Den store luftbroen: hvordan Apple fraktet 1,5 millioner iPhones fra India til USA for å slå Trump-tollsatser

Apple har fraktet rundt 600 tonn, eller rundt 1,5 millioner iPhones, fra India til USA, og chartret fraktflyvninger i et kappløp for å slå nylig innførte tollsatser under president Donald Trumps siste handelstiltak, rapporterte Reuters, og siterer folk som er kjent med saken.

Den ekstraordinære logistiske innsatsen fremhever hvor langt teknologigiganten kommer til å skjerme salget sitt i et av sine største markeder.

Analytikere har advart om at prisene på iPhones i USA kan stige ettersom tollsatsene på kinesiskproduserte enheter stiger til 125 %, langt over 26 % avgiften på indisk import.

Den indiske tariffen er imidlertid for øyeblikket satt på pause under en 90-dagers frist kunngjort av Trump denne uken.

“Apple ønsket å slå taksten,” sa en av kildene som var involvert i planleggingen, og uttalte seg på betingelse av anonymitet gitt diskusjonenes følsomhet.

Hvordan Apple lobbet med India for en “grønn korridor” for tollbehandling

Copy link to section

Apple skal ha drevet lobbyvirksomhet i indiske myndigheter for å drastisk kutte fortollingstiden på Chennai flyplass fra rundt 30 timer til bare seks, sa Reuters.

Denne «grønne korridoren»-arrangementet, inspirert av lignende prosesser i Kina, har gjort det mulig for Apple å fremskynde strømmen av høyverdig last fra det indiske produksjonssenteret.

Kilder avslørte at siden mars har minst seks lastefly, hver i stand til å frakte 100 tonn, fløyet ut av India med iPhone-er bestemt til det amerikanske markedet.

Ifølge Reuters estimater, basert på vekten til en iPhone 14 og emballasjen, utgjør dette omtrent 1,5 millioner enheter.

Apple, som selger mer enn 220 millioner iPhones årlig over hele verden, stoler i økende grad på India som produksjonsbase.

Bransjedata indikerer at rundt 20 % av iPhone-importen til USA nå kommer fra India, mens resten fortsatt hovedsakelig kommer fra Kina.

Med en tollsats på 54 % ville kostnaden på 1599 dollar for topp-iPhone 16 Pro Max i USA økt til 2300 dollar, viser beregninger basert på anslag fra Rosenblatt Securities.

Søndagsskift på Foxconn

Copy link to section

For å møte økningen i etterspørselen økte Apple produksjonen ved sine indiske anlegg, spesielt ved det største Foxconn-anlegget nær Chennai, som har vært i drift selv på søndager – en typisk fridag i landet.

I fjor produserte fabrikken rundt 20 millioner iPhones, inkludert de nyeste iPhone 15 og 16-modellene.

Apples hovedleverandører i India, Foxconn og Tata, driver for tiden tre fabrikker i landet, med ytterligere to anlegg under bygging.

Foxconns forsendelser fra India til USA økte i januar og februar og nådde henholdsvis 770 millioner dollar og 643 millioner dollar, langt over det tidligere området på 110 millioner dollar til 331 millioner dollar i de foregående månedene, ifølge handelsdata.

Mer enn 85 % av disse forsendelsene ble levert til store amerikanske knutepunkter som Chicago, Los Angeles, New York og San Francisco.

Indias fulle kapasitet kan møte 50 % av USAs etterspørsel etter iPhones

Copy link to section

Bank of America-analytiker Wamsi Mohan har anslått at Apple kan produsere så mange som 25 millioner iPhones i India i år.

Mens rundt 10 millioner enheter er øremerket for innenlandsk salg, vil resten sannsynligvis bli eksportert, med mye av det på vei til USA.

“Hvis Apple skulle omdirigere alle India-produserte iPhones til USA, kan det dekke omtrent 50% av den amerikanske etterspørselen etter enheten i år,” sa Mohan til Wall Street Journal.