Analytikere ser “forbedret kjøpsmulighet” når Apple kommer tilbake, men sliter med å stabilisere seg

Apple-aksjen iscenesatte et oppsving tirsdag, etter dager med nådeløst salg som fikk teknologigigantens markedsverdi til å falle med 638 milliarder dollar da investorer så ut til å trøste seg i hint om potensielle handelsforhandlinger som kunne lette spenningen.

Aksjen steg med 4,5 % i tidlig handel; senere på dagen ga den imidlertid opp mesteparten av oppgangen og ble sett bare opp med over 1,7 %.

Økningen kom da bredere amerikanske markeder også fant lettelse, med forhåpninger knyttet til ytterligere diplomatiske vendinger rettet mot å kjøle ned den stadig mer aggressive retorikken fra Trump-administrasjonen.

Apples sprett er imidlertid fortsatt satt mot et bredere bakteppe av pågående utfordringer.

Aksjen er fortsatt ned nesten 14 % de siste fem dagene og nær 17 % den siste måneden.

Apples eksponering for Kina setter det i trådkorset i handelskonflikten, med analytikere som advarer om at selskapets sårbarheter i forsyningskjeden er blant de høyeste i teknologisektoren.

Kina har også gjengjeldt amerikanske tollsatser med 34 % avgifter på amerikanske varer, noe som har eskalert handelsspenningen ytterligere, selv om andre land har søkt USA for forhandlinger.

Utsettelsen av visse Siri-funksjoner innen Apples intelligens har også tynget Apple-aksjen.

Analytikere ser sølv i Apples mishandlede verdivurdering

Til tross for turbulensen er noen Wall Street-stemmer fortsatt positive på Apple.

Bank of America Securities gjentok tirsdag sin kjøpsvurdering på Apple-aksjer, og opprettholder et kursmål på 250 dollar.

Firmaet hevdet at den kraftige tilbakegangen gir en “spesielt forbedret kjøpsmulighet” for investorer, ettersom aksjens pris-til-inntjening-multipel har falt til rundt 21 ganger terminfortjeneste – under terskelen på 25 ganger banken anser som gunstig.

“Den bratte tilbakegangen i Apples aksjekurs gir “en spesielt forbedret kjøpsmulighet for investorer til å eie et navn av høy kvalitet,” sier Bank of America.

BofA la vekt på Apples robuste kontantstrømmer, inntjeningsmotstandsdyktighet og potensielle oppside ved å integrere kunstig intelligens i enhetene sine.

Disse faktorene, mener firmaet, støtter en positiv risiko-belønningsbalanse for aksjen på dagens nivå.

“Selv om kortsiktig volatilitet sannsynligvis vil vedvare, gir Apples grunnleggende styrker og attraktive verdivurdering en overbevisende sak for langsiktige investorer,” bemerket BofA.

Apple-aksjer: forsyningskjederisiko og prispress

Likevel er ikke alle analytikere like gode.

Daniel Ives fra Wedbush Securities, en mangeårig Apple-okse, trimmet kursmålet sitt fra $325 til $250, med henvisning til det han kalte president Trumps «tariff Armageddon».

Han anerkjente Apples innsats for å diversifisere produksjonen til land som India, Vietnam og Thailand, men advarte om at over 50 % av Mac-ene og så mye som 80 % av iPadene fortsatt kommer fra Kina.

“Realiteten er at det vil ta tre år og 30 milliarder dollar å flytte til og med 10% av Apples forsyningskjede ut av Asia,” advarte Ives, og fremhevet de logistiske og økonomiske utfordringene som teknologigiganten står overfor.

Ben Reitzes fra Melius Research gjorde sammenligninger mellom tollsjokket og tidligere markedskriser som finanskrisen i 2008 og Covid-pandemien.

Han advarte om at maskinvareselskaper kan måtte heve prisene i USA med så mye som 20 % for å kompensere for tariffeffekter, et trekk som risikerer å fremmedgjøre prisfølsomme kunder.

“Apple kan se en enorm margin på flere hundre basispunkter i USA,” advarte Reitzes, mens han opprettholder en kjøpsvurdering med et prismål på $226.

“De er nesten sikre på å øke prisene hvis tariffene går videre.”