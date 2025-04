Prada kjøper Versace i en avtale på 1,25 milliarder euro: hva det kan bety for Capri Holdings’ aksje når aksjekursen faller

I et avgjørende øyeblikk for den luksuriøse moteverdenen kunngjorde Prada torsdag at de vil kjøpe Versace for 1,25 milliarder euro (1,38 milliarder dollar) fra New York-baserte Capri Holdings.

Dette er årets største luksusavtale, og bringer en dramatisk avslutning på Capris ambisiøse, men vanskelige søken etter å bygge et amerikansk motekraftverk som kan konkurrere med slike som LVMH og Kering.

Il Sole 24 Ore hadde først rapportert i januar at Prada var ute etter å kjøpe Versace.

Transaksjonen understreker fornyet tillit til italiensk håndverks varige appell, selv når globale markeder vakler under belastningen av president Trumps uforutsigbare handelspolitikk.

For Prada representerer det et dristig sprang mot å samle en italiensk rival til de dominerende franske luksusgruppene.

“Det er et dristig og ambisiøst trekk fra Prada,” kommenterte Robert Burke, grunnlegger av Robert Burke Associates.

“Oppkjøpet vil posisjonere Prada til å diversifisere sin portefølje og konkurrere på en større global scene.”

Pradas aksjekurs stengte 5 % høyere onsdag, mens Capri Holdings aksjekurs falt med mer enn 11 %.

Versace for å forbedre Pradas motedivisjon

Med dette oppkjøpet vil Versace slutte seg til Prada Groups voksende portefølje, som allerede inkluderer Prada, Miu Miu, Luna Rossa og det berømte konditormerket Marchesi.

Gruppen teller også fottøynavn som Car Shoe og Church’s under banneret.

Denne strategiske utvidelsen forbedrer Pradas motedivisjon, legger til et merke med en distinkt identitet og reduserer avhengigheten av visjonen til Miuccia Prada.

Andrea Guerra, administrerende direktør i Prada Group, uttalte at Versace ville bringe “en ny dimensjon, annerledes og komplementær” til familien.

“Versace har et stort potensial,” bemerket han, mens han advarte om at “reisen vil bli lang.”

Prada har til hensikt å finansiere oppkjøpet hovedsakelig gjennom gjeld, og planlegger å låne over én milliard euro.

Avtalen, godkjent av begge selskapenes styrer, forventes å avsluttes i andre halvår, med forbehold om myndighetsgodkjenninger.

En kontrast av formuer

Transaksjonen fremhever den sterke kontrasten i formue mellom de to selskapene.

Prada har vært et sjeldent lyspunkt i luksussektorens nylige nedtur, og rapporterte 5,4 milliarder euro i inntekter for 2024 – en økning på 17 %.

Økningen har blitt ledet av Miu Miu, hvis detaljhandel økte med forbløffende 93 % i fjor.

Til sammenligning har Capri Holdings, som også eier Michael Kors og Jimmy Choo, sett at Versaces prestasjoner vakler.

Merkets inntekter forventes å synke til 810 millioner dollar dette regnskapsåret, ned fra 1 milliard dollar i 2024.

Versace har lenge vært sett på som et oppkjøpsmål, spesielt etter et mislykket bud fra Tapestry, eieren av Coach og Kate Spade, som ble blokkert av amerikanske regulatorer i fjor.

Spekulasjoner om at Prada også kan forfølge Jimmy Choo har så langt vist seg ubegrunnet.

“Versace-virksomheten trenger en fullstendig snuoperasjon,” sa Luca Solca, senioranalytiker i Bernstein.

Likevel dempet han forventningene og la merke til at Pradas tidligere oppkjøp «overlater mye å være ønsket».

Capri Holdings (CPRI) aksjeutsikter

Transaksjonen har som mål å styrke Capris balanse og muliggjøre strategiske investeringer i de andre merkene, Michael Kors og Jimmy Choo.

Dette trekket er en del av Capris strategi for å øke aksjonærverdien og fokusere på langsiktig vekst for de gjenværende merkevarene.

Ifølge TipRanks står Capri Holdings overfor betydelige økonomiske og operasjonelle utfordringer, reflektert i synkende inntekter og lønnsomhet.

“Mens selskapet implementerer strategiske initiativer og forbedrer finansiell fleksibilitet, tyder de nåværende bearish tekniske indikatorene og negative verdivurderinger på en forsiktig utsikt. Selskapets innsats for å stabilisere og til slutt gå tilbake til vekst er positiv, men overskygges av risikoer på kort sikt,” heter det.

En fremtid bygget på arv og familiebånd

De personlige båndene mellom de to motedynastiene gir et ytterligere lag av betydning til avtalen.

Miuccia Prada er kjent for å være nær Donatella Versace, som tok tømmene i familiens virksomhet etter broren Giannis tragiske død i 1997.

Selv om Donatella trakk seg som kreativ sjef forrige måned, er hun fortsatt dypt involvert som merkevareambassadør og har uttrykt sin tilfredshet med avtalen.

I følge kilder nær forhandlingene, er Donatella Versace “glad” over å se huset hennes bror grunnla bli en del av en familieledet italiensk gruppe, som bevarer arven etter Versace-navnet innenfor stoffet til italiensk luksus.

Mens Prada retter blikket mot global ekspansjon med dette dristige oppkjøpet, vil moteverdenen følge nøye med for å se om denne siste satsingen kan lykkes der andre har vaklet – og om en italiensk luksusgigant, bygget på arv og gjenoppfinnelse, kan ta sin plass sammen med de globale titanene i bransjen.