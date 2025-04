Kina har utstedt en streng advarsel til USA, fordømmer trusler om å eskalere tollsatser og lover å gjengjelde hvis Washington følger opp.

Denne kompromissløse holdningen forsterker den pågående handelskrigen mellom verdens to største økonomier, og demper håpet om en rask løsning.

«Den amerikanske trusselen om å eskalere tollsatsene på Kina er en feil på toppen av en feil, som nok en gang avslører USAs utpressende natur», sa det kinesiske handelsdepartementet i en sterkt formulert uttalelse tirsdag.

Hvis USA insisterer på sin egen vei, vil Kina kjempe til siste slutt.

Det kinesiske svaret kom bare timer etter at USAs president Donald Trump lovet å legge ytterligere 50 % importavgifter på Kina med mindre landet trekker tilbake gjengjeldelsestollene mot hans tidligere avgifter.

Denne grove reaksjonen antyder at Kina har til hensikt å motstå Trumps press, og øker utsiktene til en langvarig og skadelig konflikt.

“Retorikken fra Kina er sterk. Uten at Trump går tilbake kan investorer trenge å forberede seg på handelsfrikobling mellom begge land,” sa Michelle Lam, økonom i større Kina ved Societe Generale SA, og fremhever potensialet for et betydelig skifte i det globale økonomiske landskapet.

Yuan svekkes, aksjer stiger: markedsvolatiliteten fortsetter

Kinas landbaserte yuan falt til det svakeste nivået siden 2023 etter at den kinesiske sentralbanken lettet kontrollen over valutaen, mens en måler av kinesiske aksjer notert i Hong Kong steg hele 3,7 % etter å ha opplevd den verste dagen siden finanskrisen på mandag, da landets statsstøttede fond lovet å støtte markedet.

Denne volatiliteten understreker usikkerheten rundt handelskonflikten og dens potensielle innvirkning på den kinesiske økonomien.

Dobling: Trumps kumulative tollpåvirkning

Trumps siste trussel vil komme på toppen av den 34 % “gjensidige” plikten som skal starte 9. april, samt en avgift på 20 % implementert tidligere i år, ifølge en tjenestemann i Det hvite hus.

Dette vil bringe den kumulative tariffen som ble annonsert i år til svimlende 104 %, og effektivt doble importprisen på alle varer som sendes fra Kina til USA, et trekk som sannsynligvis vil få betydelige konsekvenser for begge økonomier.

Det kinesiske handelsdepartementet ba også om dialog for å løse tvister i sin uttalelse, selv om Trump mandag sa at “alle samtaler med Kina” om et møte vil bli avsluttet hvis Beijing ikke tar affære, uten å spesifisere hva som kreves.

Opptrappingen av spenninger demper utsiktene til et forestående lederskap.

Trump har ikke snakket med Kinas president Xi Jinping siden han kom tilbake til Det hvite hus, og markerte den lengste perioden uten kommunikasjon mellom en amerikansk president og hans kinesiske motpart etter innsettelsen på 20 år, og fremhever det anstrengte forholdet mellom de to landene.

Tidligere i uken publiserte kommunistpartiets offisielle avis en lederartikkel som erklærte at Beijing ikke lenger «klamrer seg til illusjoner» om å inngå en avtale.

Xi har lovet å øke innenlandsk forbruk, og erkjenner at tollsatsene forventes å skade eksporten, en sektor som er ansvarlig for en tredjedel av Kinas økonomiske vekst i fjor.

I følge Bloomberg spår Ding Shuang, sjeføkonom for Stor-Kina og Nord-Asia ved Standard Chartered, at Kina vil svare på eventuelle nye amerikanske tariffer med tilsvarende tiltak, og hevder at eventuelle nye avgifter fra USA vil ha en begrenset innvirkning på den asiatiske nasjonen.

“Den marginale effekten av å heve tollsatsene ytterligere fra det eksisterende nivået på rundt 65 % vil krympe,” sa han om ytterligere amerikanske tollsatser.

Det meste av kinesisk eksport til USA har allerede blitt påvirket. For varer som ikke er prissensitive, vil ikke tariffene fungere uansett hvor høye de går.

USAs ‘hegemoni’: Kina forsvarer sine interesser

Som svar på det siste amerikanske grepet, hevdet Kinas ambassade i Washington at amerikanske trusler og press er «ikke den rette måten å engasjere seg på» med Kina, og at nasjonen vil forsvare sine interesser.

“Det amerikanske hegemoniske grepet i navnet “gjensidighet” tjener deres egoistiske interesser på bekostning av andre lands legitime interesser og setter “Amerika først” over internasjonale regler,” sa ambassadens talsmann Liu Pengyu, og signaliserte Kinas besluttsomhet om å beskytte sin økonomiske suverenitet.