanskeligheter for mange i landbrukssektoren.

Utover luftfart og landbruk, vil tariffene sannsynligvis påvirke et bredt spekter av bransjer, inkludert produksjon, teknologi og detaljhandel.

Amerikanske selskaper som er avhengige av kinesiske leverandører for komponenter eller ferdige produkter kan se kostnadene øke, noe som fører til høyere priser for forbrukere eller lavere fortjeneste for bedrifter.

Kinesiske selskaper som eksporterer til USA vil også møte utfordringer, ettersom produktene deres blir dyrere for amerikanske kjøpere. Dette kan føre til redusert etterspørsel og tap av arbeidsplasser i Kina.

Fly

Boeing vil bli betydelig påvirket av Kinas gjengjeldelsestariffer, som vil gjøre flyene betydelig dyrere enn de som tilbys av konkurrenteneAirbus og Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Salg og leveranser av Boeing til Kina falt kraftig etter 2019 på grunn av to fatale MAX 8-jetulykker og eskalerende spenninger mellom USA og Kina om teknologi og nasjonal sikkerhet, til tross for at Beijing ikke innførte toll på Boeing under den første handelskrigen mellom USA og Kina.

Importstoppen, som ble avsluttet i januar 2024, så en full gjenopptakelse av importen før seks måneder senere.

Air China, China Eastern Airlines og China Southern Airlines, de tre største flyselskapene i landet, hadde planlagt å motta henholdsvis 45, 53 og 81 Boeing-fly mellom 2025 og 2027.

Imidlertid kan disse planene nå bli påvirket av de økte prisene, ifølge rapporten.

Halvledere

Intel-monterte prosessorer, som er mye brukt i bærbare datamaskiner og servere, utgjør 8 milliarder dollar av chipene på 10 milliarder dollar som Kina importerer fra USA årlig, ifølge Bernstein-analytikere.

I 2024 var Kina Intels største marked, og genererte 29 % av inntektene, sammenlignet med 27 % i 2023.

I tillegg kan Micron, en amerikansk minnebrikkeprodusent, bli påvirket av potensielle tariffer på grunn av import av noen av brikkene deres som selges i Kina fra USA.

Selv om Micron har produksjonsanlegg i Kina og andre land, er virkningen fortsatt usikker.

Derimot forblir NVIDIAs AI-brikker, som også er etterspurt av kinesiske selskaper, upåvirket av tariffene.

Dette er fordi de produseres og settes sammen i Taiwan av TSMC.

Landbruk og gårdsutstyr

Den amerikanske landbrukssektoren vil bli verst rammet av Beijings gjengjeldelsestoller, ettersom Kina er det største markedet for amerikanske landbruksprodukter.

Kina har suspendert importkvalifikasjoner for sorghum fra kinesisk-eide C&D (USA) Inc., med henvisning til matsikkerhetsproblemer.

I tillegg ble fjærfekjøtt og beinmel fra American Proteins, Mountaire Farms of Delaware og Darling Ingredients også suspendert.

Fjærkreprodukter fra Mountaire Farms of Delaware og Coastal Processing var også inkludert i importsuspensjonen.

Videre er Kinas gjengjeldelsestariffer på 34 %, lagt til en tidligere 10 %-toll på den amerikanske gårdsutstyrssektoren i mars, nå totalt 44 %.

Disse tariffene påvirker selskaper som Caterpillar, Deere & Co og AGCO.