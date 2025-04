Kryptoverdenen har blitt brent av meme-mynthype-sykluser – prangende lanseringer, skyhøye bølger og uunngåelige krasj.

På dette bakteppet vil USD1, stablecoinen lansert av World Liberty Financial, en desentralisert finanssatsing støttet av president Donald Trump og hans familie, gå inn i et stadig mer overfylt marked.

Dette har fått eksperter til å stille spørsmål ved om en høyprofilert stablecoin kan tilby et mer pålitelig alternativ til de som er skeptiske til krypto som aktivaklasse, samt gjenopprette troen på stablecoin-markedet, et marked som er avgjørende for suksessen til kryptovalutaindustrien – eller om det er bestemt til å bli bare enda et risikabelt spill.

I et e-postintervju med Invezz , bemerker Steven Pu, medgründer av Taraxa, en lag-1 blockchain-plattform, at USD1s suksess med å gjenopprette tillit avhenger av transparente operasjoner, regelmessige revisjoner og streng overholdelse av regulatoriske standarder – en langt større oppgave enn å lansere en typisk meme-mynt.

“Makten som USD1 har over det amerikanske samfunnet gjør det til et unikt og kraftig verktøy i kryptovaluta-området, men med den makten kommer økt ansvar. Å ikke oppfylle forventningene vil få konsekvenser langt utover typiske markedsskuffelser, og påvirke investortillit og offentlig oppfatning i mye større skala, ” sier han.

Om potensialet til USD1 for å øke tilliten til stablecoin-markedet

Invezz: Kryptovalutamarkedet har opplevd betydelige tillitsproblemer på grunn av volatiliteten til meme-mynter. I denne sammenheng, hvordan ser du på potensialet for USD1 stablecoin for å gjenopprette den tapte tilliten?

Introduksjonen av USD1, en stabil mynt som angivelig støttes av kortsiktige amerikanske statsskatter, amerikanske dollarinnskudd og andre kontantekvivalenter, har som mål å gi en stabil digital eiendel.

Dette er imidlertid ikke nytt – mange stablecoins er støttet på denne måten.

I stedet for å være en innovasjon, er det et krav å få brukerens tillit – spesielt etter det spektakulære fallet av algoritmiske stabile mynter med Luna Terra-skandalen.

Slik støtte kan gi brukere tillit til myntens verdistabilitet, og potensielt gjenopprette tilliten blant investorer som søker mindre volatile alternativer.

Effektiviteten til USD1 for å gjenopprette tillit vil imidlertid avhenge av transparente operasjoner, regelmessige revisjoner og overholdelse av regulatoriske standarder, som er en mye større operasjon enn en memecoin-lansering.

Invezz: Tror du publikums oppfatning av kjendisstøttede tokens har blitt permanent skadet av nylige meme-myntfeil?

Assosiasjonen mellom kryptovalutaer og kjendiser har vært et tveegget sverd.

Selv om kjendisanbefalinger kan gi betydelig oppmerksomhet, har nylige feil i meme-mynter knyttet til offentlige personer ført til skepsis.

La oss ikke glemme Katy Perry NFT-kolleksjonen som varsler sykkeltoppen.

Publikums oppfatning av kjendisstøttede tokens har blitt påvirket, noe som gjør investorene mer forsiktige.

For USD1, til tross for støtten, betyr involvering av høyprofilerte individer at den må jobbe hardt for å etablere troverdighet utenfor kjendisforeningen.

Kjendiser vekker oppmerksomhet, men eksperter skaper tillit.

Hvilke funksjoner må USD1 ha for å etablere troverdighet?

Invezz: Hvilke spesifikke funksjoner eller implementeringer vil være avgjørende for at USD1 skal etablere troverdighet og få markedsadopsjon?

For at USD1 skal få markedsadopsjon og etablere troverdighet, er flere nøkkelfunksjoner avgjørende.

For det første er åpenhet kritisk, med tydelig avsløring av reservebeholdninger og regelmessige tredjepartsrevisjoner for å verifisere de støttende eiendelene.

Regelverksoverholdelse er også et must, som krever overholdelse av økonomiske forskrifter og anskaffelse av nødvendige lisenser for å drive lovlig.

I tillegg er sikkerhet i høysetet, med robuste tiltak på plass for å beskytte mot hacks og beskytte brukernes eiendeler.

Likviditet må også sikres for å legge til rette for sømløse transaksjoner og innløsninger, mens en solid styringsstruktur, ledet av erfarne finans- og teknologiske fagfolk, er nødvendig for å bygge tillit og troverdighet på lang sikt.

Offentlig støtte av USD1 – et tveegget sverd

Invezz: Hva er de største potensielle fallgruvene som USD1 bør unngå for å opprettholde offentlig tillit?

For å opprettholde offentlig tillit, må USD1 være forsiktig med flere potensielle fallgruver.

Mangel på åpenhet er en betydelig risiko; unnlatelse av å gi klar informasjon om reserver og operasjoner kan svekke tilliten, spesielt når brukere kan stille spørsmål ved hvorfor de bør velge USD1 fremfor den allerede digitale og allment pålitelige USD.

Manglende overholdelse av forskrifter er en annen bekymring. Å operere uten de riktige regulatoriske godkjenningene kan føre til juridiske utfordringer og tap av troverdighet.

Gitt USD1s statsstøttede natur, kan ethvert avvik fra regulatorisk perfeksjon fremme en følelse av hykleri og undergrave troen på institusjonene bak.

I tillegg kan dårlig risikostyring skape ustabilitet. Utilstrekkelige tiltak for å håndtere markedsrisiko, operasjonell og teknologisk risiko vil bare invitere til sammenligninger med tidligere feil som FTX.

Til slutt, over-lovende kan alvorlig skade omdømmet.

Makten som USD1 har over det amerikanske samfunnet gjør det til et unikt og kraftig verktøy i kryptovaluta-området, men med den makten følger økt ansvar.

Å ikke oppfylle forventningene vil få konsekvenser langt utover typiske skuffelser i markedet, og påvirke investortilliten og offentlighetens oppfatning i mye større skala.

Kan USD1 bli et vanlig produkt, eller vil det forbli et nisjetilbud?

Invezz: Etter din mening, hvilke faktorer vil avgjøre om USD1 blir en mainstream stablecoin eller et nisjeprodukt?

Flere faktorer vil avgjøre om USD1 blir en mainstream stablecoin eller forblir et nisjeprodukt.

Markedsetterspørselen spiller en kritisk rolle, spesielt i hvilken grad det er etterspørsel etter en annen stabil mynt i et allerede overfylt marked.

En annen nøkkelfaktor er dens konkurransefortrinn; gitt den begrensede tilgjengelige informasjonen, er det utfordrende å identifisere hvilke unike fordeler USD1 tilbyr utover påvirkningen fra institusjonene bak.

Reguleringsmiljøet vil også ha betydelig innvirkning på suksessen, med evnen til å navigere og etterleve utviklende regelverk på tvers av ulike jurisdiksjoner som er avgjørende.

I tillegg vil partnerskap og integrasjoner med finansinstitusjoner, børser og betalingsplattformer være avgjørende for å forbedre brukervennligheten og sikre bredere bruk.

Til slutt er brukertillit og -adopsjon sentralt, siden det å bygge en sterk brukerbase gjennom pålitelig ytelse og positive opplevelser vil være avgjørende for langsiktig suksess.