Hvorfor så GAS, USUAL og NEO tosifrede gevinster da markedene falt?

Midt i en bredere nedgang i kryptovalutamarkedet har GAS, USUAL og NEO dukket opp som fremragende utøvere, som hver oppnår tosifrede gevinster mens andre vakler.

Denne uventede motstandskraften har fanget oppmerksomheten til investorer som navigerer i et hav av røde porteføljer.

For å gjøre det enda mer interessant, langt fra tilfeldig flaks, drives kryptovalutaenes oppadgående baner av unike utviklinger, innovative oppgraderinger og strategiske partnerskap som skiller dem fra hverandre.

Med det bredere kryptolandskapet i endring, kan investorer ta informerte beslutninger ved å forstå hva som driver veksten til disse myntene i slike tøffe tider.

GAS tar av etter dager med konsolidering

Copy link to section

GAS har opplevd en slående oppgang, som har steget fra $1,75 til en topp på $2,95 – et bemerkelsesverdig hopp på 68 % – før det gikk tilbake til rundt $2,56 ved pressetidspunktet.

Dette eksplosive oppløftet fulgte dager med konsolidering mellom $1,90 og $2,20, noe som gjenspeiler et kraftig utbrudd som er nært knyttet til GAS’s verktøy på Neo N3- og Neo X-nettverkene, som er en del av NEO-økosystemet som gjennomgår en transformativ fase.

Den siste utviklingen som gir næring til denne økningen er NEOs fremstøt til integrering av kunstig intelligens (AI), som har utløst spenning i nettverket.

Da Hongfei, NEOs grunnlegger, avduket et produkt som blander AI med blockchain for å koble sammen Web2- og Web3-økosystemer, og lovet større interoperabilitet og nye applikasjoner.

Ettersom NEOs transaksjonsvolum stiger med denne innovasjonen, har etterspørselen etter GAS, som kreves for å behandle hver operasjon, også økt.

Et nøkkelpartnerskap med InflectivAI forsterker dette momentumet ytterligere.

Ved å aktivere desentraliserte applikasjoner (dApps) og AI-agenter for å få tilgang til sanntids, tillitssertifiserte datasett, forbedrer dette samarbeidet NEOs nytte.

Spesielt betyr flere datadrevne transaksjoner mer GAS-forbruk, og presser verdien høyere ettersom investorer forventer økt nettverksaktivitet.

AI-integrasjon driver NEO-gevinster

Copy link to section

NEO, ofte kalt «kinesisk Ethereum», har også steget med tosifrede gevinster, og steg fra $4,91 til $5,59 – en økning på 14 % – innenfor et 24-timers område som så det toppet på $5,59.

Dette rallyet er drevet frem av en dristig visjon om å slå sammen AI med blockchain-teknologi.

NEO-grunnlegger Da Hongfeis strategiske pivot tar sikte på å bygge bro mellom Web2 og Web3, og forbedre adopsjon og stabilitet.

Lanseringen av Neo Bond, en mekanisme for å dempe prisvolatilitet, understreker dette fokuset, og skaper et mer pålitelig miljø for både brukere og utviklere.

Partnerskapet med InflectivAI er også en game-changer for NEOs økosystem. Ved å gi dApps og AI-agenter tilgang til tillitssertifiserte datasett i sanntid, øker dette samarbeidet plattformens funksjonalitet.

Etter hvert som NEO blir et knutepunkt for AI-drevne desentraliserte løsninger, vokser dens appell til utviklere og bedrifter, og øker markedsverdien.

Ytre faktorer kan også spille inn. Rapporter om at Kina avlaster amerikanske statsobligasjoner for å investere i kryptovalutaer som Bitcoin kan indirekte være til fordel for NEO, gitt dets sterke bånd til regionen.

Dette skiftet kan føre kapital inn i kinesiske blokkjedeprosjekter, og gi medvind til NEOs rally.

Høyt handelsvolum og innledende prisstigninger antyder sterk markedsinteresse drevet av denne utviklingen.

VANLIG pris stiger når desentraliserte oppgraderinger drivstoffvekst

Copy link to section

USUAL, en stigende stjerne innen desentralisert finans (DeFi), har også levert imponerende tosifrede gevinster, med prisstigning fra $0,12 til $0,18 – en 50% økning – midt i markedsnedgangen.

Denne veksten er drevet av flere utviklinger, hvor den siste er USUALs utplassering på Arbitrum, som markerer fullføringen av USUALs token-suite på Arbitrum.

I tillegg har Usual inngått samarbeid med Brevis for å fornye inntektsdistribusjonssystemet.

Brevis beregner hver brukers tidsvektede USUALx-saldo i løpet av uken og genererer et ZK-bevis som bekrefter nøyaktigheten til hver belønning.

Disse bevisene blir deretter verifisert på kjeden, og brukere kan kreve belønningene sine direkte fra dApp.

Denne teknologien muliggjør skalerbare, desentraliserte belønningssystemer, og posisjonerer USUAL som en leder i DeFis neste bølge.

Ved å integrere Zero-Knowledge (ZK) Proofs, tilbyr USUAL nå pålitelige, transparente ukentlige utbetalinger, eliminerer avhengighet av manuelle prosesser og øker brukertilliten.

Foruten lanseringen på Arbitrum og den fornyede inntektsfordelingen, har godkjenningen av UIP-6, et styringsforslag støttet av 92,13 % av samfunnet, også spilt en sentral rolle i USUALs prisstigning.

UIP-6-forslaget hever USD0++-gulvet til $0,92 og omdistribuerer 47 millioner VANLIGE tokens, med sikte på å belønne langsiktige eiere og stabilisere protokollens økonomi.

Slike tiltak signaliserer en forpliktelse til å maksimere verdien, noe som gir sterk gjenklang hos investorene.

I en sektor der stagnasjon kan bety nedgang, har disse oppgraderingene vakt ny interesse, og driver etterspørselen etter USUAL-tokenet.