Bitcoin tester laveste november, altcoins faller med HYPE som leder daglige gevinster

Uten noen friske bullish-katalysatorer, fortsatte Bitcoin å handle nedover den siste dagen for å teste laveste nivåer i november 2024.

Makroøkonomisk usikkerhet fortsatte å tynge markedene, med den totale markedsverdien til sektoren på omtrent 5 % for å avgjøre rundt 2,5 billioner dollar-markedet på pressetidspunktet.

Krypto-frykt- og grådighetsindeksen falt også lenger inn i ekstrem frykt, og falt 8 poeng til 18, det laveste nivået siden begynnelsen av mars.

I mellomtiden så altcoins stort sett beskjedne ensifrede tap, noe som gjenspeiler den bredere markedsnedgangen.

Hvorfor er Bitcoin nede i dag?

Bitcoin falt til et lavpunkt i flere måneder på $74 772 da nye handelsspenninger økte press på markedene.

9. april slo Kina tilbake på Trumps tollpress ved å kunngjøre nye tollsatser på opptil 84 % på amerikanske varer, med virkning fra 10. april.

Flyttingen følger Trumps beslutning om å legge toll på så høye som 104 % på kinesisk import, ifølge pressesekretær Karoline Leavitt.

Noen analytikere som den globale makroinvestoren Raoul Paul ser på konflikten som politisk holdning, og antyder at begge sider kan være ute etter en avtale.

Hvis samtaler fører til en løsning, kan det lette globale handelsuro og bringe risikovilje, spesielt for krypto, tilbake i spill.

Ikke desto mindre fortsatte globale investorer å flykte fra risikoaktiva, med spot-Bitcoin-børshandlede fond som registrerte sin fjerde dag på rad med utstrømmer den 8. april, med mer enn $326 millioner som forlot markedet.

Det fortsatte salget har bare bidratt til det nedadgående presset på Bitcoin.

Hva er det neste for Bitcoin?

Analytikere hos Kobeissi bemerket at markedet er fanget i “flokklignende” prishandlinger, der både okser og bjørner føler seg “ubehagelige” midt i økt volatilitet.

De bemerket at billioner av dollar i verdi nå blir utslettet – eller opprettet – basert på «et enkelt innlegg fra en enkelt person», og understreker hvordan president Trumps uttalelser driver ekstrem volatilitet på tvers av aksjer og risikoaktiva som Bitcoin.

Denne typen volatilitet har gjort det vanskeligere for investorer å forplikte seg til klare posisjoner, med store daglige gevinster som ofte snur til bratte tap og omvendt.

Inntil det er mer sikkerhet på makrofronten, la de til at Bitcoin sannsynligvis vil forbli fanget i disse reaktive prissvingningene.

Uten noen umiddelbare positive katalysatorer i spill, er sjansene for en retur fortsatt lave.

Analytiker Rekt Capital delte innsikt om dette og påpekte at Bitcoin fortsatt skriver ut lavere laveste verdier på prisdiagrammet, mens den daglige RSI har begynt å vise tidlige tegn på styrke.

Ifølge analytikeren, hvis RSI begynner å danne høyere lavverdier, kan det signalisere de tidlige stadiene av en bullish divergens.

Han advarte imidlertid om at dette oppsettet fortsatt trenger tid til å modnes før det kan oversettes til en meningsfull oppside.

I et tidligere innlegg påpekte Rekt Capital at Bitcoin har dannet en ny motstandssone mellom $82.000 og $85.000.

Dette kom etter at BTC brøt under en sidelengs rekkevidde og fylte et gap på CME-futurediagrammet, et område som nå fungerer som sterk motstand.

BTC/USD 1-ukers diagram. Kilde: Rekt Capital

Analytikeren fremhevet videre et viktig handelsområde der Bitcoin for tiden beveger seg.

Med $83 000 nå bekreftet som motstand, kan BTC fortsette å falle mot den nedre enden av dette området, som er nesten $71 000 hvis salgspresset fortsetter.

Imidlertid gjenstår det også sjansen for et kortsiktig utbrudd i henhold til et bullish mønster fremhevet av medanalytiker DonnieBTC.

På 1-ukers diagrammet fremhevet DonnieBTC et fallende kilemønster, en struktur som ofte sees før bullish reverseringer.

Med Bitcoin nærmer seg mønsterets topp, kan et utbrudd være i horisonten hvis kjøpere går inn.

Den pseudonyme analytikeren Roman la til den bullish fortellingen, og pekte på tegn på en potensiell sprett på 1-dagers diagrammet.

Han flagget bullish divergenser som dannes sammen med en oversolgt stokastisk RSI, to indikatorer som ofte går foran kortsiktige reverseringer.

Ifølge Roman kan Bitcoin se en lettelse rally mot $84 000 hvis volumet tar seg opp.

På pressetidspunktet så Bitcoin-prisen ut til å stabilisere seg over støttenivået på $76k, og var ned 1,6 % de siste 24 timene.

Treg dag for Altcoins

I løpet av det siste døgnet falt altcoin-markedsverdien 6,5 % til nesten 982 milliarder dollar, med Altcoin Season Index som viste en lesning på 17, noe som betyr at Bitcoin fortsatt dominerte markedet.

Ethereum (ETH), den største altcoinen etter markedsverdi, gikk ned 2,6 %, mens andre store altcoins, inkludert XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) og Cardano (ADA), registrerte tap på mellom 1 % og 4 %.

Til tross for den rådende bearish sentimentet i kryptomarkedet, dukket Hyperliquid (HYPE) opp som toppvinneren blant de 100 beste altcoins, og klarte å holde på en 8,4% gevinst.

Fire (FORM) og PancakeSwap (SWAP) fulgte med gevinster på henholdsvis 6,37 % og 5,07 %. Se nedenfor:

Kilde: CoinMarketCap

Mens HYPEs bevegelse oppover ser ut til å ha vært drevet av en økning i hvalaktivitet, som trakk oppmerksomhet fra detaljinvestorer, kunne ingen spesifikke katalysatorer identifiseres for gevinstene sett i FORM og SWAP ved pressetiden.