Ikke-fungibel token-markedsplass OpenSea har bedt United States Securities and Exchange Commission om å frita NFT-markedsplasser fra å bli klassifisert som verdipapirbørser eller meglere i henhold til føderal lov.

I et brev til SEC-kommissær Hester Peirce, sa det New York-baserte firmaet at byrået burde «klare» at plattformer som OpenSea ikke oppfyller de juridiske kriteriene for noen av disse.

Selskapet har oppfordret kommisjonen til å gå inn og fjerne “usikkerheten” som er skapt av tidligere håndhevelsesinnsats, og i stedet la “faktiske problemer styre de regulatoriske løsningene.”

OpenSea hevdet at NFT-markedsplasser ikke er børser fordi de ikke “bringer sammen flere selgere” av samme eiendel, som er et nøkkelkrav under gjeldende SEC-regler.

Ifølge firmaet, siden hver NFT er unik, er det vanligvis bare én eier og én selger om gangen. Det gjør dem ikke-fungible av natur, og svært forskjellige fra tradisjonelle verdipapirer.

“Selv om kommisjonen skulle konkludere med at noen NFT-transaksjoner utgjør verdipapirer, vil klassifisering av OpenSea og lignende NFT-markedsplasser som verdipapirbørser eller meglere være regulatorisk overrekkevidde,” heter det i brevet.

Videre påpekte den at OpenSea ikke driver en “handelsfasilitet” eller setter regler for hvordan transaksjoner utføres. I stedet utføres alle transaksjoner direkte på blokkjeden via smarte kontrakter, med brukere som starter overføringer fra sine egne selvbetjente lommebøker.

OpenSea beskrev seg selv som et verktøy som «lar folk oppdage NFT-er», ikke en plattform som behandler eller fullfører handler.

Er NFT-markedsplasser meglere under føderal lov?

En megler, som definert av kommisjonen, er en enhet “som driver med transaksjoner i verdipapirer for andres regning.” Dette inkluderer vanligvis firmaer som forenkler handler, håndterer klientmidler eller deltar direkte i gjennomføringen eller forhandlingen av verdipapirtransaksjoner.

OpenSea hevder at de ikke gjør noen av disse tingene. I sitt brev understreket selskapet at det ikke gir investeringsrådgivning, forhandler om avtaler, depoteiendeler eller utfører transaksjoner på vegne av brukere.

Bare å vise NFT-oppføringer eller fremheve populære samlinger, sa det, utgjør ikke “oppfordring eller investeringsråd.”

OpenSea hevdet at det å tildele en meglerbetegnelse til plattformer som seg selv er “overflødig”, og la merke til at “de underliggende risikoene” som vanligvis adresseres av slike reguleringer, nemlig “interessekonflikter, finansiell ustabilitet og misbruk”, ikke eksisterer i kryptoøkosystemet.

Den refererte også til SECs sak mot Coinbase, der retten mente at det å levere lommebokverktøy og prisdata ikke utgjorde megleraktivitet – en avgjørelse som OpenSea sa støtter sin egen posisjon, og bemerket at dens rolle er enda mer begrenset.

SEC må gå inn

For å møte den pågående usikkerheten ber OpenSea SEC om å utstede uformell veiledning som klargjør at NFT-markedsplasser ikke er underlagt megler- eller børsreguleringer.

“Denne avklaringen vil gi umiddelbare fordeler for NFT-samlere, kjøpere og selgere, så vel som det bredere NFT-økosystemet,” skrev selskapet, og la til at en slik veiledning ville hjelpe industrien videre uten frykt for håndhevelsestiltak basert på feil anvendte regler.

På lengre sikt inviterer vi kommisjonen til å unnta NFT-markedsplasser som OpenSea fra foreslått meglerregulering under § 15(a) i børsloven.

For å bidra til å forme praktisk politikk tilbød OpenSea å jobbe direkte med byrået.

OpenSea vs SEC

Spenningen mellom OpenSea og SEC har bygget seg opp siden i fjor, da byrået ga ut en Wells-varsel til selskapet, en formell advarsel om at det vurderer håndhevelsestiltak.

Varselet antydet at OpenSea kan ha brutt føderale verdipapirlover ved å operere som en uregistrert børs eller megler gjennom sin NFT-markedsplass.

Flyttingen utløste tilbakeslag i kryptoindustrien, med kritikere som hevdet at SEC overdrev og stolte på en strategi med “regulering ved håndhevelse” i stedet for å gi klare regler.

Mange så på forsøket på å klassifisere NFT-er som verdipapirer og markedsplasser som OpenSea som underlagt verdipapirlovgivningen som en grunnleggende misforståelse av hvordan ikke-fungible tokens fungerer.

I februar 2025 avsluttet SEC formelt etterforskningen uten å inngi noen siktelse. Avgjørelsen kom under Trump-administrasjonen, som har tatt en mer hands-off tilnærming til krypto og instruert byråer om å fokusere på klarhet over håndhevelse.