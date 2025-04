Janover-aksjen kan tape oppgang like raskt som den økte: her er grunnen

Janover Inc (NASDAQ: JNVR) hadde et enestående rally denne uken etter at tidligere Kraken-ledere tok roret og annonserte planer om å investere i Solana.

Software-as-a-service-selskapet planlegger også å endre navn og ticker for å gjenspeile kryptostrategien i 2025.

På et tidspunkt ble JNVR sett handlet til rundt $45 denne uken – mer enn 10 ganger prisen den 4. april.

Investorer anbefales imidlertid å være forsiktige ettersom Janover-aksjen kan miste sine eksplosive gevinster like raskt som den akkumulerte dem.

Janover aksjerally ligner meme aksjefenomen

Mye av Janover-aksjens meteoriske rally denne uken ble drevet av spekulasjoner snarere enn langsiktig investortillit.

Slike spekulative bobler har en historie med å sprekke like raskt som de dannes, og etterlatte må bære hovedtyngden av tapene.

JNVR-rallyet kan til og med sammenlignes med meme-aksjefenomenet, siden det ikke var spesielt forankret i selskapets økonomi.

I tillegg, mens en lignende kryptostrategi har vært enormt vellykket for MicroStrategy de siste årene, garanterer den ikke nødvendigvis at investorer vil reagere det samme på Janovers planer om å investere i Solana.

Janover-aksjen er allerede nede med rundt 20 % i forhold til toppen, noe som indikerer at den nylige oppgangen tross alt kan ha vært et klassisk tilfelle av “pump og dump”.

JNVR-aksjer er grovt overvurdert

Investorer bør være forsiktige med Janover-aksjer også fordi de handles til en uberettiget premie i skrivende stund.

JNVR har i dag et pris-til-salg-forhold på mer enn 65, noe som indikerer brutto overvurdering, gitt at selskapet ikke engang er lønnsomt ennå. I Q4 tapte SaaS-firmaet nesten en halv million dollar .

Disse økonomiske sårbarhetene kan avskrekke institusjonelle investorer fra å investere i Janover-aksjer.

I tillegg risikerer det Nasdaq-noterte firmaets nylig annonserte Solana-strategi også å bli utført. Investorer kan stille spørsmål om det nye teamet kan navigere i det ukjente territoriet.

Wall Street dekker ikke Janover Inc

Investorer bør også merke seg at Janover-aksjer ikke er spesielt dekket av Wall Street-analytikere, noe som indikerer at de ennå ikke er på radaren for institusjonelle investorer.

Mangel på institusjonell kapital fører ofte til høy volatilitet og redusert likviditet – begge deler er tegn på en høyrisikoinvestering, spesielt nå som en gryende handelskrig skaper frykt for en potensiell resesjon fremover.

Enda viktigere er at JNVR for øyeblikket har mindre enn 3 millioner dollar i kontanter, noe som tyder på at selskapet snart må skaffe ny kapital og utvanne aksjonærene ytterligere i prosessen.

Den nevnte motvinden, satt sammen med et stadig mer utfordrende makroøkonomisk miljø for tiden, signaliserer at investorer kan ha det bedre å investere sine hardt opptjente penger i andre, mer pålitelige programvarenavn.

Legg merke til at Janover-aksjen for øyeblikket ikke betaler utbytte for å fremstå som mer attraktiv for de som er interessert i å etablere en ny passiv inntektskilde heller.