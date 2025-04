Bitcoin snublet ut av porten da globale markeder følte ringvirkningene av økende amerikansk handelsspenning.

Midt i frykt for en svart mandag-krasj i 1987-stil, sank kryptos totale markedsverdi omtrent 10 % til 2,44 billioner dollar før et kortvarig tilbakeslag på forhåpninger om tollforsinkelser. Ryktene om pågående samtaler med 50+ handelspartnere ga kort lettelse, men salget kom raskt tilbake.

I løpet av de siste 24 timene ble mer enn 1,25 milliarder dollar i lange posisjoner utslettet, noe som førte til en brutal likvidasjonsbølge på 1,63 milliarder dollar.

Mesteparten av skaden kom i løpet av det 12-timers vinduet, der Longs fikk en massiv hit på 559 millioner dollar.

Indikatorer for markedssentiment blinket rødt på pressetidspunktet, med Crypto Fear & Greed Index som gled 10 poeng inn i ekstrem frykt-territorium.

Det bredere altcoin-markedet speilet Bitcoins nedgang, med bare en håndfull av de 99 beste tokenene som returnerte til lønnsomhet ved sene asiatiske åpningstider på mandag.

Vil Bitcoin-prisen krasjer?

Bitcoin klarte ikke å holde den avgjørende støtten på $80 000 etter at Det hvite hus avviste rykter om en 90-dagers forsinkelse i de nye tariffene.

Den korte oppgangen som fulgte etter de første rapportene bleknet raskt, og BTC raste under $78K da sentimentet ble kraftig bearish, noe som bekreftet at kryptomarkedene fortsatt er svært reaktive overfor globale makrosignaler.

QCP Capital sa i en bulletin til sine Telegram-abonnenter at markedene sannsynligvis vil forbli nervøse når globale makter skynder seg å posisjonere seg i pågående handelssamtaler.

Firmaet bemerket at usikkerhet rundt tariffpolitikk driver investorer til å redusere risikoen, med krypto som får en hit sammen med tradisjonelle markeder.

De pekte også på nylige kommentarer fra den amerikanske presidenten, som, til tross for at han uttrykte et ønske om å unngå markedstap, indikerte at «noen ganger må du ta medisin».

Ifølge QCP antyder dette at administrasjonen kan være forberedt på å tåle kortsiktig økonomisk smerte for å presse gjennom sin handelsagenda, øke innsatsen for globale markeder og potensielt trekke krypto lavere hvis ingen fremgang gjøres i løpet av de kommende dagene.

Til tross for volatiliteten, har Bitcoin funnet et visst fotfeste i midten av $70 000-intervallet, og har nådd sine rekorder i mars 2024 før de stabiliserte seg.

I følge kjedeanalysefirmaet Glassnode var de siste lavpunktene ikke tilfeldige, og de stilte pent opp med viktige kostnadsbasisnivåer der store deler av BTC-forsyningen tidligere hadde skiftet hender.

Glassnode påpekte at rundt 50 000 BTC sist ble flyttet nær $74,2K, og dannet den første store forsyningsklyngen under $80K.

Denne sonen holdes for det meste av investorer som jevnlig hadde økt kostnadsgrunnlaget frem til 10. mars og har vært inaktive siden, noe som indikerer at de sannsynligvis er langsiktige eiere.

Nedenfor viser data på kjeden ytterligere støtte mellom de siste lavpunktene og $70 000-merket, med omtrent 175 000 BTC konsentrert i denne sonen. De største kostnadsklyngene ble identifisert til $71.600, med rundt 41.000 BTC, og $69.900, hvor omtrent 68.000 BTC holdes.

På pressetidspunktet konsoliderte Bitcoin seg like over disse nivåene, noe som tyder på at langsiktige eiere kan gå inn for å absorbere salgspress.

Ifølge kryptoanalytiker Ted, for at et lettelsesrally skal skje, må Bitcoin gjenvinne sitt ukentlige 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), et nivå som historisk sett har markert skillelinjen mellom bullish og bearish momentum.

Kilde: Ted på X

I skrivende stund handlet Bitcoin for $78 468, like over 50-EMA.

Gjenvinningen, hvis bekreftet, kan tjene som et kortsiktig bullish-signal, som potensielt kan utløse et lettelsesoppgang når selvtilliten begynner å krype tilbake i markedet.

Imidlertid advarte Ted at hvis BTC ikke klarer å holde dette nivået, forblir døren åpen for et fall mot $69.000–$70.000.

Altcoins fanget i nedfallet

I løpet av de siste 24 timene har altcoin-markedsverdien falt 4%, og ligger på rundt 1,03 milliarder dollar i skrivende stund.

Denne kraftige tilbakegangen falt sammen med en svak lesning på 16 på Altcoin Season Index, noe som betyr at bare 16 av de 100 beste altcoinene har overgått Bitcoin de siste tre månedene.

Ethereum (ETH), den største altcoinen etter markedsverdi, fikk et alvorlig slag og falt 11,36 % på en enkelt dag.

Andre tunge slagere som XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) og Cardano (ADA) ble heller ikke spart, med loggingstap mellom 7 % og 10 %.

Selv i rødhavet sto noen få ytterliggere. SPX6900 (SPX) var det eneste symbolet i topp 99 som tok tosifrede gevinster, og trosset den bredere markedsnedbrytningen. I mellomtiden klarte Fartcoin (FARTCOIN) og Four (FORM) å gi beskjedne gevinster. Se nedenfor:

Kilde: CoinMarketCap

Ming Wu, administrerende direktør i Rabbit, X, veide inn situasjonen, fortalte Invezz at det bratte fallet ikke bare er en kryptohistorie; det er en del av en bredere makrostorm.

“Med Trump gjeninnføring av globale tariffer, var markedene allerede nervøse,” sa han. “Aksjemarkedene krasjet over flere handelsøkter, og fordi krypto handler 24/7, ble altcoins raskt fanget i nedfallet.”

Han la til at disse tokenene er blant de mest likvide spekulative eiendelene, noe som gjør dem ekstra sårbare i tider med panikk.

Komodo CTO Kadan Stadelmann delte også sine tanker, og sa at altcoins er spesielt uprøvde i perioder med kvantitativ innstramming, i motsetning til okseløpene vi har sett under løsere pengepolitikk.

“Altcoins trivdes i den enkle pengetiden,” sa han. “Men i et miljø med risiko, med høyere renter og strammere likviditet, sliter de med å vise reell motstandskraft.”