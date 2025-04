De europeiske aksjemarkedene opplevde et velkomment pusterom tirsdag, og åpnet høyere etter at en fire dager lang tapsrekke hadde påvirket investorsentimentet over hele verden.

Gevinstene kommer imidlertid med en sterk dose forsiktighet, ettersom den pågående globale tollkonflikten og usikkerheten rundt USAs president Donald Trumps neste trekk fortsetter å tynge markedets tillit.

Fra 09:11 CET handlet Stoxx 600-indeksen omtrent 1 % høyere, med nesten alle sektorer tilbake i positivt territorium.

Store regionale indekser så også oppgang, inkludert Tysklands Dax (opp 1,09 %), Frankrikes CAC 40 (opp 1,66 %) og Italias FTSE MIB (opp 1,66 %).

I Spania åpnet IBEX 35 opp 0,52 %, mens i London kom FTSE 100 også tilbake til positivt territorium, og klatret 1,03 %.

Denne roligere starten på europeiske markeder følger etter en brutal handelssesjon på mandag, selv om investorsentimentet fortsatt er forsiktig ettersom det globale tollspranget og usikkerheten rundt USAs president Donald Trumps neste trekk fortsetter å tynge tilliten.

“Investorer må ta hver dag som den kommer, og tirsdagen fikk en god start… Råolje økte også med 1,2 % til 61,45 dollar per fat, mens gull økte med 1,8 % til 3028 dollar per unse,” sa Russ Mould, investeringsdirektør i AJ Bell, i en e-post til Euronews.

Dette er små gevinster når det gjelder aktivabevegelser, men store gevinster for tilstanden til det bredere markedet gitt blodbadet vi har gjennomgått siden «Liberation Day» forrige uke. Stabiliseringen av markedene vil bli tatt imot med åpne armer.

Mold foreslo også at disse prisbevegelsene skulle injisere noe sårt tiltrengt positivitet i markedene, og hjelpe investorer med å lindre noe av angsten rundt skadene på porteføljene deres den siste uken.

“Markedene kan forbli skjøre i dager og uker fremover. Det ville bare ta et nytt tegn på aggresjon fra Trump eller en handelspartner som kjemper hardt tilbake for å forårsake opprørt igjen. Markedsgjenoppretting kan raskt miste momentum hvis investorer mister troen på et middel til situasjonen som forårsaket det opprinnelige salget,” advarte Mold.

De asiatiske markedene setter opp igjen, men spenningen vedvarer

Copy link to section

I mellomtiden, tidlig på tirsdag, erklærte Kinas handelsdepartement at det ville “kjempe til slutten” og implementere uspesifiserte mottiltak mot USA for å ivareta sine egne interesser etter at president Donald Trump truet med en ytterligere 50% toll på kinesisk import.

Tidlig på ettermiddagen Tokyo-tid var Nikkei 225 opp 5 % til 32 691,34, og gjenopprettet noen av de siste tapene.

Hong Kong klarte også å gjenvinne noe terreng, men ikke på langt nær nok til å oppveie mandagens ødeleggende fall på 13,2 %, som markerte Hang Sengs verste dag siden den asiatiske finanskrisen i 1997.

Hang Seng steg 1,6 % til 20 140,78, mens Shanghai Composite-indeksen hoppet 0,9 % til 3 124,77.

Sør-Koreas Kospi steg 0,1 % til 2 331,80, mens S&P/ASX 200 i Australia steg 1,7 % til 7 471,10.

Markedene i New Zealand og Australia så også oppgang.

Amerikanske futures peker på gevinster: et glimt av håp eller en falsk daggry?

Copy link to section

Amerikanske aksjefutures steg også, med de tre viktigste referanseindeksene – S&P 500, Dow Jones Industrial Average og Nasdaq Composite – alle opp mer enn 1 %.

Dette følger en blandet ytelse i den amerikanske sesjonen mandag kveld, hvor Nasdaq klarte en veldig liten oppgang, mens S&P 500 bare var ned 0,2 %.

