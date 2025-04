President Donald Trumps aggressive tolltiltak kan i betydelig grad hindre økonomisk vekst i eurosonen, og potensielt barbere av mellom 0,5 og 1 prosentpoeng, ifølge Yannis Stournaras, guvernøren i den greske sentralbanken. Stournaras delte bekymringene sine i et intervju med Financial Times publisert mandag.

Hans kommentarer kommer mens EU-land vurderer å godkjenne et første sett med målrettede mottiltak på opptil 28 milliarder dollar av amerikansk import – alt fra tanntråd til diamanter – i løpet av de kommende dagene, et svar på den eskalerende handelsspenningen.

Blokken med 27 nasjoner står overfor 25 % importtoll på stål og aluminium og biler, i tillegg til Trumps annonserte «gjensidige» tollsatser på 20 % fra onsdag for nesten alle andre varer, og skaper et komplekst og utfordrende handelsmiljø.

I sitt intervju med Financial Times advarte Stournaras om at den økende risikoen for en global handelskrig kan utløse et stort «negativt etterspørselssjokk» i eurosonen, som potensielt kan veie tungt på Europas økonomiske vekstutsikter.

“En merkbar negativ innvirkning på veksten kan føre til at aktiviteten blir mye svakere enn forventet, og trekker inflasjonen under våre mål,” sa han til FT, og understreket potensialet for en betydelig økonomisk nedgang.

Den europeiske sentralbanken (ECB) har tidligere anslått at en amerikansk tollsats på 25 % på europeisk import vil redusere veksten i eurosonen med 0,3 prosentpoeng det første året.

Hvis EU skulle implementere mottoll på USA, ville denne effekten øke til et halvt prosentpoeng, noe som fremhever potensialet for et selvforskyldt sår.

Stournaras understreket at tollsatsene er fundamentalt deflasjonære, med noen av de amerikanske tiltakene som er «verre enn forventet», og skaper en «enestående» grad av «global politisk usikkerhet», ifølge Financial Times-rapporten.

2. april avduket Trump en 10 % grunntoll på all import til USA, kombinert med høyere toll på dusinvis av andre land. Disse tollsatsene ser ut til å være rettet mot omtrent 60 land, og forstyrrer de globale handelsstrømmene betydelig.

USAs vareimport til EU utgjorde 334 milliarder euro (365,6 milliarder dollar) i 2024, mens EUs eksport til USA beløp seg til 532 milliarder euro, noe som understreker den betydelige handelsubalansen mellom de to økonomiske kraftsentrene.