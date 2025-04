Kan RENDER-prisen stige over $4 før RenderCon 2025?

Render Foundation har annonsert noen viktige endringer i lederteamet sitt i forkant av RenderCon 2025, noe som utløser en prisstigning for det opprinnelige tokenet, RENDER.

Tokenet har gått tilbake med 16 %, og presset prisen over $3,7 på Biannce etter en langvarig nedadgående trend.

Denne plutselige økningen kommer midt i en bredere utvinning av kryptomarkedet, og antyder at tokens korreksjon kan ha truffet en lokal bunn.

Men kan dette momentumet bære prisen over $4?

Hvorfor stiger RENDER-prisen?

Copy link to section

En av hovedfaktorene bak dagens RENDER-prisstigning er utnevnelsen av Silvia Lacayo som sjef for markedsføring og kommunikasjon og promoteringen av Luke Duncan til Community and Governance Manager hos Render Network.

Silvia Lacayo, som leder for markedsføring og kommunikasjon, bringer over 15 års erfaring fra blockchain- og SaaS-sektorene til Render Foundation, og hennes ekspertise forventes å øke Render-nettverkets synlighet og tiltrekke seg et bredere publikum av skapere og utviklere.

Samtidig fremhever Luke Duncans forfremmelse til Community and Governance Manager et fornyet fokus på å bygge et robust, engasjert fellesskap rundt prosjektet.

Disse lederskapsforbedringene signaliserer et strategisk fremstøt mot innovasjon og utvidelse for Render-nettverket.

Investortilliten har økt som respons, drevet økt kjøpspress og presset RENDERs pris oppover.

Nettverkets desentraliserte GPU-beregningsmodell, skreddersydd for AI og 3D-gjengivelse, vinner også gjennomslag i sektorer med høy etterspørsel.

En annen faktor som bidrar til den nåværende RENDER-prisstigningen er hypen rundt den svært etterlengtede RenderCon 2025, planlagt til 15. april i Hollywood, California.

Denne kombinasjonen av sterkt lederskap og økende nytte gir næring til optimisme blant RENDER-tokenholdere og markedsdeltakere.

RENDERs vei til $4: teknisk og kjedeanalyse

Copy link to section

Det daglige diagrammet RENDER/USD avslører at RENDER har brutt ut fra et fallende kilemønster, et bullish mønster som går foran en nedadgående trend som nærmer seg slutten.

Money Flow Index (MFI) ligger på 42,23, og kommer fra den oversolgte regionen, noe som indikerer at RENDER for øyeblikket er på en potensiell bullish reversering.

Render price chart by TradingView

On-chain-dataene fra In/Out of Money Around Price (IOMAP) viser en solid støttesone på $2,70, hvor over 4 millioner tokens holdes av 408 adresser.

Over gjeldende pris har $3,02 til $3,47-serien færre tokens med tap, noe som innebærer begrenset salgspress fra innehavere som ønsker å avslutte.

Denne strukturen antyder at RENDER kan presse forbi $3,47 med relativ letthet hvis kjøpemomentum fortsetter.

Et utbrudd over den fallende kilens øvre trendlinje kan drive tokenet mot 0,786 Fibonacci-nivået på $4,53.

Men å opprettholde denne oppovergangen vil i stor grad avhenge av vedvarende handelsvolum og markedssentiment.