Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) fortsetter å slite mens Kina lovet “resolutte og kraftfulle” tiltak etter at USA hevet sine tollsatser ytterligere på import fra Asias største økonomi til mer enn 100 %.

Eskalerende handelsspenninger mellom Kina og USA er meningsfylt for AVGO ettersom den for tiden genererer rundt 20 % av den totale inntekten fra Beijing.

Likevel er det grunn til å laste opp Broadcom-aksjen som nå er ned mer enn 35 % sammenlignet med det høyeste hittil i år.

Broadcom-aksjen handles til en attraktiv verdi

Selv om det tydeligvis er motvind mot AVGO, har det massive salget av teknologiaksjen siden starten av dette året gjort den ganske attraktiv med tanke på verdsettelse.

Broadcom-aksjer går nå for en terminpris-til-salg-multipel på mindre enn 15.

Det er en betydelig nedgang fra Nvidias mer enn 18.

Det er en del av grunnen til at JPM-analytikere kalte Broadcom-aksjen en førsteklasses kandidat for et “relief rally” i deres nylige notat til kunder.

Investeringsselskapet anbefaler å kjøpe AVGO-aksjer på tilbaketrekking og ser oppside i dem til $250 som indikerer potensial for en mer enn 60% gevinst fra dagens nivåer.

Et utbytteavkastning på 1,51 % gjør Broadcom Inc desto mer attraktivt å eie foran en forventet tariffdrevet resesjon i bakre halvdel av 2025.

AVGOs nye tilbakekjøp kan hjelpe aksjekursen til å komme seg

Tidligere denne uken kunngjorde Hock Tan, administrerende direktør i Broadcom Inc, et program for tilbakekjøp av aksjer på 10 milliarder dollar som han sa vil bli gjennomført innen slutten av dette året.

Tans kunngjøring er superpositiv for AVGO-investorer, da den i hovedsak bekrefter at selskapets ledelse fortsatt er selvsikker til tross for et stadig mer utfordrende makroøkonomisk bakteppe.

Til tross for motvind, fortsetter Broadcom-sjefen å se sterkt momentum i etterspørselen etter tilpassede brikker som han tror kan øke selskapets AI-inntekter med 50 % i 2025.

På inntjeningssamtalen forrige måned signaliserte Tan nye kunder for firmaets tilpassede AI-akseleratorer som posisjonerer AVGO til å gå direkte opp mot kunstig intelligens-kjæresten, Nvidia.

Hvorfor Cramer ikke kjøper AVGO-aksjer

Den berømte investoren Jim Cramer ønsket også Broadcoms kunngjøring om tilbakekjøp av aksjer velkommen i sin siste oppdatering til medlemmer av Investing Club denne uken, og la til “dette er en flott situasjon.”

Cramer forventer at gjenkjøpsprogrammet vil legge et gulv under AVGO-aksjekursen, da det vil fungere som en konsekvent kjøper selv i utfordrende tider.

Det multinasjonale ville ikke ha annonsert et betydelig tilbakekjøp som dette hvis det i det hele tatt var litt bekymret for kontantgenerering gjennom resten av 2025, la han til.

Når det er sagt, bekreftet den tidligere hedgefondsforvalteren at han ikke kommer til å laste opp Broadcom-aksjer på nåværende nivå, da han allerede har en stor nok posisjon (650 aksjer/3,55 vekting) i AI-brikkeprodusenten.