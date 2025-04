Amazon kansellerer noen bestillinger fra Kina på grunn av Trumps tollbekymringer

Amazon.com Inc. har kansellert bestillinger for produkter laget i Kina og andre asiatiske land, ifølge en Bloomberg-rapport.

Flyttingen blir sett på som et direkte svar på omfattende tollsatser pålagt av USAs president Donald Trump

Kanselleringene, som involverer varer som strandstoler, scootere og klimaanlegg, signaliserer e-handelsgigantens innsats for å redusere eksponeringen for økende importkostnader.

Kanselleringene begynte kort tid etter Trumps kunngjøring 2. april rettet mot import fra over 180 land og territorier, inkludert store produksjonsknutepunkter som Kina, Vietnam og Thailand.

Rapporten siterte en langvarig leverandør, som mottok en kanselleringsvarsel for en bestilling på 500 000 dollar av Kina-produserte strandstoler, sa at e-posten fra Amazon hevdet at bestillingen hadde blitt plassert “feilaktig” og ikke skulle sendes.

Leverandøren, som nå sitter igjen med usolgt inventar og fabrikkregninger, kalte flyttingen enestående i over et tiår med samarbeid med Amazon.

Scott Miller, en tidligere Amazon-leverandørsjef og nå administrerende direktør for e-handelskonsulentfirmaet pdPlus, bekreftet overfor forretningspublikasjonen at flere kunder har opplevd lignende kanselleringer for direkteimportordrer.

Disse transaksjonene, hvor Amazon er importør av rekord, legger tollbyrden på selskapet.

Å trekke tilbake på slike bestillinger flytter kostnadsbyrden til leverandørene hvis de velger å importere varer selv.

“Amazon har virkelig alle kortene,” sa Miller. “Den eneste reelle regressen selgere har er å enten selge denne beholdningen i andre land til lavere marginer eller prøve å samarbeide med andre forhandlere.”

Amazons skuespill for å unngå Trumps tollsatser

Omtrent 40 % av Amazons salg kommer fra direkte kjøp fra leverandører.

Resten dekkes av uavhengige selgere som bruker Amazons plattform og logistikktjenester.

Ved å kutte ned på direkte importordrer, reduserer Amazon sitt eget tollansvar samtidig som det skyver risikoen nedstrøms til leverandørene.

Selskapet anerkjente handelsspenninger som en vesentlig risiko i sin årlige innlevering i februar, og uttalte at “Kina-baserte leverandører leverer betydelige deler av komponentene og ferdige varer.”

Selv om det fulle omfanget av kanselleringene fortsatt er uklart, reflekterer beslutningen bredere bekymringer over forsyningskjedekostnader og profitterosjon på grunn av proteksjonistiske retningslinjer.

Trumps tollkrig tar en toll på Amazon-aksjer

Handelskrigen har allerede tatt en toll på Amazons aksjer. Aksjene er ned ca. 22 % hittil i år, og overgår S&P 500s nedgang på 15 %.

Til tross for fallet er flere Wall Street-analytikere fortsatt positive på internettgiganten.

Tirsdag bekreftet Cantor Fitzgerald sin overvektsvurdering på Amazon.com, med henvisning til robust vekst i segmentet for cloud computing, Amazon Web Services (AWS).

Meglerhuset fremhevet at AWS hadde en vekst på omtrent 25 % år-over-år i 2024, og oversteg målet på 20 %.

Generell kunstig intelligens (GenAI) bidro med 3-5 prosentpoeng til denne veksten, og tallet forventes å dobles til 10 poeng i 2025.

Firmaet pekte på Amazons fortsatte fokus på innovasjon innen sky og AI som en kjernegrunn til dets positive utsikter.

Wedbush Securities opprettholdt også sin Outperform-rating på Amazon med et kursmål på $280.

Firmaet merket seg Amazons økende grep innen digital annonsering, støttet av dets ekspansive vareutvalg og tilgang til rike kundedata.

Wedbush la vekt på Amazons 11% årlige inntektsvekst og 638 milliarder dollar i salg som tegn på pågående momentum i Broadline Retail-sektoren.