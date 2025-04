Hvordan Australia får fordeler i biffmarkedet midt i handelskrigen mellom USA og Kina

I forrige uke, da USAs president Donald Trump erklærte toll på import fra en rekke land, nevnte han spesifikt australsk storfekjøtt.

Han uttrykte sin forståelse av Australias forbud mot amerikansk storfekjøtt på grunn av bekymringer om kugalskap,

«De vil ikke ta noe av biffkjøttet vårt, og jeg klandrer dem ikke», siterte Reuters Trump i en rapport.

Insidere i australsk biffindustri sier at til tross for Trumps 10% toll på australske produkter, har biffeksporten til USA vært upåvirket og kjører på rekordnivåer på 275 millioner dollar per måned i gjennomsnitt over de seks månedene frem til februar.

USAs eksport til Kina er i trøbbel

Copy link to section

Kinas gjengjeldelsestariffer og dets beslutning om ikke å fornye den lokale registreringen av hundrevis av amerikanske kjøttanlegg setter en månedlig amerikansk storfekjøtteksport til Kina til en verdi av omtrent 125 millioner dollar i fare.

Denne situasjonen skaper en mulighet for Australia, Brasil, Argentina og New Zealand til å øke sine biffforsendelser til Kina.

Andrew McDonald, hvis Bindaree Food Group driver kjøttforedlingsanlegg i Australia og sender storfekjøtt til USA, uttalte at han ikke var altfor bekymret med 10 %.

Amerikanske kjøpere hadde satt bestillinger på pause i flere uker mens de ventet på å se resultatet av Trumps tollaksjon.

McDonald sa at tollkunngjøringen hadde fornyet interessen deres for australsk biff, og at etterspørselen i Kina også økte.

Han sa:

Det er et godt resultat for Australia.

Kvart pund

Copy link to section

Økningen i amerikansk storfekjøttimport er en direkte konsekvens av langvarige tørre værforhold som har alvorlig påvirket tamme storfebesetninger.

Disse ugunstige værmønstrene har fått storfetallet til å synke til sitt laveste punkt siden 1950-tallet.

Denne betydelige reduksjonen i storfebestander har hatt en gjennomgripende effekt på den amerikanske storfekjøttindustrien, noe som har ført til redusert storfekjøttproduksjon og en påfølgende økning i innenlandske storfekjøttpriser.

Som et resultat har USA blitt stadig mer avhengig av import av storfekjøtt for å møte forbrukernes etterspørsel.

Bransjeanalytikere spår at det vil ta lang tid, potensielt flere år, for tamfebesetninger å komme seg og for innenlandsk storfekjøttproduksjon å komme tilbake til nivåene før tørken.

Denne forlengede utvinningsperioden understreker alvorlighetsgraden av tørkens innvirkning på den amerikanske storfekjøttindustrien og utfordringene den står overfor for å gjenvinne selvforsyning.

På grunn av vått vær har Australias storfebesetning økt, noe som har resultert i et overskudd av forsyning.

Dette har posisjonert Australia som den største biffeksportøren til USA, og tilbyr konkurransedyktige priser og magre kutt som for tiden er mangelvare på det amerikanske markedet.

Australske priser

Copy link to section

Prisen på importert australsk magert biff i USA var omtrent 3,12 dollar per pund (nesten et halvt kilo) før tariffen, ifølge Rabobank-analytiker Angus Gidley-Baird.

Prisen på en kvart pund laget med noe australsk biff steg bare med 2,5 cent, ettersom det lokale produktet ble priset rundt $3,80, ifølge rapporten.

Selv med tariffen ble prisen hevet til 3,43 dollar per pund, som fortsatt var betydelig billigere enn det lokale produktet, la Baird til.

Den kraftige nedgangen til den australske dollaren mot den amerikanske dollaren vil i stor grad oppveie smerten som de australske produsentene føler på grunn av økte kostnader, som sannsynligvis vil bli distribuert gjennom hele forsyningskjeden.

Dette skyldes det faktum at en svakere australsk dollar motiverer amerikanske kjøpere til å øke kjøpene, samtidig som de gir australske selgere mer lokal valuta for hver amerikanske dollar de mottar.

Dennis Voznesenski, analytiker ved Commonwealth Bank, uttalte at Canada og Mexico er de eneste store biffeksportørene som ikke er underlagt amerikanske tollsatser.

Imidlertid har de begrenset kapasitet til å øke forsendelsene vesentlig i nær fremtid.

I mellomtiden svarte Kina, den tredje største importøren av amerikansk storfekjøtt etter Sør-Korea og Japan, på Trumps tollsatser med gjengjeldelse.

USA står for 10 % av Kinas import av storfekjøtt etter verdi. Kina er den eneste store kjøperen av amerikansk storfekjøtt som har gjengjeldt tollen.