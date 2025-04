EU legger toll på flere amerikanske varer som svar på Trumps toll på stål og aluminium

Den europeiske union godkjente onsdag sitt første sett med gjengjeldelsestoller mot USA som svar på plikter pålagt av president Donald Trump på stål og aluminium.

Et flertall av EUs 27 medlemsland stemte onsdag for å godkjenne et nytt sett med tariffer rettet mot utvalgte amerikanske varer, med noen tiltak som skal tre i kraft i midten av april.

Av de 27 EU-landene stemte 26 for mottiltakene, og kun Ungarn var imot avgjørelsen.

Straffene vil gjelde for produkter fra politisk betydningsfulle regioner, inkludert soyabønner fra Louisiana, representert ved House Speaker Mike Johnson, samt diamanter, fjærfe, motorsykler og andre landbruksvarer.

Dette er et svar på president Trumps innføring av en toll på 25 % på EUs eksport av stål og aluminium.

EU-kommisjonen sa at de nye avgiftene vil bli innkrevd fra 15. april. En andre transje av mottiltak er planlagt til 15. mai.

Tiltaket følger Trumps kunngjøring 2. april om omfattende tollsatser rettet mot over 180 land, inkludert en bredere toll på 20 % på nesten all europeisk import.

Blokken sies å forberede et svar på de gjensidige tollsatsene også.

I følge medieoppslag planlegger kommisjonen å kunngjøre tiltak tidlig neste uke og deretter starte konsultasjoner med medlemslandene.

EUs handelssjef, Maros Sefcovic, sa at tollsatsene påvirker europeisk eksport verdt 380 milliarder euro (420,45 milliarder dollar) til USA, eller omtrent 70 % av de totale forsendelsene.

Den forventede avgiftsinnkrevingen kan overstige €80 milliarder – mer enn elleve ganger dagens årlige nivå på €7 milliarder, bemerket han.

Handelsspenningene eskalerer, men forhandlinger foretrekkes

Kommisjonen karakteriserte USAs handlinger som «uberettiget og skadelig» og advarte om at de ville skade både økonomier og det bredere globale handelssystemet.

Mens EU presser på med mottiltak, gjentok den sin preferanse for en forhandlingsløsning.

«Vi er beredt til å svare», sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen forrige uke mens hun understreket at det «ikke var for sent å ta opp bekymringene gjennom forhandlinger».

Tjenestemenn sa at tiltakene ble kalibrert for å påføre økonomisk smerte uten å umiddelbart forstyrre kritiske forsyningskjeder.

Global handelskrig startet?

EUs trekk kommer midt i økende global tilbakeslag til Trumps proteksjonistiske politikk, som allerede har utløst gjengjeldelse fra Kina.

Analytikere advarer om at den akselererende tollspiralen kan tynge global handel ytterligere, øke inflasjonspresset og dempe bedriftens inntjening på tvers av nøkkelsektorer.

Brussels raske godkjenning av gjengjeldelsestiltak signaliserer at blokken forbereder seg på en langvarig standoff med mindre Washington revurderer sin tilnærming.

Innsatsen er spesielt høy for europeiske eksportører som allerede sliter med en svakere euro, bremser global vekst og volatile energipriser.