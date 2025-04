Cathie Wood sier at Tesla vil nå 2600 dollar, men investerer 9 millioner dollar i en annen Magnificent 7-aksje

Økende konkurranse, nye tariffer, merkevarekrise og frykt for en lavkonjunktur fremover – det er ikke mye som går spesielt bra for Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) i 2025.

Likevel er den innflytelsesrike investoren Cathie Wood fortsatt super bullish på EV-aksjen som hun tror vil nå $2600 før slutten av dette tiåret.

Det siste kjøpet hennes var imidlertid ikke av TSLA. I stedet parkerte grunnleggeren og administrerende direktøren i Ark Invest mer enn 9,0 millioner dollar i en annen «Magnificent 7»-aksje 4. april.

Gå inn på Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN).

Hvor mye investerte Cathie Wood i Amazon-aksjer?

Wood brukte 9,3 millioner dollar for å laste opp mer enn 54 000 aksjer i Amazon 4. april, noe som indikerer at hun leser en nedgang på 30 % i AMZN som en mulighet til å kjøpe et kvalitetsnavn til en stor rabatt.

Den berømte investoren er fortsatt positiv til Amazon-aksjen ettersom giganten med hovedkontor i Seattle har investert ganske aggressivt for å utvide sitt fotavtrykk innen kunstig intelligens.

Bortsett fra det fortsatte engasjementet med Anthropic, har teknologititanen nylig lansert Alexa+.

Alexa+ er firmaets oppgraderte AI-assistent som er i stand til å administrere smarthusenheter, bestille mat på nettet og håndtere en hel haug med andre oppgaver.

Å investere i AI forventes stort sett å hjelpe Amazon med å diversifisere inntektene sine utover detaljhandel og sky.

AMZN handles til en attraktiv verdi

Wood har tillit til Amazons evne til å utnytte sin globale skala og diversifiserte inntektsstrøm for å navigere i handelskrigen som dukker opp som svar på Trumps nye tariffer.

I tillegg er verdsettelsen knyttet til teknologiaksjen altfor attraktiv til å ignorere ved skriving.

AMZN går for øyeblikket for bare 30 ganger sin estimerte neste års inntjening, kraftig under det historiske gjennomsnittet på rundt 55.

Wall Street ser ut til å være enig med Cathie Wood på Amazon-aksjen.

Konsensusvurderingen på AMZN ligger for øyeblikket på “kjøp” med det gjennomsnittlige målet på $267, noe som indikerer en potensiell oppside på godt over 50 % herfra.

Hvorfor jeg er uenig i Woods syn på TSLA-aksjer

Cathie Wood kan ha hatt rett eller i det minste praktisk med sin investering i Amazon-aksjer, men hennes krav om at TSLA skal nå $2600 innen de neste fem årene høres mer ut som en dagdrøm, i det minste foreløpig.

Det er fordi Tesla for tiden sliter med en leveringsnedgang midt i økende konkurranse fra sine kinesiske rivaler.

I tillegg har EV-produsenten vært en etternølende når det gjelder å lansere nye produkter.

I 2024 så det multinasjonale med base i Austin, Texas, nettoinntekten krasjet med alarmerende 52 %, og svakheten forventes stort sett å vedvare i år.

Det gjør Tesla til et lavvekstselskap som fortsatt handles til en urimelig pris-til-inntekt-multippel på rundt 117 ved skriving.

Hvis noe, antyder TSLAs nåværende verdivurdering at EV-aksjen kan falle videre herfra, i stedet for å klatre til en verdi på 10 billioner dollar som Wood anslår.