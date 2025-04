Krypto-priser krasjer når investorer går over til viral PepeX

Kryptomarkedet fortsetter å registrere betydelige tap ettersom tariffuro holder kjøpere på sidelinjen. Sammenlignet med et fryktnivå på 34 i forrige økt, har kryptofrykt- og grådighetsindeksen sunket ytterligere til 23.

Midt i den økonomiske usikkerheten ser det ut til at kunnskapsrike investorer flytter oppmerksomheten bort fra de store til revolusjonerende meme-prosjekter med robust vekstpotensial. PepeX, den første AI-drevne meme-mynt launchpaden topper listen over meme-ICOer i 2025. Dens oppgave er å bringe rettferdige tilbake til “rettferdige lanseringer”, og legge kontrollen i hendene på fellesskapet.

Ethereum-prisen gjør seg klar for en korrigerende tilbakegang ettersom topp-ETFer registrerer daglige innstrømninger

Siden begynnelsen av året har Ethereum-prisen registrert 9 ukentlige tap av de totalt 13 ukene. Mens salgspresset er satt til å fortsette i de påfølgende øktene, kan den øverste altcoinen ha funnet sin kortsiktige bunn. I følge SoSoValue registrerte Ethereum spot-ETFer en daglig nettoinnstrømning på 2,06 millioner dollar den 4. april med BlackRock, Fidelity og Grayscales opsjoner som toppet listen med henholdsvis 4,05 milliarder dollar, 1,41 milliarder dollar og 567,88 millioner dollar.

En titt på dets daglige prisdiagram viser Ethereum-prisen dypt i det oversolgte territoriet til en RSI på 26. Med den sannsynlige korrigerende tilbakegangen er $1750 et motstandsnivå verdt å se. Under den nåværende støttesonen på $1415, vil bjørnene se et to-års lavpunkt på $1375.

ETH prisdiagram | kilde: TradingView

PepeX på listen over beste meme-tokens i 2025 når investorer skifter fra majors

Memekulturen gjennomgår en revolusjon som er satt til å skape et betydelig antall kryptomillionærer. Faktisk, midt i tariffuroen, ser kunnskapsrike investorer forbi de store etter muligheter i rimelige tokens med brukssaker i den virkelige verden.

Basert på sin infrastruktur og robuste vekstpotensial, har PepeX sikret seg sin plass på en topp meme ICO i 2025. Som verdens første AI-drevne tokeniseringslanseringsstasjon, har prosjektet gjort det til sin oppgave å “gjøre rettferdig lansert rettferdig igjen”. Dette inkluderer å undertrykke enhver form for portvakt, fraråde innsidemanipulasjon og å legge kontrollen i hendene på fellesskapet.

Krypto-entusiaster, inkludert de uten kodeferdigheter, kan lage et token raskt og enkelt. Med AI trenger de ikke å være engstelige for merkevarebygging og markedsføring av tokenet.

Samtidig er PepeX opptatt av å beskytte innehavernes investering ved å begrense skapernes beholdning til 5 % av det totale tilbudet. Som sådan, hvis et symbolprosjekt mislykkes, mister grunnleggerne sin låste likviditet, som omfordeles til fellesskapet. Med andre tiltak som anti-snikskytterbeskyttelse, har PepeX tettet alle smutthullene som er observert i slike som Pump.fun.

Det er denne forsikringen og vekstpotensialet som har fått kunnskapsrike investorer til å strømme til meme-prosjektet til tross for den vedvarende tariffuroen som har påvirket det bredere kryptomarkedet. Selv før den noteres i 3. kvartal, har de tidlige brukerne en mulighet til å hente inn kumulative gevinster på opptil 311 % under det pågående forhåndssalget.

For hver 3-dagers etappe øker tokenprisen med 5 %. Så langt har det allerede solgt ut de første 4 etappene; samlet inn over 1,2 millioner dollar på bare to uker.

Cardano-prisen nærmer seg oversolgt territorium midt i den økte tariffuroen

Cardano prisdiagram | Kilde: TradingView

Cardano-prisen har handlet i minus i 4 av de siste 5 ukene, og ser ut til å være klar for nok et ukentlig tap ettersom markedet fortsetter å reagere på Trumps aggressive tariffer. På mandag falt altcoinen ytterligere til et nivå sist registrert i november 2024.

En titt på dets daglige prisdiagram viser at den svever nær det oversolgte territoriet til en RSI på 31. Spesielt er indikatoren vendt nedover; som indikerer at Cardano-prisen kan registrere ytterligere tap på kort sikt.

Ettersom oksene forsvarer støtten til $0,4975, kan altcoin registrere et korrigerende tilbakeslag med forventet motstand på $0,6500. Et ytterligere fall kan få bjørnene til å teste det lavere støttenivået på $0,4450.