Analytikere er imidlertid fortsatt forsiktige og stiller spørsmål ved bærekraften til den nåværende oppgangen. “Jeg ville ikke akkurat satset huset på en varig sprett, med mindre og inntil vi får et avgjørende politisk pivot,” sa Michael Brown, en senior forskningsstrateg ved Pepperstone, til Euronews.

Bøyepunkt eller død kattsprett? Markedets usikre fremtid

Copy link to section

Richard Hunter, markedssjef i Interactive Investor, gjentok Browns følelser, og la merke til at investorenes skrøpelighet og volatilitet fortsatt er høy.

“Trekkingene var relativt godartede sammenlignet med erfaringene de siste dagene, men under panseret var det ville svingninger, med Dow Jones-indeksen som publiserte sin største intradag-sving noensinne. Tidlige rapporter som tilsynelatende kom fra sosiale medier antydet at en pause på tariffer var nært forestående, noe som sendte markedene høyere, bare for at dette skulle bli etterfulgt av en rask tilbakevisning fra det hvite hus. Kommentarer fra presidenten som truet med å eskalere tollsatsene ytterligere mot Kina holdt globale investorer på høy vakt,” sa Hunter i en e-postmelding til Euronews.

Han bemerket videre at de tidligere fallet i prisene på obligasjoner og gull på dagen ble “tilskrevet investorer som måtte skaffe midler til marginoppfordringer for å dekke tapene deres andre steder.

Denne rotasjonen har blitt sett før og kan vise seg å være en selvopprettholdende syklus og er en som kan legge ytterligere press, hvis det var nødvendig, på markeder globalt.”

Hunter understreket også vanskeligheten med å avgjøre om de reduserte markedsfallene representerer et ekte bøyningspunkt eller bare et klassisk “død kattsprett.”

“Spesielt volatiliteten i den amerikanske handelssesjonen antyder at begge deler er mulig, spesielt siden ytterligere tollkunngjøringer vil følge som kan flytte sentimentet i begge retninger. Faktisk har mange investorer bemerket – med en viss fortvilelse – at i motsetning til tidligere kriser hvor en sammenflod av faktorer kom sammen for å forårsake ekstrem markedssvakhet, skyldes dette settet av hendelser i stor grad bare én persons handlinger, til en viss grad av barmhjertighet. President, og det økende tilbakeslaget som USA begynner å oppleve når det gjelder gjengjeldelsestariffer og stadig mer aggressiv retorikk, er ikke engang nær slutten av begynnelsen,» advarte han.

Til slutt, til tross for at den endte marginalt høyere på dagen, er Nasdaq fortsatt nede med 19,2 % så langt i år og fast i bjørnemarkedets territorium med en nedgang på 23 % siden den relativt nylige rekordhøyen, ytterligere bevis på at oppgangen kan bli kortvarig.

I mellomtiden har S&P 500 og Dow Jones falt med henholdsvis 14 % og 10,8 % hittil i år.

Global påvirkning: råvarer og handelsforbindelser under press

Copy link to section

Analytikeren fremhevet den pågående avhengigheten som de asiatiske markedene har av samtaler med USA for vellykket fremgang, og uttalte, “rallyet ser ut til å være basert på håp om at samtalene med USA i løpet av de kommende dagene vil resultere i noen innrømmelser, med økonomien i stor grad avhengig av eksport med statene som en viktig og viktig handelspartner.”

Han la også til, “Kina økte også sin egen gjengjeldelsesretorikk og viser lite tegn til å gi etter for presidentens trusler. Det har lovet sine egne ennå uspesifiserte mottiltak i tillegg til de allerede annonserte tollsatsene, ved siden av det er det mulighet for ytterligere statlig stimulans for å underbygge den innenlandske økonomien. Uansett vil utfallet av potensiell etterspørsel bli redusert etter hvert som etterspørselen har blitt redusert. generelt, med olje som allerede har gått ned med 13 % i år.»