Ripple kjøper Hidden Road for 1,25 milliarder dollar, og markerer et av kryptos største M&A-trekk

Ripple sa tirsdag at de har blitt enige om å kjøpe Hidden Road for 1,25 milliarder dollar, noe som markerer kryptofirmaets største oppkjøp til dags dato og en av de største avtalene i sektoren for digitale aktiva.

Hidden Road ble grunnlagt i 2018, og tilbyr clearing-, finansierings- og prime-meglertjenester på tvers av flere aktivaklasser, inkludert valuta, digitale eiendeler, derivater, swapper og faste inntekter.

Firmaet klarerer for tiden over 3 billioner dollar årlig for mer enn 300 institusjonelle kunder, inkludert hedgefond.

Avtalen overgår Stripes oppkjøp på 1,1 milliarder dollar av Bridge tidligere i år og signaliserer Ripples stadig større fokus på infrastruktur for å støtte institusjonell bruk av krypto.

Detaljer om Ripple-Hidden road-avtale

Oppkjøpet styrker Ripple USDs (RLUSD) posisjon som en enterprise-grade, USD-støttet stablecoin med reell nytte, ettersom Hidden Road planlegger å bruke den som sikkerhet på tvers av sine førsteklasses meglertjenester.

Dette trekket posisjonerer RLUSD som den første stabile mynten som støtter effektiv kryssmargining mellom digitale eiendeler og tradisjonelle finansmarkeder.

Som en del av partnerskapet vil Hidden Road flytte sin post-trade operasjoner til XRP Ledger (XRPL), med sikte på å strømlinjeforme arbeidsflyter og redusere kostnader, og fremheve XRPLs potensial som en foretrukket blokkjede for institusjonell DeFi.

Ripple forventer også å utnytte denne integrasjonen for å forbedre kostnadseffektiviteten og likviditeten i sin grenseoverskridende betalingsplattform, Ripple Payments, samtidig som de tilbyr depotløsninger av institusjonell kvalitet til Hidden Roads kunder.

“Med nye ressurser, lisenser og ekstra risikokapital, vil denne avtalen låse opp betydelig vekst i Hidden Roads virksomhet, slik at vi kan øke kapasiteten til vår kundebase, utvide til nye produkter og betjene flere markeder og aktivaklasser,” sa Marc Asch, grunnlegger og administrerende direktør i Hidden Road.

Oppkjøpet er avhengig av myndighetsgodkjenninger, og transaksjonen forventes å avsluttes innen tredje kvartal 2025.

Flyttingen kommer kort tid etter at Ripple sikret en viktig juridisk seier da US Securities and Exchange Commission la ned et langvarig søksmål som hadde anklaget firmaet for å gjennomføre et uregistrert verdipapirtilbud.

Resolusjonen fjernet et stort overheng for selskapet og kan bane vei for mer aggressiv ekspansjon.

Forbedring av regulatorisk klima for krypto

Den bredere kryptosektoren har også blitt styrket av gjenvalget av Donald Trump, som har uttrykt støtte til digitale eiendeler og lovet mer gunstige regulatoriske retningslinjer.

“Vi er ved et vendepunkt for neste fase av adopsjon av digitale eiendeler – det amerikanske markedet er faktisk åpent for første gang på grunn av at det regulatoriske overhenget av det tidligere SEC nærmer seg slutten, og markedet modnes for å møte behovene til tradisjonell finans,” sa Brad Garlinghouse, administrerende direktør i Ripple.

Med denne medvinden fortsetter vi å forfølge muligheter til å transformere rommet massivt, utnytte vår posisjon og styrken til XRP for å akselerere virksomheten vår og forbedre våre nåværende løsninger og teknologi.”