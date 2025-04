India ser på handelsavtale med USA, avsetter tollhevn

Til tross for den globale markedsuroen utløst av president Trumps tollsatser, er India fortsatt optimistisk når det gjelder å nå sitt anslåtte mål for økonomisk vekst på 6,3 %-6,8 % for regnskapsåret 2025/26 (april-mars), rapporterte Reuters siterer en tjenestemann i finansdepartementet.

Denne tilliten avhenger av å holde oljeprisen under 70 dollar per fat, noe som gir en dempe mot eksterne økonomiske sjokk.

Kommentarene kommer som en handelskrig, utløst av Trumps tariffer på handelspartnere, rasler globale markeder, med store aksjeindekser over hele Asia som opplever betydelige fall på mandag.

Mens noen økonomer har advart om at Trumps tollsatser kan barbere 20-40 basispunkter fra Indias vekst i inneværende regnskapsår og potensielt lamme nøkkelsektorer som diamantindustrien (som sender over en tredjedel av sin eksport til USA), og sette tusenvis av arbeidsplasser i fare, ser det ut til at den indiske regjeringen tar en mer målt tilnærming.

En annen tjenestemann i finansdepartementet sa til Reuters at tollkunngjøringene ikke forventes å påvirke Indias viktige finanspolitiske parametere for 2025/2026 nevneverdig, noe som tyder på en tro på motstandskraften til den innenlandske økonomien.

India er forberedt på å ta ytterligere skritt for å støtte eksportører som er berørt av de høyere amerikanske tollsatsene, la den andre tjenestemannen til, og signaliserte en proaktiv tilnærming for å dempe eventuelle negative konsekvenser.

“Vi har allerede tatt avsetninger i budsjettet for tollfritaksordninger for å hjelpe eksportører og er åpne for å gjøre mer,” uttalte tjenestemannen, og fremhevet regjeringens forpliktelse til å støtte indiske bedrifter.

Begge tjenestemenn ba om anonymitet, da de ikke var autorisert til å snakke med media.

Det indiske finansdepartementet svarte ikke umiddelbart på en e-postforespørsel fra Reuters om kommentar.

India forfølger handelsavtale med USA

India planlegger ikke å gjengjelde Trumps 26% toll på import fra den asiatiske nasjonen, ettersom samtaler for en handelsavtale mellom de to landene pågår, har Reuters rapportert.

Denne beslutningen reflekterer en strategisk tilnærming fokusert på å forfølge en gjensidig fordelaktig handelsavtale i stedet for å eskalere handelsspenninger.