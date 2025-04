Det vietnamesiske lavprisflyselskapet Vietjet kunngjorde torsdag at det har sluttført en finansieringsavtale på 300 millioner dollar med AV AirFinance, en partner av investeringsfondet KKR, for å støtte utvidelsen av flyflåten.

Denne kunngjøringen bekrefter en Reuters-rapport fra forrige uke, som beskrev finansieringsordningen mellom Vietjet og AV AirFinance under et besøk i USA av visestatsminister Ho Duc Phoc.

Phocs besøk hadde som mål å forhandle frem en gjensidig tollavtale midt i økende handelsspenninger.

Den første rapporten anga avtalens verdi til 200 millioner dollar.

Vietjets avtale med AV AirFinance er den siste i en serie med finansieringsavtaler verdt 4 milliarder dollar som er sikret med amerikanske partnere, sa flyselskapet i sin uttalelse, og understreker dets voksende bånd med amerikanske virksomheter.

Boeing 737 MAX i horisonten, leveranser ventet i år

Vietjet har også forpliktet seg til å kjøpe 200 Boeing 737 MAX-jetfly i en avtale som opprinnelig ble signert i 2016 og deretter revidert under Trumps besøk til Vietnam i 2019, noe som markerer en betydelig investering i dens fremtidige vekst.

Ingen jetfly er imidlertid levert ennå.

Flyselskapet uttalte at det forventer å motta de første leveransene av disse jetflyene i år og er for tiden i diskusjoner for å potensielt utvide ordren, noe som signaliserer tilliten til Boeings fly.

Reuters rapporterte forrige fredag ​​at flyselskapet også vurderte å kjøpe 20 wide-body Boeing 787-jetfly, utvide flåten ytterligere og styrke langdistansekapasiteten.

Vietjet uttalte i januar at de hadde avtaler verdt nesten 50 milliarder dollar med ledende amerikanske selskaper, inkludert Boeing, og var i forhandlinger om ytterligere avtaler verdt omtrent 14 milliarder dollar, noe som understreker dets dype økonomiske bånd med den amerikanske økonomien.

Det sa også at Boeing vil levere i år de første 14 av de 200 flyene VietJet allerede har bestilt.

Bak avtalene: handelsspenninger og tollforhandlinger

VietJet, KKR, partneren og Vietnams utenriksdepartement svarte ikke på forespørsler om kommentarer om finansieringsavtalen, som fortsatt er tvetydig.

Boeing utsatte kommentarer til VietJet, som viser deres enighet i mediekommunikasjon, ifølge Reuters.

To industrikilder fortalte publikasjonen at VietJet og flaggskipet Vietnam Airlines (HVN.HM) var i samtaler om å kjøpe flere passasjerfly, uten å utdype den mulige selgeren.

Vietnam Airlines svarte heller ikke på forespørsler om kommentarer, noe som viser den generelle stille karakteren til samtalene rundt dette kjøpet.

Flere vietnamesiske og amerikanske tjenestemenn har antydet at kjøp av fly fra vietnamesiske selskaper kan være et strategisk grep for å møte handelsproblemer reist av Trump-administrasjonen.

Vietnam har offentlig gitt uttrykk for sine bekymringer om USAs tollsatser på 46 % på Vietnam-produserte varer som er planlagt å tre i kraft 9. april, med mindre landet får utsettelse fra Washington.

Visestatsminister Phoc er satt til å reise til USA fra 6. april, ifølge regjeringsportalen, som ikke annonserte noen møter med amerikanske tjenestemenn, til tross for at mange håpet at han kunne bringe en løsning på forholdet mellom USA og Vietnam.

Hanoi har i løpet av de siste ukene annonsert flere innrømmelser for å unngå amerikanske tollsatser, inkludert kutte importavgifter og lovet å kjøpe flere amerikanske varer, alt sammen signaliserer nasjonens iver etter å unngå handelsspenninger med USA.