Asiatiske markeder opplevde en dramatisk økning torsdag, og tok seg kraftig tilbake etter at president Donald Trump kunngjorde en 90-dagers pause på tariffer for mange land, og ga et midlertidig pusterom fra uker med handelsindusert volatilitet.

Imidlertid ble denne bølgen av optimisme dempet av det faktum at Kina forble ekskludert fra tollpausen, med tollsatsen i stedet økt til svimlende 125 %, noe som fremhever de pågående spenningene mellom verdens to største økonomier.

Japans benchmark Nikkei 225-indeks ledet anslaget, og steg med 8 %, mens Sør-Koreas Kospi-indeks hoppet mer enn 5 %, og Australias ASX 200 klatret også med 5 % i løpet av tidlig åpningstid, noe som gjenspeiler en utbredt lettelsesrally over hele regionen.

Japans Nikkei-aksjegjennomsnitt steg torsdag da investorer skyndte seg å kjøpe tilbake nedslåtte aksjer som svar på Trumps kunngjøring.

Fra 0147 GMT var Nikkei opp bemerkelsesverdige 7,9 % til 34 226,17, mens det bredere Topix steg 7,2 % til 2 518,26.

“Investorer kjøpte tilbake aksjer i dag, og ønsket at de ikke hadde dumpet aksjer i forrige økt,” observerte Seiichi Suzuki, sjefsanalytiker for aksjemarkeder ved Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, og fanget følelsene til mange markedsdeltakere.

“Men rallyet betyr også at markedet var for bearish om virkningen av Trumps tariffer,” la Suzuki til, og antydet at den innledende negative reaksjonen kan ha vært overdreven.

Denne uken har vært preget av ekstrem volatilitet for Nikkei, med indeksen som lukket 6 % høyere tirsdag etter en brutal nedgang på 7,8 % på mandag som sendte den til et 1 1/2 års lavpunkt, og understreket følsomheten til markedet for handelsrelaterte nyheter.

Indeksen stengte 4 % lavere onsdag, noe som understreker de turbulente forholdene ytterligere.

Wall Street brøler tilbake: en forbløffende reversering av formue

Torsdagens rally i Asia fulgte en spektakulær økning over natten på Wall Street, med S&P 500 som steg 9,5 % for sin største daglige økning siden 2008, noe som tyder på at det globale markedet var samlet i lettelsen.

Uniqlo-merkeeieren Fast Retailing hoppet med 7,2 %, og ga den største økningen til Nikkei-indeksen.

Chip-relaterte aksjer opplevde også betydelige gevinster, med Tokyo Electron og Advantest som gikk frem med henholdsvis 11,77 % og 13,66 %, noe som understreker sektorens følsomhet for handelsutviklingen.

Alle Tokyo-børsens (TSE) 33 bransjeunderindekser steg, med ikke-jernholdig sektor som steg med 12,65 % for å bli den største gevinsten, noe som gjenspeiler en bredt basert markedsoppgang.

Banksektoren, som hadde blitt hardt rammet av bekymringer om en økonomisk nedgang, steg 9,2 %, noe som fremhever sektorens sårbarhet for økonomisk usikkerhet.

Bullish på Japan: en sterk underliggende dynamikk

Morgan Stanley-analytikere bemerket at Trumps avgjørelse er spesielt positiv for asiatiske aksjer, og peker ut Japan som en hovedmottaker.

De mener at Japan “har en sterk underliggende reflasjonsdynamikk, men kom nærmest i vår dekning til å prise i en slik resesjon ved de laveste månedene på mandag,” noe som tyder på at markedet hadde betydelig undervurdert Japans økonomiske styrke.

Alle unntatt én av de 225 aksjene på Nikkei steg, og overveldende 99 % av de mer enn 1600 aksjene som handles på TSEs førsteklasses marked opplevde oppgang.

Etter at Trump annonserte pausen, uttalte Taiwans utenriksminister at den har gitt pusterom for mer dyptgående samtaler, og at øynasjonen håper å dra nytte av det «store» amerikanske markedet for en balansert handel, noe som indikerer et strategisk fokus på å styrke økonomiske bånd med USA.

Taiwans utenriksminister Lin Chia-lung uttalte at regjeringen er forpliktet til å øke sine innkjøp fra sine investeringer i USA og redusere handelsoverskuddet med Amerika, som regnes som dets viktigste internasjonale støttespiller.

“Nå som vi har ytterligere 90 dager, kan vi diskutere Taiwan-USA økonomisk og handelssamarbeid på en mer detaljert og dyptgående måte. Vi håper å dra nytte av det enorme amerikanske markedet, deres utmerkede teknologikapital og talent, til å danne en Taiwan-USA-koalisjon, en felles flåtetilnærming,” sa minister Lin.