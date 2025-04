De europeiske markedene viste kraftige oppganger torsdag etter at USAs president Donald Trump uventet utsatte en ny runde med tollsatser på dusinvis av land, inkludert EU.

Avgjørelsen sendte lettelsen bølgende gjennom finansmarkedene, og FTSE 100 steg med mer enn 4 % for å markere den største daglige økningen på måneder.

Imidlertid ble den livlige stemningen på Londons blue-chip-indeks dempet av bratte nedgang i supermarkedsandeler.

Tesco og Sainsbury’s dukket opp som dagens største etternølere, tynget av økende bekymring over en stadig dypere priskrig i sektoren.

Tesco advarer om intens konkurranse og fallende fortjeneste

Copy link to section

Tesco-aksjene falt med 7%, eller 24,4p, til 310,8p, det laveste nivået siden juli, etter at forhandleren advarte om at fortjenesten sannsynligvis ville falle i år ettersom det står til kamp i et stadig mer grusomt marked.

Selskapet spådde driftsresultater mellom 2,7 og 3 milliarder pund for inneværende regnskapsår, godt under byens forventninger på rundt 3,2 milliarder pund.

Storbritannias største kjøpmann sa at de forbereder seg på et “intenst” konkurransemiljø og planla å opprettholde fleksibiliteten for å forsvare sin markedsandel.

Administrerende direktør Ken Murphy fremhevet Tescos intensjon om å fortsette å investere i verdi for kunder, selv når inflasjonspresset og økende driftskostnader biter på.

“I de siste månedene har vi sett en ytterligere økning i konkurranseintensiteten til det britiske markedet,” bemerket selskapet i sine utsikter.

“Vi gir veiledning som gir oss fleksibilitet og ildkraft til å reagere på gjeldende markedsforhold.”

Tescos advarsel trakk også ned aksjene i rivalen Sainsbury’s, som falt med 5%, eller 12p, til 223,8p.

Asdas aggressive rabatter øker presset

Copy link to section

Frykten for priskrig har blitt drevet av et fornyet press fra Asda, ledet av styreleder Allan Leighton, som tidligere i år avduket supermarkedets største runde med priskutt på 25 år under sin «Rollback»-kampanje.

Denne aggressive prisstrategien, som tar sikte på å avverge den raske fremgangen til lavpriskjedene Aldi og Lidl, øker innsatsen for etablerte aktører.

“Supermarkeder kan være i ferd med å innlede en egen handelskrig,” sa Richard Hunter, markedssjef i Interactive Investor. “

“Asdas aggressive angrep på prisene, hvis det skjer fullt ut, vil sannsynligvis barbere fortjeneste over hele sektoren.”

Hunter bemerket at Tesco-aksjene allerede hadde falt med 10% i år før torsdagens handel, midt i økende forventninger og et usikkert økonomisk bakteppe. Han advarte om at motvind var satt til å vedvare.

Til tross for utfordringene rapporterte Tesco en økning på 10,6 % i justert driftsresultat for forrige regnskapsår til 3,128 milliarder pund, og konsernets salg steg med 3,5 % til 63,64 milliarder pund.

Forhandleren økte også sin markedsandel i Storbritannia til 28,3 %, det høyeste nivået siden 2016.

Når vi ser fremover, sa Tesco at det var sikte på kostnadsbesparelser på rundt 500 millioner pund for å kompensere for økende utgifter, inkludert en økning på 235 millioner pund i bidrag fra folketrygden.

Analytikere sier at Tesco fortsatt er godt plassert til tross for risiko

Copy link to section

Mens investorer reagerte nervøst på Tescos forsiktige utsikter, antydet noen analytikere at selskapet fortsatt er godt posisjonert for å klare stormen.

Aarin Chiekrie, aksjeanalytiker ved Hargreaves Lansdown sa: “ Frykt for en priskrig som kan presse lønnsomheten har tynget sentimentet over hele sektoren nylig, men det har ikke materialisert seg ennå.”

“Selv om en priskrig materialiserer seg, regner Tesco med at den er i den mest konkurransedyktige posisjonen den har vært i på mange år, hjulpet av Aldi-prismatchen og Clubcard-priser som holder kundene lojale. Og til tross for nylige overskrifter ser det ikke ut til at Asda har den økonomiske ildkraften til å forstyrre denne dynamikken.”

Hunter gjentok dette synet og la til: “Den kommende kampen er at Tesco skal tape i stedet for at Asda skal vinne. Faktum gjenstår at gruppens markedsandel igjen har steget til 28,3 %, noe som tilsvarer den til de nærmeste rivalene, Sainsbury og Asda, til sammen.”