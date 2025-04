Midt i økende usikkerhet rundt forholdet mellom USA og Ukraina, er det fortsatt en standhaftig forpliktelse til den krigsherjede nasjonen i form av uformelle bånd knyttet over tre år med konflikt med Russland.

I spissen for denne anklagen er Howard G. Buffett, en republikansk filantrop og sønn av den legendariske investoren Warren Buffett, som er på sitt 18. besøk i Ukraina siden Russlands fullskala invasjon i 2022.

Dette besøket kommer mens den nye amerikanske administrasjonen ledet av president Donald Trump utforsker en potensiell midlertidig våpenhvile mellom Russland og Ukraina, og kaster en skygge over fremtiden til USAs støtte til landet.

“We’re on Track”: Buffetts milliardsatsing på Ukraina

“Det endrer ingenting vi gjør. Vi er i rute,” sa Buffett til Associated Press, og understreket hans urokkelige dedikasjon. Han uttalte at stiftelsen hans er på vei til å overstige 1 milliard dollar i bistand til Ukraina i år.

Buffett uttrykte også skepsis til utsiktene til en varig fredsavtale, og sa at utsiktene er «umulige».

“Putin vil ikke ha det, og han vil ikke respektere det,” sa han.

Det er ingen enkel måte å avslutte krigen på. Så vi holder på så lenge vi trenger det.

Buffetts partnerskap med Ukrainas økonomiminister

Associated Press fanget Buffett ombord på et tog sammen med Ukrainas økonomiminister Yuliia Svyrydenko lørdag.

Deres felles fokus på humanitær minerydding førte dem sammen i 2023, og de har holdt nær kontakt siden. Svyrydenko hyllet Buffett som “en av Ukrainas største venner.”

Buffett står sammen med mange amerikanere fra hele USAs politiske spekter som støtter Ukrainas krigsinnsats, det være seg gjennom økonomisk bistand eller frivillig militærtjeneste.

Disse personene mener at USA ikke har gjort nok for å hjelpe Ukraina med å beseire Russland de siste årene.

Under dette besøket reiste Buffett og Svyrydenko til landets nordlige Sumy-region, hvor situasjonen har blitt betydelig forverret etter ukrainske styrkers tap av terreng i Russlands Kursk-region.

De besøkte landsbyene Popivka og Bobryk, som, i likhet med store deler av regionen, ligger innenfor en høyrisikosone for landminer. Deler av området ble okkupert av russiske styrker i 2022 og anses nå som potensielt forurenset.

De besøkte også en lokal skole som hadde blitt flyttet til en kjeller, hvor barn nå studerer under utvidede luftangrepsvarsler, og vitner om realitetene i livet i en krigssone.

Fokus på humanitære behov: minerydding og infrastruktur

Buffetts stiftelse, som konsentrerer seg om å ivareta humanitære behov som landbruk, infrastruktur og minerydding, har bidratt med omtrent 800 millioner dollar til Ukraina siden starten av fullskalainvasjonen, inkludert 175 millioner dollar dedikert til humanitær minerydding.

Svyrydenkos departement er ansvarlig for å føre tilsyn med Ukrainas humanitære mineryddingsinfrastruktur, noe som gjør partnerskapet mellom de to til et viktig samarbeid.

“Han forstår veldig godt at hvis et land som kan brødfø 400 millioner mennesker ikke kan rydde åkrene sine og mister minst 12 milliarder dollar av BNP hvert år på grunn av utvunnet land, er det en stor utfordring,” sa Svyrydenko om Buffett, og understreket den langsiktige virkningen av landmineforurensning.

Krigens arr: landminer og økonomiske tap

I følge Ukrainas økonomidepartement har landets landbrukssektor mistet 20,5 % av jordbruksland siden invasjonen som følge av landminer, okkupasjon og pågående kamper.

Svimlende 139 000 kvadratkilometer (53 670 kvadratkilometer) ukrainsk land – et område som er omtrent på størrelse med staten New York – er potensielt utvunnet.

To tredjedeler av dette territoriet består av fruktbar jordbruksland der generasjoner av ukrainere har dyrket hvete.

Siden begynnelsen av krigen har 335 mennesker blitt drept og 823 såret i minerelaterte hendelser, noe som understreker den umiddelbare faren som disse dødelige restene av krig utgjør.

Anslagsvis 6,1 millioner mennesker bor i områder som anses for å være utsatt for forurensning av landminer, en konstant påminnelse om konfliktens varige innvirkning.

Til tross for steinete forhold og økende usikkerhet i USA, uttrykte Buffett sin tro på at mange amerikanske lovgivere fortsatt opprettholder prinsippene om frihet og demokrati og ikke vil forlate Ukraina mens det kjemper for sin suverenitet.

“På slutten av dagen tror jeg at USA vil gjøre det rette, men det kan være en smertefull prosess og det kan være mange flere ukrainere som dør,” sa han.

Buffett Foundation finansierte flere todelte amerikanske kongressdelegasjoner til Ukraina i 2023 og planlegger å bringe en annen gruppe i mai, med sikte på å fremme en dypere forståelse av situasjonen blant amerikanske lovgivere.

Buffett, hvis stiftelse har jobbet i konfliktsoner i over to tiår, understreket viktigheten av å være vitne til forholdene på førstehånd for å fullt ut forstå krigens omfang.

Han husket en spesielt virkningsfull kjøretur fra Kharkiv til Borova, nær frontlinjen, hvor han passerte landsby etter landsby flatet av russiske angrep.

Han la til at grusomheter begått i byer som Bucha, Borodyanka og Irpin, hvor russiske styrker ble anklaget for å torturere, voldta og henrette sivile, ofte blir glemt utenfor Ukraina.

Derfor er det viktig å møte opp. Å høre det fra menneskene som lever det er den eneste måten å virkelig forstå.