PolitiFi-tokens samler seg mens Trump letter tollkrigen: DOGE og PATRIOT får opptil 35 %

Digitale tokens så imponerende rally den siste dagen etter Bitcoins raske retur til $82 000.

Donald Trump utløste de nylige økningene etter å ha bekreftet en 90-dagers pause på fulle gjensidige tariffer.

Mens altcoin fulgte Bitcoins rally, stjal tokens med politisk tema showet.

Coingecko-data viser at verdien av PolitiFi-tokens har økt med over 6 % den siste dagen til å overgå 1,8 milliarder dollar.

Source – Coingecko

De over 748 millioner dollar i 24-timers handelsvolum reflekterer gjenopplivet interesse for politisk bundne kryptovalutaer.

Med de siste inflasjonsdataene som støtter risikoaktiva, er det fortsatt oppmerksomhet på hvordan tokens som er følsomme for politisk utvikling vil prestere i de kommende øktene.

I mellomtiden bekrefter de rådende trendene et skifte ettersom det øverste politiske memet, TRUMP, underpresterer.

Den offisielle Trump fikk rundt 4 % på sitt daglige diagram, mens rivaler som Department of Government Efficiency og Patriot steg omtrent 35 % i den tidsrammen.

DOGE flyr midt i økte følelser

Copy link to section

Kryptovalutaer knyttet til det Elon Musk-initierte Department of Government Efficiency forblir svært reaktive på den politiske utviklingen, til tross for at Musk offentlig benekter enhver direkte kryptotilknytning til byrået.

Tokenet fra Department of Government Efficiency tok seg kraftig tilbake etter at Trump erklærte en midlertidig tollpause.

DOGE handles til $0,01156, opp nesten 35 % på det daglige prisdiagrammet.

Chart by CoinMarketCap

Det imponerende 24-timers handelsvolumet reflekterer investorinteresse for alt, og signaliserer ytterligere gevinster før mulige retracements.

Kryptoprosjektet er ikke relatert til Elon Musk eller det nye byrået.

Imidlertid samsvarer kjerneprinsippene med å redusere utgiftene.

For eksempel, kjøp, overføring og salg av DOGE krever ikke gebyrer.

I tillegg overga prosjekteieren kontrollen til samfunnet for å styrke desentraliseringen.

Dessuten fjerner den likviditetstilbydermynter fra sirkulasjon ettersom den retter seg mot knapphet og økt etterspørsel.

Patriotmynt: hedre arven etter patriotisme

Copy link to section

PATRIOT handles til $0,0003687 etter å ha steget over 20 % de siste 24 timene.

Økningen på 65 % i daglig handelsvolum indikerer fornyet kjøperinteresse for meme-tokenet.

Chart by Coinmarketcap

Donald Trumps beslutning om å sette tollene på pause ga næring til Patriot på grunn av dets nære bånd med USAs president.

Patriot er et kryptoprosjekt lansert for å hedre Donald Trumps kamp for å sikre verdighet i det amerikanske samfunnet.

Andre symboler med politisk tema som har sett imponerende rally den siste dagen inkluderer PTRUMP (+14 %), TOOKER (+13 %) og KEKIUS (+20 %).

Bredere kryptomarked

Copy link to section

De rådende utsiktene for kryptomarkedet støtter utvidede gevinster for tokens med politisk tema.

Foruten de midlertidige tollsatsene, indikerte de siste amerikanske inflasjonsdataene en bedring av økonomien.

Et slikt miljø øker appetitten for risikoaktiva, noe som kan oversettes til stabile prishandlinger.

Mars ordinære KPI lå på 2,4 % på årsbasis, noe lavere enn analytikernes prognoser, mens kjerne-KPI (ekskludert mat- og energisektorene) på 2,8 % var lavere enn anslaget på 3 %.

Tallene representerer de laveste tallene på rundt fire år.

Mens Bitcoin fortsetter å møte makroøkonomisk motvind, opprettholder analytiker Michael van de Poppe et optimistisk syn.

Han bemerket at vedvarende prisaksjon over $80 000-merket – spesielt i lys av den siste gunstige utviklingen – kan etablere en bullish divergens og potensielt svinge kryptovalutaens trend oppover.