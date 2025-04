Kan AVAX bryte $20-barrieren etter at Nasdaq søkte å børsnotere VanEck Avalanche ETF?

Avalanche (AVAX) steg til en høy intradag på $18,75 etter nyhetene om at Nasdaq sendte inn VanEck Avalanche ETF, men den hadde trukket seg tilbake til $17,73 ved pressetidspunktet.

Mens prisstigningen utløste begeistring blant kryptoentusiaster, har korreksjonen reist spørsmål om AVAX kan bryte $20-merket.

Nasdaq-søknaden for å børsnotere VanEck Avalanche ETF

Sendt inn 10. april 2025, kan Nasdaq-søknaden for VanEck Avalanche Trust ETF, som kommer bare dager etter en lignende innlevering for å liste en spot Avalanche ETF administrert av Grayscale, signalisere en ny æra med institusjonell adopsjon av AVAX.

Hvis godkjent, vil denne ETFen gjøre det mulig for investorer å få eksponering mot AVAX uten å eie tokenet direkte, noe som potensielt kan trekke betydelig institusjonell interesse.

Dette regulerte investeringsinstrumentet kan øke likviditeten for AVAX, som kan skryte av en markedsverdi på 7,35 milliarder dollar, noe som gir den prisstigninger som ligner på prisstigningene som er sett med Bitcoin og Ethereum ETFer.

Imidlertid er regulatorisk godkjenning langt fra sikkert, og demper forventningene til en umiddelbar lavineprisutbrudd.

Teknisk analyse og skredprisutsikter

Når vi ser på teknisk analyse, møter AVAX stiv motstand mellom $17,78 og $19,62, der mange holdere er under vann.

Bearish-signaler som en negativ Chaikin Money Flow (CMF) og Moving Average Convergence Divergence (MACD) tyder på at det fortsatt svake kjøpepresset.

Imidlertid viser den nylige tilbakegangen fra $14,66 til $18,75 noe grus i tokenets prishandling.

Hvis AVX holder seg over støttesonen $15–$17, kan den være klar for en langsiktig utvinning ettersom det bredere kryptomarkedet reagerer på Trumps tarifferpause.

Spesielt å fjerne $18,75-nivået kan føre til at Avalanche-prisen mot $20, selv om feil kan føre til at den faller tilbake til under $15.

AVAX markedsstemning

Sentiment rundt AVAX blander håp med nøling, som sett i blandede reaksjoner på sosiale medieplattformer.

Noen ser på Avalanche ETF-nyhetene som en game-changer, mens andre tviler på dens kortsiktige innvirkning midt i et hakkete kryptomarked.

Selv om den nylige tollpausen av president Trump har lettet noe nedadgående press, vedvarer volatiliteten, og makrofaktorer som renter og globale spenninger kan påvirke investorers appetitt for risikoaktiva som AVAX.

Til syvende og sist vil ETFs skjebne sterkt påvirke dets neste trekk, men eksterne forhold vil også veie inn.

Foreløpig vil det å holde over $15–$17 være nøkkelen til ethvert vedvarende push høyere, med en mulig ETF-godkjenning satt for å låse opp institusjonelle fond som kan sende AVAXs pris gjennom taket.

Med pro-krypten Paul Atkins nå i spissen for SEC, er sjansene for at Avalanche ETF får et nikk fra SEC høyere, og analytikere anslår at denne optimismen kan føre til økt aktivitet for kryptovalutaen ettersom investorer innretter seg etter en potensiell godkjenning og påfølgende prisstigning.