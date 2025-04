Tesla-aksjen rebound 5% på tirsdag: analytikere ser mer oppside fremover

Tesla-aksjen tok seg opp igjen tirsdag morgen, og steg mer rundt 5 % i tidlig handel da investorer søkte tegn på stabilitet etter en kraftig nedgang den siste uken.

Aksjens oppgang faller sammen med en bredere markedstilbakegang, etter president Trumps Truth Social-innlegg på tirsdag om en “god samtale” med Sør-Koreas fungerende president og Kinas tilsynelatende iver etter å inngå en avtale.

Elbilprodusentens aksjer hadde vært under betydelig press siden president Donald Trumps kunngjøring av høyere tariffer enn forventet, til tross for Teslas relativt begrensede eksponering for politikken sammenlignet med noen tradisjonelle bilprodusenter.

Midt på formiddagen handlet Tesla-aksjen til 244,65 dollar, opp rundt 5 %.

S&P 500 og Dow Jones Industrial Average vant også terreng, og steg henholdsvis 2,8 % og 2,6 %.

Før tirsdagens rally hadde Tesla-aksjen falt 17,5 % i forhold til de tre foregående øktene.

Morgan Stanley er fortsatt optimistisk på Tesla

Copy link to section

Til tross for den nylige volatiliteten, fortsetter Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas å vurdere Tesla som en “Top Pick” med en overvektsvurdering og et prismål på $410.

I et notat til kundene understreket Jonas at Teslas verditilbud strekker seg langt utover elbilsegmentet, som han beskrev som et økende press.

“Teslas kapasiteter innen nøkkelområder innen fysisk AI, inkludert data, robotikk, energilagring, databehandling, produksjon og plass/kommunikasjon/nettverk/infrastruktur tilbyr vekst- og marginmuligheter som i stor grad overgår den tradisjonelle elbilvirksomheten,” skrev Jonas.

Han bemerket at Tesla kan spille en mer fremtredende rolle i sektorer knyttet til nasjonal sikkerhet, spesielt ettersom autonome teknologier utvikler seg og krysser myndighetenes og forsvarets behov.

Jonas pekte på økende investorinteresse for dual-use potensialet til autonome systemer.

Når han ser fremover, foreslo han at Tesla kan nå milepæler i 2025 som ytterligere befester sin posisjon i det bredere AI-drevne industrielle landskapet.

“Evnen til å ‘produsere’ arbeidskraft på en fabrikk… ettersom maskiner lager maskiner med minimal menneskelig innblanding kan endre historiske målinger som forsørgelsesforhold, pensjonsalder og BNP per innbygger,” skrev Jonas, og understreket de langsiktige implikasjonene av automatisering og avansert produksjon.

Musk og Trump bromance over?

Copy link to section

Elon Musk kom med direkte, men til slutt mislykkede, appeller til president Trump i helgen om å reversere de omfattende tollsatsene som ble avduket forrige uke, ifølge Washington Post, og siterer to kilder som er kjent med saken.

Dette markerer den mest høyprofilerte bruddet mellom Musk og Trump til nå.

Sammenstøtet kommer etter at Trump kunngjorde en 10% grunntoll på all amerikansk import, med brattere tollsatser rettet mot spesifikke land.

Musk, som har gitt råd til administrasjonen om kostnadskutt gjennom sin rolle i det nye «Department of Government Efficiency», presset på for nulltariffer mellom USA og Europa under en virtuell opptreden på et League Party-arrangement i Firenze i helgen.

Tesla, i mellomtiden, fortsetter å møte investor tilbakeslag.

Kvartalssalget har falt kraftig, og aksjene stengte mandag på $233,29, ned over 42% hittil i år.

Musks personlige formue har fått et kraftig slag, og falt 4,4 milliarder dollar bare på mandag, noe som bringer tapene hans hittil i år til 134,7 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Index.