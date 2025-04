Den globale luksusindustrien forbereder seg på sin lengste nedtur på mer enn to tiår, ettersom Donald Trumps feiende nye tariffer gir næring til bekymringene for en verdensomspennende resesjon.

Håpet om at velstående amerikanere kan støtte opp i sektoren som sliter, svinner, med Wall Street-analytikere som advarer om fallende salg og fortjeneste i industrien på 400 milliarder dollar i året.

Europeiske land, hjemsted for flertallet av luksusmerker, står overfor en toll på 20 % på eksport til USA.

Varer fra Storbritannia og Sveits har blitt rammet av tollsatser på henholdsvis 10 % og 31 %, og sender sjokkbølger gjennom styrerommene fra Paris til Genève.

Bernstein-analytiker Luca Solca har kraftig nedjustert prognosen for globalt luksussalg, og spår en nedgang på 2 % i år i stedet for tidligere forventet vekst på 5 %.

Hvis det blir realisert, vil dette markere sektorens mest langvarige nedgang siden begynnelsen av 2000-tallet.

“Usikkerhet, og den sannsynlige fortsatte rutten i aksjemarkedene, skaper en selvoppfyllende profeti: en global resesjon,” advarte Solca i et notat til kundene.

Velstående forbrukere strammer vesken mens markedene faller

Mens de nye tariffene vil øke kostnadene for importerte luksusvarer i USA, er den større trusselen potensialet for en alvorlig global nedgang og skarpe korreksjoner i finansmarkedene.

Forbrukere med høy nettoverdi er vanligvis mer isolert fra resesjoner, men vedvarende tap i investeringsporteføljene deres kan føre til at de kuttes ned på skjønnsmessige utgifter.

Solca forventer nå at sektorens gjennomsnittlige inntjening før renter og skatt vil falle med mellom 4 % og 6 % sammenlignet med 2024-nivåer.

Imidlertid kan luksusmerker være bedre posisjonert enn massemarkedsselskaper til å håndtere tariffsjokket.

De fleste luksushus produserer i Europa i stedet for Asia, og de har lenge navigert eksportavgifter til USA.

Noen bransjeinnsidere mener at de inkrementelle kostnadene kan være håndterbare.

Selv om de nye tariffene legges på toppen av eksisterende avgifter, kan innvirkningen på prisingen være relativt liten.

Siden tariffer brukes på engrosprisen – vanligvis rundt 20 % av utsalgsprisen – kan merkevarer kompensere for økningene ved å øke prisene med mindre enn 4 %, ifølge Solca.

Dette er lavere enn de vanlige 5 % til 7 % årlige prisøkningene mange luksusmerker har gjennomført de siste årene.

Hvorfor Richemont og Hermes skiller seg ut

Blant luksussektoren skiller Cartier-eier Richemont og den franske luksusgiganten Hermes seg ut som aksjer med potensial til å klare stormen godt, sier analytikere, på grunn av deres sterke merkevareandel og prisstyrke.

Oliver Chen, analytiker ved TD Cowen sa at hans toppvalg i luksussektoren er det sveitsiske konglomeratet Compagnie Financière Richemont, eieren av Cartier, Van Cleef & Arpels og Montblanc.

Chen sa at smykker kan vise seg å være en mer robust kategori på kort sikt, og fremhevet at Cartier og Van Cleef ikke har hevet prisene like aggressivt som andre luksusmerker de siste to årene, og har bevart et “sterkt pris-til-verdi-forslag.”

Den tilbakeholdenheten kan skape rom for prisøkninger fremover.

Richemont-aksjen, notert på den sveitsiske børsen, har falt med mer enn 12 % de siste fem dagene.

Citis Thomas Chauvet støtter også Richemont, og siterer dets rendyrkede fokus på luksus som en styrke som bør støtte prissetting.

Han anbefaler på samme måte Hermès, og påpeker at merket drar nytte av lavere eksponering mot salg i USA sammenlignet med andre luksusselskaper.

Hermès-aksjene forblir dyre, men handles til 46,7 ganger forventet inntjening for de neste 12 månedene.

Richemont, derimot, handler til en mer beskjeden 20,4 ganger. Begge aksjene handles imidlertid under sine respektive femårsgjennomsnitt på 50 for Hermès og 23,8 for Richemont.

Jefferies-analytikere mener Hermès er godt posisjonert til å overgå sine konkurrenter, delvis takket være sin overlegne prissettingskraft.

I et forskningsnotat beskriver de det franske luksushuset som en relativt trygg havn midt i et tøffere miljø for sektoren, med etterspørselen i det kritiske amerikanske markedet siden midten av februar og usikkerhet rundt Trumps foreslåtte tariffer.

“Når vi ser inn i en svært usikker fremtid, opprettholder vi en relativ preferanse for Hermès,” skriver analytikerne.

Jefferies spår en organisk nettoomsetningsvekst på 8,2 % for selskapet i første kvartal.