Pi Network-prisen stiger 5 %, men risikoen forblir midt i Binance noteringsusikkerhet

Pi Network, et kryptovalutaprosjekt som tar sikte på å gjøre gruvedrift tilgjengelig via smarttelefoner, har sett dets opprinnelige token, PI, øke med 4,9 % til $0,5911l.

Denne økningen kommer midt i en bredere bedring i kryptomarkedet, drevet av president Trumps beslutning om å suspendere amerikanske tollsatser.

Men, til tross for optimismen, er risikoen stor på grunn av usikkerheten rundt en potensiell notering på Binance, verdens største kryptobørs.

Fellesskapets press for denne oppføringen har ennå ikke gitt resultater, noe som reiser spørsmål om Pis langsiktige levedyktighet.

Hvorfor stiger Pi Network-prisen i dag?

Dagens stigning på 4,9 % i Pi Networks pris kan tilskrives en bredere gjenoppliving av kryptovalutamarkedet etter den amerikanske regjeringens beslutning om å suspendere nylig annonserte tariffer for å lette handelsspenningene.

President Donald Trumps suspensjon av de nye tariffene i 90 dager har økt investortilliten på tvers av markeder, inkludert kryptomarkedet.

Dette positive sentimentet har løftet store kryptovalutaer som Bitcoin (BTC), som en kort stund steg over 83 000 dollar.

Pi Network (PI), som kjører på denne bølgen, har også sett prisstigningen som et resultat.

Strategiske partnerskap bidrar også til den nåværende PI-prisstigningen.

Pi Network slo seg nylig sammen med Banxa, en global betalingstjenesteleverandør, og Banxa har angivelig tatt opp over 30 millioner PI-tokens, noe som øker etterspørselen.

Innen 48 timer etter kunngjøringen av partnerskapet rapporterte Pi News, som nylig inngikk samarbeid med Pi CrowdFund – den første crowdfunding-plattformen bygget på Pi Network-økosystemet, at 1,2 millioner PI-tokens var kjøpt fra Banxa, noe som viser sterkt samfunnsengasjement.

Samfunnsoptimisme er en annen nøkkeldriver bak den nåværende prisstigningen i Pi Network.

Binance noteringsusikkerhet demper optimismen

Midt i den nåværende prisgjenvinningen i Pi Network, truer usikkerheten rundt en Binance-notering som en stor risiko.

Spesielt, til tross for en samfunnsundersøkelse med over 2 millioner stemmer for under Binance Community Vote gjennomført i februar, har ikke Binance listet PI.

Denne stillheten har frustrert mange støttespillere, som nå er skeptiske til at altcoinen blir oppført av Binance når som helst snart.

Flere faktorer kan imidlertid forklare Binances nøling med å liste PI.

For det første opererer PI på sin egen blokkjede, ikke BNB Smart Chain foretrukket av Binance.

I tillegg vedvarer gjennomsiktighetsproblemer, med Pi Network som mangler detaljert tokenøkonomisk avsløring.

Regulatoriske bekymringer på steder som Vietnam og Kina, der Pis henvisningsmodell hever røde flagg, gir også ytterligere komplikasjoner.

Mangelen på en Binance-notering har skadet Pis markedsytelse, med PIs pris som stuper 80 % fra all-time high til tross for notering på mindre børser som OKX og Bitget, som tilbyr begrenset eksponering sammenlignet med Binance.

Inflasjonsfrykt med april-token-låsen

Mens Binance-noteringsusikkerhet har vært et stort problem for Pi Network, forsterker interne problemer Pis kamp.

Spesielt truer inflasjonspresset med over 124 millioner PI som skal låses opp i april.

Token-migreringsprosessen har også vært steinete, med brukere som rapporterer tapte tokens eller KYC-forsinkelser, noe som svekker tilliten til prosjektet.

Hva er det neste for Pi Network?

Til tross for disse hindringene har Pi Network potensial. Dens enorme brukerbase skaper et innebygd marked for PI.

Initiativer som PiFest, med over 125 000 selgere som aksepterer Pi, fremhever dets virkelige nytte.

Analytikere som BANG spår at PI kan komme tilbake over $1 hvis den bryter rett gjennom det ukentlige VAL-nivået på 0,782.

Suksess avhenger imidlertid av å overvinne de fremhevede hindringene.

Pi må forbedre åpenheten, fikse KYC-etterslepet og finne måter å tiltrekke utviklere til å bygge på plattformen, er også kritisk.

Bare ved å adressere disse risikoene kan Pi spille ut en varig rolle i kryptoverdenen.