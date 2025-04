Det er usikkerhet knyttet til svakheten i sølvprisen ettersom eksperter sier at en bearish trend kan fortsette

Det har blitt stadig vanskeligere å måle alvorlighetsgraden av svakhetene i sølvprisene, etter forrige ukes nedgang.

Metallet var et av de hardest rammede på grunn av den pågående handelskrigen mellom USA og Kina.

Sølvprisene opplevde et betydelig fall, og falt 7 % på fredag ​​for å nå et 7-måneders laveste nivå på $28,3 per unse på mandag.

I skrivende stund var metallet opp 2% til $30,207 en unse på COMEX, og kom seg noe etter det nylige salget i markedet.

“Siden forrige onsdag har fallet i sølv vært på hele 16%, noe som betyr at sølvprisen har falt nesten like mye som oljeprisen,” sa Carsten Fritsch, råvareanalytiker i Commerzbank AG.

Gull/sølv-forholdet overstiger 100

Gull/sølv-forholdet, som representerer mengden sølv som kreves for å kjøpe en unse gull, opplevde en betydelig økning, og passerte 100-merket.

Denne bemerkelsesverdige hendelsen markerte første gang forholdet hadde nådd slike høyder siden midten av 2020.

Det forrige tilfellet med at forholdet oversteg 100 falt sammen med utbruddet av koronaviruspandemien.

I løpet av denne perioden møtte prisen på sølv et betydelig nedadgående press, først og fremst på grunn av den globale økonomiske usikkerheten og markedsvolatiliteten forårsaket av pandemien.

I motsetning til gull er sølv også et industrimetall, noe som er en av årsakene til den kraftige nedgangen siden forrige uke.

“Oppsiden for det hvite metallet kan være begrenset på grunn av at investorer likviderer posisjoner for å sikre fortjeneste, muligens dekker tap eller marginkrav på fallende verdivurderinger, drevet av bekymringer om en global handelskrig,” sa Lallalit Srijandorn, redaktør i FXstreet, i en rapport.

Ikke desto mindre kan den svakere greenbacken bidra til å begrense tapene i USD-denominert råvarepris.

Ikke et trygt metall?

Utvidelsen av gull/sølv-forholdet har indikert at sølv kanskje ikke er et trygt metall i tider med “skarpt økende risikoaversjon eller økende frykt for resesjon, men oppfører seg som en syklisk vare,” sa Fritsch.

Årsaken til dette er den store betydningen av industriell etterspørsel, som har økt betydelig de siste årene og nå utgjør nesten 60 % av den totale etterspørselen etter sølv.

“Industriell etterspørsel er derfor både en velsignelse og en forbannelse for sølv,” la han til.

Den økende etterspørselen etter applikasjoner som støtter generering og utnyttelse av klimanøytral energi, som solceller og e-mobilitet, er et tveegget sverd.

På den ene siden gir det en betydelig mulighet for vekst og utvikling, drevet av det globale skiftet mot bærekraftige energikilder.

På den annen side gjør denne sektorens nære bånd til den samlede økonomien den svært utsatt for svingninger i markedssentiment og økonomiske nedgangstider.

I tider med økonomisk usikkerhet og økt risikoaversjon, slik tilfellet er nå, kan investeringene i fornybar energiprosjekter avta. Dette vil sannsynligvis trekke sølvprisene ned.

Fritsch sa:

Det er derfor umulig for øyeblikket å anslå hvor lenge svakheten i sølvprisene vil fortsette.

Sølvprisutsikter

Det daglige diagrammet viser at bearish sentiment i sølvmarkedet sannsynligvis vil vedvare ettersom prisen forblir begrenset under nøkkelen 100-dagers eksponentielt bevegelig gjennomsnitt (EMA), ifølge FXstreets Srijandorn.

14-dagers Relative Strength Index (RSI) er for tiden rundt 32,70, som er under midtlinjen.

Dette støtter ytterligere det nåværende nedadgående momentumet og indikerer at selgere sannsynligvis vil beholde kontrollen i nær fremtid.

XAG/USDs første nedsidemål ligger på det psykologiske nivået på $30,00, sa Srijandorn.

Skulle dette nivået brytes, er de neste støttenivåene på $28,80 (det laveste av 20. desember 2024) og $28,31 (det laveste av 7. april), la hun til.