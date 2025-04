Europeiske markeder viste kraftige oppganger torsdag etter et overraskende trekk fra USAs president Donald Trump for å utsette en ny runde med tollsatser på dusinvis av land, inkludert EU.

Kunngjøringen, som ble gjort sent på onsdag, utløste en stor oppgang på tvers av globale aksjer, da investorer reagerte på tegn på å lette handelsspenningene mellom to av verdens største økonomiske blokker.

Med eurosonen allerede i motvind fra avtagende vekst og forsyningskjedeproblemer, sendte den midlertidige lettelsen som tilbys av den amerikanske beslutningen en bølge av optimisme gjennom finansmarkedene i regionen.

Indekser raser over hele Europa

Ved 09.00 CET torsdag var de europeiske aksjemarkedene godt i positivt terreng. Tysklands DAX-indeks klatret 8,37 %, mens EURO STOXX 50 steg 8,78 %.

Frankrikes CAC 40 steg 2,27 %, FTSE 100 i London økte 5,96 %, og Spanias IBEX 35 steg 8,10 %.

Italias FTSE MIB registrerte den sterkeste økningen blant store børser med en gevinst på 10,20 %, mens Sveits SMI steg 9 %.

Euroen styrket seg med 0,27 % mot dollaren til 1,09815 dollar, og pundet steg 0,38 % for å handles til 1,28688 dollar, noe som reflekterer bredere investorsentiment til fordel for europeiske aktiva.

EU for å utvide handelsbåndene

Den tre måneder lange suspensjonen av toll kommer etter Trumps kunngjøring forrige uke om en 20% toll på amerikansk import fra EU.

De foreslåtte tollsatsene var en del av et bredere press fra den amerikanske administrasjonen for å pålegge utenlandske nasjoner gjensidige handelstiltak.

Reverseringen markerer imidlertid et betydelig skifte i tone, spesielt mot EU.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kalte pausen et viktig skritt for global handelsstabilitet.

Hun gjentok EUs forpliktelse til å engasjere seg med USA om “friksjonsfri og gjensidig fordelaktig” handel, og la merke til at forutsigbare forhold er avgjørende for globale forsyningskjeder.

Mens den amerikanske avgjørelsen ikke påvirket eksisterende tollsatser på nøkkelsektorer som stål, aluminium og biler, stoppet den ytterligere toll på en rekke importer.

Den europeiske union forventes fortsatt å sette i gang mottiltak mot amerikanske avgifter på stål og aluminium fra og med neste uke. Imidlertid kommenterte ikke von der Leyen disse planene direkte i sine offentlige uttalelser.

Langsiktige bekymringer gjenstår

Selv om den amerikanske tollsuspensjonen ga kortsiktig lettelse til markedene, forblir underliggende handelsspenninger uløst.

Trumps trekk blir sett på som en del av en bredere strategi for å øke presset på Kina, samtidig som den midlertidig reduserer friksjonen med tradisjonelle allierte.

De midlertidige tollsatsene var rettet mot milliarder av dollar i EU-eksport, og suspensjonen blir sett på av analytikere som en forhandlingstaktikk snarere enn et permanent politisk skifte.

Den europeiske union har svart med å intensivere sin innsats for å diversifisere sine handelsforbindelser.

I følge von der Leyen samarbeider blokken med handelspartnere som til sammen står for 87 % av verdenshandelen, i et forsøk på å redusere avhengigheten av et enkelt land eller økonomisk blokk.

Hun fremhevet også behovet for å forbedre integreringen i EUs indre marked.

I sine kommentarer pekte hun på et fornyet fremstøt fra Brussel for å løfte interne barrierer og øke økonomisk samarbeid mellom medlemslandene.

Den globale reaksjonen fortsetter

Den amerikanske tollforsinkelsen kom på et avgjørende tidspunkt for globale markeder.

Onsdag så Wall Street store gevinster, med investorer som tolket kunngjøringen som et tegn på at Washington kan være åpen for forhandlinger med sine handelspartnere.

Det rallyet fortsatte i Europa torsdag, med fornyet kjøpsinteresse på tvers av sektorer.

Den langsiktige retningen for handelsforbindelsene mellom USA og EU er imidlertid fortsatt usikker.

Suspensjonen er satt til å utløpe om tre måneder, og det er ingen garanti for at diskusjoner i dette vinduet vil føre til en varig avtale.

I mellomtiden kan EUs planlagte mottiltak og USAs fokus på å konfrontere Kina gjenopplive spenninger på veien.

Ettersom markedene fortsetter å reagere på utviklingen i USAs handelspolitikk, ser det ut til at EU sikrer sine innsatser ved å styrke intern samhørighet og utvide globale partnerskap – skritt som kan forme regionens motstandskraft i fremtidige økonomiske sjokk.