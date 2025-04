New York-lovforslaget krever 12-måneders blockchain-valgstudie

New York vurderer et lovforslag som kan danne en presedens for integrering av blokkjede i valgsystemer på statlig nivå, ettersom interessen for sikre, desentraliserte teknologier vinner terreng over hele USA.

Assembly Bill A7716, introdusert på tirsdag av Assemblymember Clyde Vanel (D-33), foreslår en formell studie om hvordan blokkjede kan styrke velgerdatabeskyttelse og valggjennomsiktighet.

Hvis lovforslaget vedtas, vil det kreve at New York State Board of Elections leverer en omfattende rapport innen 12 måneder, som undersøker blockchains rolle i å ivareta valgregistreringer og dataintegritet.

Dette lovgivningstrekket er en del av en bredere trend der amerikanske stater utforsker blokkjede og digitale eiendeler i offentlig sektors infrastruktur, fra stemmesystemer til Bitcoin-reserver.

Bill bestiller 12 måneders blokkjedestudie

Lagt inn 26. mars, gir A7716 valgstyret i oppgave å evaluere blokkjedens evne til å lage en uforanderlig, kryptografisk sikker og reviderbar registrering for valg.

Lovforslaget beskriver blokkjede som et system som bevarer en “usensurert sannhet”, og refererer til dens desentraliserte og manipulasjonssikre strukturen.

Den foreslåtte studien vil bli utført i samarbeid med Office of Information Technology Services og informert av eksterne eksperter innen blokkjede, cybersikkerhet og valgsystemer.

Lovgivningen er for tiden under gjennomgang av valglovkomiteen for forsamlingen og må passere begge lovkamrene før den når guvernøren for endelig godkjenning.

Skulle lovforslaget bli vedtatt, vil styret være juridisk forpliktet til å rapportere sine funn innen 2026.

Dette vil inkludere casestudier fra andre jurisdiksjoner som har testet eller implementert blockchain for stemme- eller velgerverifiseringssystemer.

Staten utvider blokkjedelovene

New Yorks forslag kommer ettersom flere amerikanske stater utvider blockchain-lovgivningen til finansiell infrastruktur.

Mens A7716 fokuserer på valg, vedtok Utah nylig HB230, en lov som beskytter digitale lommebøker, betalinger og nodeoperasjoner, selv om den ekskluderte klausuler for direkte Bitcoin-investeringer fra staten.

I mellomtiden beveger andre stater seg mot å formalisere digitale aktivareserver på statsnivå.

I følge Bitcoin Law, en policy-tracker, har 47 Bitcoin-reserverelaterte regninger blitt introdusert i 26 stater, med 41 fortsatt aktive.

Denne bølgen av lovgivning reflekterer økende interesse for digitale eiendeler som et verktøy for finansiell motstandskraft og innovasjon.

I Kentucky signerte guvernør Andy Beshear House Bill 701 – merket “Bitcoin Rights”-lovforslaget – i lov, og tilbyr beskyttelse for Bitcoin-brukere og virksomheter som opererer i staten.

Oklahoma har fulgt etter med HB 1203, Strategic Bitcoin Reserve Act, som vedtok huset med 77-15 stemmer og er nå under Senatets vurdering.

Missouri vurderer også sin egen versjon av en statsstøttet Bitcoin-reserve, mens Arizonas husregelkomité nylig godkjente to Bitcoin-relaterte regninger, noe som ytterligere sementerte teknologiens appell i politiske sirkler.

New Yorks tidligere regninger stoppet

Lovforslaget som ble innført av Vanel er ikke det første. Lignende tiltak har dukket opp i lovgiveren i New York siden 2017, men har ikke klart å komme videre.

Imidlertid kan et bredere skifte i sentiment mot blokkjedeadopsjon, drevet av både privat sektorbruk og føderalt engasjement, gi A7716 en mer gunstig bane.

I mars utstedte tidligere president Donald Trump en executive order som krever opprettelsen av en strategisk bitcoin-reserve, noe som signaliserer økende føderal interesse for desentralisert digital infrastruktur.

Dette direktivet har vekket ny oppmerksomhet om hvordan blockchain kan tjene nasjonale og statlige interesser i både sikkerhetsmessige og økonomiske sammenhenger.

Hvis New Yorks foreslåtte studie konkluderer med at blockchain gir praktiske fordeler for valg, kan det utløse ytterligere lovgivning for å prøve eller distribuere slike systemer i fremtidige stemmesykluser.