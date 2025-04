President Donald Trump forsvarte sin brå beslutning om å sette nye tollsatser på pause på flere land, og sa at amerikanerne hadde blitt «litt yippy» og «redde» midt i økende frykt for en økonomisk nedgang.

Når han snakket fra Det hvite hus, rettferdiggjorde Trump den 90-dagers pausen på tollsatser ved å understreke behovet for fleksibilitet i handelspolitikken ettersom markedene forblir volatile.

Trump-administrasjonen hadde i utgangspunktet annonsert omfattende landsspesifikke tariffer, som utløste kraftige salg på tvers av amerikanske aksjemarkeder og vekket alarm blant amerikanske bedrifter og pensjonister.

Imidlertid sa Trump i et innlegg på sin Truth Social-plattform at han hadde godkjent en midlertidig tollsats på 10 % for de fleste handelspartnere – ned fra de tidligere, mer aggressive tiltakene.

Unntaket forblir Kina, hvis tollsats er økt til bratte 125 %, med øyeblikkelig virkning.

Trump hevdet at over 75 land allerede har kontaktet amerikanske tjenestemenn for å forhandle nye handelsavtaler.

Til tross for denne påstanden, bekreftet Det hvite hus overfor NBC News at de ikke ville frigi listen over nasjoner som innledet samtaler, noe som gir næring til ytterligere spekulasjoner om den sanne omfanget av internasjonal oppsøking.

“De ble litt yippy, litt redde,” sa Trump til journalister, mens han sto sammen med bilracermestere i Det hvite hus.

“Ingen annen president ville ha gjort det jeg gjorde. Det måtte gjøres,” sa han og refererte til sin aggressive handelsstrategi.

Trump understreket også viktigheten av fleksibilitet, og antydet at dynamiske politiske endringer er avgjørende under globale forhandlinger med høy innsats.

I mellomtiden har Kina svart med gjengjeldelsestiltak, og kunngjorde en toll på 84 % på amerikanske varer fra og med 10. april.

De eskalerende spenningene har lagt til Wall Streets volatilitet, med analytikere som advarer om at langvarige handelskriger kan presse den amerikanske økonomien nærmere resesjon.

For å legge til den økende bekymringen, uttalte JPMorgan Chase-sjef Jamie Dimon i et intervju at en lavkonjunktur er et “sannsynlig utfall” hvis tollkampen trekker ut.

Trump, som sa at han så på Dimons intervju tidligere på dagen, berømmet banksjefens finansielle ekspertise.

“Han er veldig smart og et geni økonomisk. Han har gjort en fantastisk jobb i banken,” sa Trump.

I mellomtiden steg S&P 500 9,3 %, Dow Jones Industrial Average hoppet med 2 867 poeng (7,4 %), og Nasdaq Composite skjøt i været med 11,7 %, og markerte noen av deres største endagsoppganger på flere år.

Trump sa at tollsatsene på alle land unntatt Kina ville falle til 10 % under pausen, mens Kinas tollsats ville stige til 125 %.

Finansminister Scott Bessent bekreftet at den lavere tollsatsen ikke vil gjelde for sektorspesifikke tariffer ettersom handelsforhandlingene fortsetter.