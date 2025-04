Asiatiske aksjer iscenesatte en bedring tirsdag, og tok seg opp fra 18-måneders laveste nivå da markedene trakk pusten etter en periode med intenst salg.

Optimisme rundt potensielle handelsforhandlinger med USA bidro til å løfte sentimentet, med amerikanske aksjefutures som også pekte høyere.

Amerikanske statsrenter fortsatte å stige fra seks måneders laveste nivå, mens gullprisene stabiliserte seg nær 2 1/2 ukes laveste nivå, og råoljeprisene kom seg fra nesten fire års laveste nivå, da handelsmenn forsiktig skiftet tilbake mot mer risikofylte eiendeler fra tradisjonelle trygge havn.

Japans Nikkei-indeks ledet det regionale oppgangen, med 5,6 %, og overgikk betydelig andre markeder.

Denne økningen kommer ettersom finansminister Scott Bessent og handelsrepresentant Jamieson Greer har fått i oppgave å lede handelsforhandlinger med Tokyo, noe som gir næring til håp om et potensielt gjennombrudd.

Amerikanske bedriftsledere har også begynt å snakke ut om den potensielle skaden på økonomien og finansmarkedene som kan følge av president Donald Trumps globale handelskrig.

JPMorgan Chase-sjef Jamie Dimon, for eksempel, advarte mandag om risikoen for inflasjon og en amerikansk økonomisk nedgang.

Trump graver i: lover flere tollsatser mot Kina

Til tross for disse bekymringene, har Trump doblet sin harde holdning overfor Kina, og lover å pålegge ytterligere 50 % avgifter hvis Beijing ikke trekker tilbake sine gjengjeldelsestoller på USA.

Beijing svarte tirsdag, og uttalte at de aldri vil akseptere «utpressingsnaturen» til amerikanske tolltrusler, noe som satte scenen for fortsatte handelsspenninger.

Likevel steg Hong Kongs Hang Seng-indeks 1,7 % i tidlig handel, mens fastlands-kinesiske blue chips økte med 0,6 %, noe som gjenspeiler en viss grad av motstandskraft i møte med den pågående handelskonflikten.

Den kinesiske yuanen svekket seg imidlertid til 7,36 per dollar i offshoremarkedet, og nådde et to måneders lavpunkt.

«Viktig, en liten solstråle begynner å dukke opp som gir håp om at USA er genuint åpent for handelsforhandlinger, … det viktigste er Japan med finansminister Bessent,» siterte Business Insider-rapporten Tapas Strickland, leder for markedsøkonomi i National Australia Bank,

Strickland advarte imidlertid om at volatiliteten forblir ekstremt høy, med den “sjeldne hendelsen” med VIX-indeksen som topper så høyt som 60 over natten, noe som fremhever skjørheten i markedssentimentet.

Sør-Koreas KOSPI økte med 1,3 %, og Australias aksjereferanse økte med 1 %, noe som bidro ytterligere til den regionale oppgangen.

Taiwans referanseindeks for aksjer sank imidlertid 3 %, etter den verste dagen noensinne på mandag, da den falt 10 %.

Den største halvlederprodusenten står overfor en avgift på 32 % fra Washington, noe som vekker bekymring for fremtidsutsiktene.

Europeiske og amerikanske markeder øker: Futures peker høyere

Paneuropeiske STOXX 50-futures steg 2,2 %, noe som tyder på en positiv åpning for europeiske markeder.

Amerikanske S&P 500-futures steg 0,9 %, etter at kontantindeksen avsluttet en vill sesjon med et tap på 0,2 % på mandag, og fremhever volatiliteten som har grepet Wall Street.

Markedets piskesaging-adferd gjenspeiler de motstridende kreftene som spiller, ettersom investorsentimentet svinger mellom optimisme om potensielle handelsvedtak og angst for Trumps uforutsigbare politikk.

Wall Street svingte mellom store tap og gevinster gjennom økten da investorer ble pisket av tariffoverskrifter.

En medierapport som hevdet at Trump vurderte en 90-dagers pause i tjenestene for alle land unntatt Kina, snudde kort tid amerikanske aksjer positive tidlig i sesjonen, men det ble raskt avvist av Det hvite hus som “falske nyheter”, og sendte markedet tilbake til negativt territorium.

“Tegnene er der på at hvis markedet hører hva det vil høre, kan risikofylte eiendeler eksplodere høyere,” sa Chris Weston, forskningssjef i Pepperstone.

Imidlertid advarte Weston mot overdreven optimisme, og hevdet at “det som spilte ut passet mer med et rally i bjørnemarkedet og et som handelsmenn burde se etter å falme, i stedet for å tro at vi har nådd et viktig vendepunkt for en vedvarende høyere trend.”

Den 10-årige statsrenten steg så mye som 6 basispunkter (bps) til 4,216 % på tirsdag, etter å ha hoppet rundt 17 bps på mandag da den spratt fra seks måneders laveste nivå, noe som gjenspeiler en flytting bort fra trygge havn-aktiva.

Denne oppadgående bevegelsen i rentene bidro også til å løfte japanske statsobligasjonsrenter opp fra deres egne lavmål på flere måneder, med 10-årsrenten opp 12,5 bps til 1,235 %.

Den amerikanske dollaren gikk nedover mot en kurv med seks store selskaper, men det fulgte en to-dagers fremgang på 1,2 % fra et bunnnivå på seks måneder.

Dollaren falt 0,06 % til 147,70 yen. Euroen hoppet 0,4 % til 1,0944 dollar, og pundet steg 0,3 % til 1,2762 dollar.

EU søker en avtale: tilbyr en “null-for-null”-tollplan

EU-kommisjonen sa mandag at den hadde tilbudt en “null-for-null”-tollavtale for å avverge en handelskrig med USA, ettersom EU-ministrene ble enige om å prioritere forhandlinger samtidig som de slo tilbake med 25 % toll på noe av importen fra USA, noe som signaliserte en vilje til å forsvare sine interesser.

Den risikosensitive australske dollaren økte 0,2 % til 0,6001 dollar.

Gullprisene var stabile rundt 2 985 dollar per unse, men langt tilbake fra forrige torsdags rekordhøyde på 3 167,57 dollar, nådd i umiddelbar etterkant av Trumps “Liberation Day”-tollkunngjøring.

Råoljen tok seg kraftig tilbake etter at den falt til nesten fire års laveste mandag.

Brent-futures steg 1,26 % til 65,02 dollar per fat, mens US West Texas Intermediate råoljefutures steg 1,52 % til 61,61 dollar.