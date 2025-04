IMF skal godkjenne et lån på 20 milliarder dollar til Argentina på fredag: nøkkeldetaljer

Styret i Det internasjonale pengefondet (IMF) forventes å godta en låneordning på 20 milliarder dollar under et møte på fredag, noe som kan få store konsekvenser for Argentinas vaklende økonomi.

Ifølge Manuel Adorni, en talsperson for det argentinske presidentskapet, er denne avtalen kritisk for det søramerikanske landet, som står overfor betydelige økonomiske problemer.

I følge en Reuters-rapport kommer avgjørelsen etter at IMF tirsdag sa at den hadde sikret en konsensus på stabsnivå om avtalen, og banet vei for styrets avstemning.

Låse opp investerings- og valutareserver

Copy link to section

Argentina er i et enestående økonomisk scenario, og står overfor en av de høyeste inflasjonsratene i regionen, lave nivåer av utenlandsk valutareserver og kapitalbegrensninger som ikke har hjulpet til å tiltrekke investorer.

I dette scenariet blir lånet på 20 milliarder dollar sett på som en avgjørende livline for landet.

“For oss er det ekstremt viktig at IMF er på vei til å godkjenne denne avtalen, som vil bli ferdigstilt på fredag”, sa Adorni til lokalradiostasjonen El Observador.

Ifølge en Reuters-rapport er de fleste av midlene ment å bidra til å holde valutareservene på lager i Argentina og å rulle tilbake den proteksjonistiske økonomiske politikken som har kvalt investeringsstrømmen.

Det er håp om at IMF-lånet vil stabilisere den argentinske økonomien og gjenopprette tillit og insentiver til internasjonale investorer som er ivrige etter å komme inn på markedet igjen.

Nøkkeldetaljer i avtalen

Copy link to section

Lånet representerer den 23. avtalen mellom Argentina og IMF.

Noen analytikere ser det som viktig for å gjenopprette tilliten til Javier Mileis frihetlige regjering og styrke sentralbankens reservenivå.

En slik avtale tar sikte på å redusere risikoen knyttet til forestående gjeldsnedbetalinger og lette markedets bekymringer over landets økonomiske situasjon.

Argentinas finansminister, Luis Caputo, sa i slutten av mars at målet med avtalen er å forsikre publikum om at pesoene i omløp støttes av sentralbanken – en innsats han sa ville føre til en mer stabil valuta, lavere inflasjon og redusert fattigdom.

Ifølge Caputo vil rundt 8 milliarder dollar av hele 20 milliarder dollar øke bankreservene, mens de resterende 12 milliarder dollar vil bli brukt til å gjøre opp hovedstol og renter på tidligere IMF-lån.

En endring i tilnærming

Copy link to section

Manuel Adorni fremhevet at lånet er en overgang i det argentinske forholdet til IMF: “For første gang vil (IMF-avtalen) ikke være et reservedekk, men vil være en del av et program med en klar ryggrad”.

Dette betyr grønn politikk for økonomisk bærekraft, fokus på styrking av nasjonalbanken og takling av flerårige problemer som budsjettunderskudd og inflasjon.

Den argentinske administrasjonen har tatt mange skritt for å stramme inn budsjettpolitikken, og signaliserer et ønske om å stabilisere økonomien.

Disse trinnene er utformet for å skape et mer gunstig miljø for investeringer og økonomisk vekst, i motsetning til tidligere programmer, som ofte ble ansett som midlertidige løsninger i stedet for langsiktige løsninger.

Historisk kontekst: et urolig forhold.

Copy link to section

Argentinas forhold til IMF har vært steinete.

Argentina, som har tatt opp 22 lån fra Det internasjonale pengefondet siden 1958, skylder nå institusjonen mer enn 40 milliarder dollar.

Mye av disse pengene har blitt brukt til å betale tilbake tidligere IMF-gjeld, noe som gir næring til utbredt harme blant argentinere som ser på långiveren som medskyldig i landets økonomiske kollaps og gjeldsmislighold i 2001.

Gitt sin lange og urolige historie med Argentina, hadde IMF vært motvillige til å forhandle om en ny redningspakke med sin største debitor.

Men i løpet av de siste 16 månedene har fondstjenestemenn uttrykt sterk godkjennelse for president Javier Mileis aggressive innstrammingstiltak, enda strengere enn det IMF vanligvis anbefaler.

Mens midlene er kritiske for å oppfylle umiddelbare økonomiske forpliktelser og forhindre ytterligere økonomisk forverring, har de også muligheten for ytterligere innstramminger, som kan utløse sivil uro og forverre landets sosioøkonomiske splittelse.