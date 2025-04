PepeX trives ettersom Binance-sjef Richard Teng sier at tariffer kan øke Bitcoin-etterspørselen

Digitale eiendeler viser betydelig nedsidepress, ettersom de siste Trump-tollbølgene utløste massive kryptolikvidasjoner.

Ettersom frykt dominerte sektoren, veide Binance-sjef Richard Teng inn på de eskalerende handelsspenningene og deres effekt på kryptovalutamarkedet.

Mens han anerkjenner de rådende nedtrendene, tror Teng at langsiktige trender kan favorisere digitale eiendeler og sementere Bitcoins status som en butikk av rikdom.

I en kommentar til gjeldende markedsutsikter uttalte Binances administrerende direktør:

Dette miljøet kan også øke interessen for krypto som et ikke-suverent verdilager. Mange langsiktige eiere ser på Bitcoin og andre digitale eiendeler som motstandsdyktige under økonomisk stress og skiftende politisk dynamikk.

Bemerkningene hans falt sammen med PepeXs blomstrende forhåndssalg, og samlet inn over 1,3 millioner dollar siden debuten 24. mars 2025.

Handelsspenninger og langsiktig innvirkning på Bitcoin

Richard Teng delte sin holdning til effektene av den tiltagende handelskrigen på kryptovalutaer.

Han understreket at makroøkonomisk usikkerhet kan drive Bitcoin på lang sikt til tross for den rådende pessimismen.

Noen krypto-entusiaster har forlatt plassen, mens andre har tatt i bruk vent-og-se-tilnærmingen for å se hva som er neste for vekst, handel og politikk.

Richard Teng stoler på at Trump-tariffer vil ha tosidig innvirkning på digitale eiendeler.

Mens handelsspenningen utløser pessimisme ettersom makroøkonomiske problemer demper følelsene, tror konsernsjefen at kortsiktig volatilitet kan skape et lukrativt miljø for Bitcoin og andre kryptoer.

Tengs kommentarer samsvarer med de fleste krypto-tilhengere, inkludert Strategys Michael Saylor, som understreker Bitcoins evne til å forstyrre mainstream-finansprotokoller under økonomiske spenninger.

Disse konklusjonene posisjonerer krypto som en dominerende kraft i det globale finansielle rommet.

Erfarne eksperter fokuserer på langsiktige mål til tross for den nåværende uroen.

Det skaper et perfekt miljø for kryptoprosjekter som ønsker å redefinere den digitale aktivasektoren, inkludert den virale PepeX.

PepeX forhåndssalg trosser oddsen

Kryptovalutaer viser bearishness da Trumps handelskrig katalyserte risiko-av-sentimenter.

Imidlertid trives PepeX i de hakkete markedene, med over 1,3 millioner dollar samlet inn omtrent to uker siden åpningen av ICO.

PepeXs verktøy ser ut til å tiltrekke seg erfarne investorer ettersom hype-drevne prosjekter ikke klarer å holde tritt.

Det nye prosjektet utnytter AI for å revolusjonere meme-kryptoområdet ved å konkurrere med slitsomme alternativer som Dogecoin, Shiba Inu og PEPE.

Spesielt bruker PepeX AI for å gjøre tokenisering jevn.

Dessuten lar dens innovative Launchpad enkeltpersoner lage sine favoritt-tokens innen fem minutter mens de prioriterer rettferdighet og åpenhet.

Nettstedet fremhever:

PepeX ble opprettet for å la hvem som helst lansere et token. En faktisk rettferdig lansering der 95 % av tokens er for offentlig salg. Og hvis grunnleggerne mislykkes, mister de sine 5 %. Den sterke vil binde seg. De svake vil bli fjernet om 72 timer.

PepeX handles til $0,0255 per token og lover svimlende inntekter for tidlige brukere.

For eksempel fikk de som ble med på trinn én over 300 % i avkastning, mens sluttfasen (trinn 30) vil gi 5 % avkastning på investeringen.

Kilde – PepeX

Du kan lære mer om PepeX via deres offisielle nettside.