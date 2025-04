USAs president Donald Trump hevet øyenbrynene i forrige uke da han trakk frem australsk storfekjøtt mens han kunngjorde toll på et bredt spekter av import.

“De vil ikke ta noe av storfekjøttet vårt,” sa Trump, med henvisning til Australias langvarige restriksjoner på import av storfekjøtt fra USA på grunn av bekymringer over kugalskap.

Disse restriksjonene har effektivt stoppet nesten alle amerikanske storfekjøttforsendelser til Australia i over to tiår.

Jeg klandrer dem ikke. Men vi gjør det samme akkurat nå, fra midnatt i kveld.

Paradoksalt nok uttrykker Australias storfekjøttindustri lettelse, ettersom Trumps tollsats på 10 % på australske produkter ser ut til å være utilstrekkelig til å påvirke eksporten til USA betydelig, som i snitt har vært på rekordhøye 275 millioner dollar i måneden i løpet av de seks månedene frem til februar, ifølge industriens innsidere.

Kinas gjengjeldelse: en gylden mulighet for australsk biff

Mer betydelig er det at tariffer pålagt av Kina, kombinert med Beijings beslutning om ikke å fornye den lokale registreringen av hundrevis av amerikanske kjøttanlegg, truer USAs storfekjøtteksport til Kina, et marked verdt rundt 125 millioner dollar i måneden.

Dette gir Australia, sammen med konkurrenter som Brasil, Argentina og New Zealand, en førsteklasses mulighet til å øke sine forsendelser til det lukrative kinesiske markedet.

“Jeg er ikke for stresset med 10%,” sa Andrew McDonald, hvis Bindaree Food Group driver kjøttforedlingsanlegg i Australia og sender storfekjøtt til USA, til Reuters.

McDonald bemerket at tollkunngjøringen faktisk har vekket interessen for australsk biff fra amerikanske kjøpere som midlertidig har stoppet bestillinger mens de venter på klarhet om Trumps handelspolitikk.

Han la også til at etterspørselen etter australsk storfekjøtt i Kina var på vei oppover.

“Det er et godt resultat for Australia,” konkluderte McDonald.

Kvart pundslettelse: tariffer vil sannsynligvis ikke påvirke etterspørselen

Amerikansk storfekjøttimport er for tiden på forhøyede nivåer på grunn av år med tørt vær som har redusert storfetallet til det laveste nivået siden 1950-tallet, krympet innenlandsk produksjon og drevet opp lokale priser.

Analytikere regner med at det vil ta flere år før innenlandsk produksjon gjenopprettes.

Australia, på den annen side, er i flukt med storfekjøtt takket være gunstig vått vær, noe som gjør det til den største avsenderen til USA, og tilbyr både lavere priser og magre kutt som USA mangler.

Rabobank-analytiker Angus Gidley-Baird forklarte at importert australsk magert biff i USA ble priset rundt 3,12 dollar per pund (eller nesten et halvt kilo) før tariffen.

Tariffen økte den prisen til $3,43 per pund, som fortsatt er betydelig lavere enn det lokale produktet, priset rundt $3,80, sa han, og la til at tariffen bare legger til 2,5 cent til kostnadene for en kvart pund laget delvis av australsk biff.

En mykere australsk dollar gir ytterligere pute

Selv om tariffkostnadene sannsynligvis vil bli delt på tvers av forsyningskjeden, gir en kraftig nedgang i den australske dollaren mot den amerikanske dollaren australske produsenter en ekstra pute, ifølge analytikere.

En svakere valuta motiverer amerikanske kjøpere til å øke kjøpene samtidig som de øker inntektene i lokal valuta for australske selgere for hver amerikanske dollar de mottar.

Commonwealth Bank-analytiker Dennis Voznesenski påpekte at de eneste andre store biffeksportørene som ikke er underlagt amerikanske tariffer, er Canada og Mexico, men deres kapasitet til å øke forsendelsene betydelig på kort sikt er begrenset.

Til slutt er Kina den eneste store kjøperen av amerikansk storfekjøtt som har gjengjeldt Trumps tollsatser.

Kina er den tredje største importøren av amerikansk storfekjøtt etter Sør-Korea og Japan, med USA som står for 10 % av importen av storfekjøtt etter verdi.