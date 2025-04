Brasil planlegger offshore oljeauksjon midt i finanspolitisk press: her er det vi vet

Brasils regjering forbereder seg på å auksjonere bort eierandeler i offshore oljefelt i år, med fokus på ukontrakterte deler av sine lukrative forhåndssaltforekomster.

Ifølge Reuters sa to kilder som er kjent med saken at initiativet fungerer både som en finansiell strategi og som et svar på det skiftende globale økonomiske landskapet, som truer Brasils finanspolitiske stabilitet.

Auksjonen vil dekke mindre, ikke-kontrakterte deler av de store Tupi-, Mero- og Atapu-feltene, sa kildene.

Regjeringen tar sikte på å skaffe rundt 20 milliarder reais (3,4 milliarder dollar) i et «worst-case»-scenario, ifølge kildene.

Mens Brasils finansdepartement og gruve- og energidepartement ikke har kommentert auksjonen offentlig, virker intern støtte for flyttingen sterk.

Dette planlagte salget understreker Brasils økende økonomiske utfordringer.

Nylige amerikanske tollsatser har dempet globale økonomiske utsikter, og presset oljeprisen til et lavt nivå på fire år under 60 dollar per fat.

Brent-oljeprisene slo seg ned på 65,48 dollar onsdag, en liten oppgang, men fortsatt godt under Brasils budsjettlovsforutsetning for 2025 på 80,79 dollar per fat.

Skattemessige bekymringer i søkelyset

Auksjonen reflekterer økende bekymring for Brasils finanspolitiske helse. Oljeinntekter er en avgjørende del av nasjonalbudsjettet, og bidrar gjennom royalties, selskapsinntektsskatter og overskudd fra den statskontrollerte oljegiganten Petrobras. Fallende oljepriser kan føre til betydelige budsjettunderskudd.

“Det er avgjørende å ha rømningsventiler når inntektene blir mer usikre på grunn av eksterne sjokk,” sa en av kildene.

Både myndighetspersoner og industriens interessenter er enige om at risikostyring er avgjørende for å ivareta Brasils finanspolitiske stabilitet, spesielt gitt uforutsigbarheten til globale markeder.

Regjeringens mål er ikke bare å generere umiddelbare inntekter, men også å skape en buffer mot potensiell økonomisk turbulens.

Den neste fasen innebærer å vedta lovgivning for å autorisere auksjonen. Regjeringen jobber angivelig tett med lovgivere for å fremskynde prosessen, og signaliserer at det haster med å styrke finansforsvaret før det ytre presset øker ytterligere.

Hvis den lykkes, kan auksjonen tjene som en viktig finansiell pute for Brasil, og tilby kortsiktig stabilitet samtidig som den gir regjeringen mer rom for å tilpasse seg en volatil global økonomi.