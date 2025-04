Påvirket Jamie Dimon og Bill Ackman Trumps tollpause?

Wall Street kan endelig ha brutt gjennom Donald Trumps harde holdning til toll.

Etter en uke med eskalerende frykt for en potensiell økonomisk krise, ser det ut til at to av de største navnene innen finans – Jamie Dimon og Bill Ackman – har spilt en sentral rolle i å overtale Trump til å ta en pause med sine aggressive handelstiltak.

Ifølge en Bloomberg-rapport kom Trumps overraskende 90-dagers suspensjon av nye tollsatser kort tid etter offentlige og private advarsler fra noen av de mektigste stemmene i finansbransjen.

Skiftet markerte en forbløffende reversering for en administrasjon som bare timer tidligere hadde forsvart de nye “Liberation Day”-tariffene med full kraft.

Finansminister Scott Bessent hadde onsdag morgen erklært «Det er Main Streets tur», og antydet at Wall Streets innflytelse var i ferd med å avta.

Men mot slutten av dagen feiret Wall Street en av sine største seire på mer enn et tiår, da aksjer gjennomførte sitt beste rally på 16 år.

Ackmans offentlige påstand får gjennomslag

Milliardæren hedgefondforvalter Bill Ackman hadde vært frittalende i flere dager, og oppfordret Trump til å revurdere sin tariffstrategi.

Han advarte om at det å fortsette på den nåværende banen kan utløse en «selv-indusert, økonomisk atomvinter».

Ackmans samtaler, som opprinnelig ble sett på som bare en annen stemme blant mange, fikk gjennomslag i Det hvite hus etter hvert som frykten for en økonomisk sammenbrudd vokste.

Da Trump endelig annonserte en 90-dagers pause på nye tariffer, tok Ackman til X (tidligere Twitter) for å feire.

“Dette ble briljant utført av @realDonaldTrump. Lærebok, Art of the Deal,” skrev han, og krediterte Trump for et strategisk grep som stabiliserte markeder og dempet lavkonjunkturangst.

Jamie Dimons innflytelse: en betimelig advarsel

Samtidig slo JPMorgan Chase-sjef Jamie Dimon alarm.

Under et TV-intervju onsdag morgen advarte Dimon om den alvorlige risikoen for en økonomisk nedgang dersom handelsspenningene ikke ble slått tilbake.

Ifølge Bloomberg fulgte Trump nøye med på sendingen.

Dimons status som en av de mest respekterte figurene på Wall Street, kombinert med hans skarpe advarsel, bidro angivelig til å overbevise presidenten om at handling var nødvendig.

Dimon var ikke alene.

Andre økonomiske tungvektere som Citadels Ken Griffin og den legendariske investoren Stan Druckenmiller hadde også gitt uttrykk for bekymringer offentlig og privat.

Deres kollektive press tegnet et dystert bilde av hva som kunne skje hvis tollsatsene eskalerte ukontrollert.

Wall Streets maktspill

Mens Trump ofte posisjonerte seg selv som en mester i Main Street over Wall Street, tyder de siste hendelsene på at finanseliten fortsatt har betydelig kontroll over beslutningstakingen i Det hvite hus – spesielt når markedene er i fare.

Den dramatiske børsoppgangen etter Trumps tariffpause understreker hvor desperat investorer hadde håpet på en kurskorreksjon.

S&P 500 hoppet mer enn 9 %, Nasdaq steg over 12 %, og globale markeder fra Tokyo til London fulgte etter med massive gevinster.

Trumps brå omdreiningspunkt kan også ha bredere politiske implikasjoner. Mens det kjøpte kortsiktig lettelse for nervøse investorer, reiste det også nye spørsmål om presidentens beslutningsprosess og i hvilken grad milliardærfinansiører kan påvirke nasjonal politikk.

Når valgsyklusen i 2024 varmes opp, vil Trumps kritikere sannsynligvis gripe denne episoden for å hevde at han fortsatt er for tett knyttet til Wall Street-interesser, til tross for hans populistiske meldinger.

I mellomtiden vil markedsdeltakere følge nøye med for å se om den 90-dagers tariffpausen blir et mer permanent politisk skifte – eller bare en utsettelse.