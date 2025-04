Nippon Steels US Steel-budoppdatering: Trump bestiller ny anmeldelse

President Donald Trump har ledet et sentralt nasjonalt sikkerhetspanel i USA for å revurdere Nippon Steels foreslåtte oppkjøp av US Steel, og gjenopplive håpet om at den høyprofilerte avtalen fortsatt kan komme videre.

Flyttingen sendte US Steel-aksjene opp med over 13 % da investorer satset på en mulig reversering av tidligere motstand basert på nasjonale sikkerhetshensyn.

I et offisielt notat utgitt mandag, uttalte Trump:

Jeg ber komiteen for utenlandske investeringer i USA (CFIUS) foreta en gjennomgang av kjøpet av US Steel av Nippon Steel for å hjelpe meg med å avgjøre om ytterligere tiltak i denne saken kan være hensiktsmessig.

Både Nippon Steel og US Steel avslo umiddelbare kommentarer etter direktivet.

Gjennomgangsordren utløste optimisme på tvers av finansmarkedene, ettersom mange tolket det som et tegn på at Trump-administrasjonen kan godkjenne fusjonen på 14,1 milliarder dollar som tidligere president Joe Biden tidligere hadde blokkert, med henvisning til nasjonale sikkerhetsrisikoer.

Etter Bidens avslag tidligere i år, saksøkte Nippon Steel og US Steel CFIUS, og hevdet at avgjørelsen var partisk og nektet dem en rettferdig anmeldelse.

Selskapene påsto at Bidens trekk var politisk motivert, med sikte på å vinne fordelene til United Steelworkers (USW)-fagforeningen i Pennsylvania – en avgjørende slagmarkstat hvor US Steel har hovedkontor – foran presidentvalget i 2024.

Forrige måned ba Trump-administrasjonen om mer tid til å forlenge fristene i søksmålet, for å tillate ytterligere diskusjoner mellom regjeringen og de to selskapene angående fusjonen.

Trumps beslutning om å gjenåpne gjennomgangsprosessen tilbyr nå en potensiell livline til avtalen, noe som kan ha store implikasjoner for fremtiden til amerikansk industripolitikk og det globale stålmarkedet.