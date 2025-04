JD.com, Freshippo går opp for å støtte slitende kinesiske eksportører som benytter seg av hjemmemarkedet midt i tollkrigen mellom USA og Kina

Kinesiske e-handelsselskaper trapper opp for å hjelpe landets eksportører med å tappe det innenlandske markedet ettersom handelskrigen mellom USA og Kina intensiveres med begge land som innkrever svimlende høye tollsatser mot hverandres import.

Kinas tungvekter for e-handel JD.com kunngjorde fredag ​​at de vil opprette et fond på 200 milliarder yuan (27,35 milliarder dollar) for å hjelpe innenlandske eksportører med å snu seg til lokale markeder, ettersom konflikten tynger kinesiske produsenter.

Beijing gjengjeldte Washingtons siste tolløkninger ved å heve sine egne tollsatser på amerikansk import til 125 % på fredag.

Denne eskaleringen fulgte president Donald Trumps beslutning om å øke tollsatsene på kinesiske varer til bratte 145 %, den høyeste effektive satsen til dags dato.

JD.com sa at de planlegger å sende ansatte direkte til kinesiske utenrikshandelsbedrifter for å skaffe deres høykvalitetsprodukter.

Selskapet vil også opprette en dedikert seksjon på plattformen sin for å vise frem disse varene, og lover å traktere trafikk og markedsføringsressurser for å øke deres synlighet blant lokale forbrukere.

Alibabas Freshippo skal ha en spesiell sone på sin plattform for eksportører

I et parallelt initiativ kunngjorde Alibabas supermarkedskjede Freshippo, lokalt kjent som Hema, lignende tiltak for å støtte kinesiske eksportører fanget i kryssilden av handelskrigen.

Forhandleren sa at den ville etablere en spesialisert sone på plattformen sin eksklusivt for produkter fra eksportfokuserte selskaper.

Freshippo lovet også å forenkle registreringsprosessen for disse virksomhetene og gi dem tilgang til lagerinfrastrukturen, med sikte på å raskere deres inntreden på hjemmemarkedet.

Selv om disse programmene kan bidra til å kompensere noen tap fra minkende utenlandsetterspørsel, advarer analytikere om at eksportører vil møte hard konkurranse i en økonomi som mister fart.

Innenlandsk etterspørsel sliter med å absorbere overskuddet

Kinas innsats for å omdirigere sin eksportmotor mot innenlandske forbrukere hindres av vedvarende svake forbruk hjemme.

Ferske data utgitt torsdag viste nok et fall i konsumprisveksten, og understreker utfordringene Beijing står overfor med å stimulere etterspørselen.

“Det kinesiske hjemmemarkedet kan ikke absorbere eksisterende forsyning, langt mindre ekstra beløp,” advarte Derek Scissors, seniorstipendiat ved American Enterprise Institute.

Han foreslo at Beijing kunne ty til kjente taktikker som å tilby innrømmelser til USA, laste av overskuddsvarer til andre land, subsidiere selskaper som sliter eller la ineffektive virksomheter kollapse.

Dette kompliserte saken ytterligere, og Goldman Sachs kuttet torsdag prognosen for Kinas BNP-vekst til 4 %, med henvisning til det dobbelte presset fra global økonomisk motvind og den stadig dypere handelen med USA.

Selv om eksporten til USA utgjør omtrent 3 % av Kinas BNP, anslår Goldman-analytikere at 10 til 20 millioner kinesiske arbeidsplasser er knyttet til denne eksporten, noe som forsterker innsatsen for Beijing.

Beijing søker å utdype båndene med ikke-amerikanske partnere for å utvide markedet

Kinas handelsdepartement bekreftet denne uken at det hadde innkalt store næringslivsforeninger for å utforske tiltak for å øke innenlandsk forbruk.

I mellomtiden forventes beslutningstakere å rulle ut nye insentiver i løpet av dager, inkludert utvidede subsidier under en eksisterende innbytteordning for husholdningsapparater.

På den internasjonale fronten flytter kinesiske selskaper i økende grad fokus til andre markeder.

Tekstilfirmaer flytter for eksempel produksjonen til Sørøst-Asia og utover.

“I år utvikler vi kunder i Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og Europa for å redusere vår avhengighet av det amerikanske markedet,” sa Zhao fra Green Willow Textile i en CNBC-rapport.

Kinas president Xi Jinping skal etter planen besøke Vietnam, Malaysia og Kambodsja neste uke i et forsøk på å utdype regionale økonomiske bånd.

Handelen med Sørøst-Asia har økt siden 2019, noe som gjør det til Kinas største handelspartner, fulgt av EU og USA, ifølge kinesiske tolldata.