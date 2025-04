Fitch oppgraderer ratingen for seks kinesiske banker til tross for statlige kutt

Fitch Ratings har oppgradert utsiktene for seks store kinesiske banker fra negative til stabile, og signaliserer økt tillit til landets finansinstitusjoner til tross for større bekymringer om statsgjeld.

Revisjonen gjelder fem statseide banker – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC) og Bank of Communications (BOCOM) – samt China Merchants Bank (CMB).

Bevegelsen kommer kort tid etter at Kinas suverene rating ble nedgradert, og fremhever en økende forskjell mellom individuell bankstabilitet og bredere økonomisk press.

Avgjørelsen, kunngjort tirsdag, gjenspeiler Fitchs vurdering om at Beijing fortsatt er økonomisk i stand til å støtte sentrale deler av det finansielle systemet.

Mens Kina sliter med høye gjeldsnivåer og skattemessige underskudd, mener byrået at kapitalen som kreves i et potensielt rekapitaliseringsscenario har gått ned på grunn av forbedret kredittproduktivitet og en systemomfattende løsning av dårlige lån.

Statsbanker støttet av politikk

Fitchs utsiktsendring understreker synet om at statseide banker fortsatt er tett på linje med regjeringens politiske mål.

Disse fem store långivere, som til sammen har en dominerende andel av Kinas bankeiendeler, blir ofte sett på som forlengelser av staten, og spiller en sentral rolle i økonomisk stimulans og infrastrukturfinansiering.

Byrået erkjente at til tross for høyere skattemessige underskudd og økende offentlig gjeld, fortsetter Beijing å beholde nok finansiell fleksibilitet til å gripe inn om nødvendig.

Denne politiske støtten var en kritisk faktor i utsiktsrevisjonen, som står i kontrast til nedgraderingen av Kinas kredittrating tidligere i år.

CMB-rating løftet på stabilitet

China Merchants Bank, den eneste privatkontrollerte banken som er inkludert i revisjonen, hadde også fordel av Fitchs revurdering.

Selv om det ikke er statseid, har CMB en sterk kapitalbase og en konservativ utlånsstrategi, som Fitch mener gjør den mindre sårbar for systemiske økonomiske sjokk.

Ved å oppgradere CMBs utsikter sammen med de fem store, signaliserte Fitch at tilliten til Kinas banksektor går utover bare statlig eierskap.

Byrået bemerket at forbedringer i kreditttildeling og en mer proaktiv tilnærming til å løse misligholdte eiendeler har redusert det totale risikonivået på tvers av systemet.

Oppsummering av risikoer avtar

En av hovedårsakene bak de forbedrede utsiktene er Fitchs syn på at rekapitaliseringsrisikoen har gått ned.

I tidligere vurderinger var muligheten for at staten måtte skyte inn betydelig kapital i banksystemet en sentral bekymring.

Imidlertid tyder data nå på en mer produktiv bruk av kreditt og bedre kvalitet på eiendeler på tvers av store institusjoner.

Dette følger en trend med store kinesiske banker som reduserer eksponeringen mot høyrisiko eiendomsutlån og i stedet fokuserer på forbrukerfinansiering og strategiske sektorer i tråd med regjeringens politikk.

Omfordelingen av kreditt ser ut til å bidra til et sunnere balansemiljø for topplångivere.