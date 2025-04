PepeX prisprognose når tariff-usikkerhet bekymrer krypto- og aksjemarkedet

Krypto- og aksjemarkedene var vitne til betydelig volatilitet denne uken.

Etter massive oppganger for aksjer så Bitcoin også klatre til $82k, usikkerhet rundt nye amerikanske tariffer, spesielt på kinesisk import, katalyserte nye tap. Midt i denne volatiliteten finner imidlertid investorer edelstener, med PepeX, en AI-drevet meme-myntstarter, som får oppmerksomhet.

Hva betyr generelle tariffer og markedsutsikter for PepeX-prisen?

Kryptoreaksjon på usikkerhet om tariffer

Copy link to section

Amerikanske aksjer falt torsdag 10. april, til tross for utgivelsen av viktige inflasjonsdata for USA.

Denne flippen i store indekser gikk også over til krypto, med risikoavstemning som sendte Bitcoin under $80k. Tidligere har referansekryptovalutaen økt med mer enn 6% for å nå over $82k. Dips fulgte president Donald Trumps 90-dagers «pause» på gjensidige tollsatser.

Dette ekskluderte imidlertid Kina. Faktisk hevet Trump tollsatsene på kinesisk import til 125 %, bare for at Det hvite hus senere skulle avklare at den faktisk sto på 145 %.

Etter hvert som gull steg over 3200 dollar og den 10-årige statsrenten nærmet seg 4,5 % på utviklingen, fikk aksjene et slag, med Dow-en som mistet nesten halvparten av oppgangen fra forrige dag. Investorer er fortsatt oppmerksomme på usikkerheten midt i denne eskaleringen av Kina vs. USA, og Bitcoin føler også den smerten.

Så hva betyr det for resten av markedet., inkludert meme launchpad-prosjektet PepeX?

CryptoQuant-analytikere sier at det nåværende markedet tilbyr en mulighet til å starte en strategi for gjennomsnittlig dollarkostnad på altcoins.

“Vi har gått inn i en kjøpssone, som er definert ved at det 30-dagers glidende gjennomsnittet faller under det årlige gjennomsnittet… siste gang vi nådde disse nivåene var i september 2023, rett etter at bjørnemarkedet tok slutt,” bemerket CryptoQuant-analytiker Darkfost.

PepeX øker forhåndssalgstempo

Copy link to section

PepeX prøver å skille seg ut fra Pump.fun og andre meme-lanseringsfelter, grunnen til at det får mye oppmerksomhet. Som nevnt i prosjektets whitepaper, er PepeX “verdens første AI-drevne tokeniseringslanseringsstasjon.”

Målet er en plattform som adresserer mangler ved Pump.fun og andre ved å prioritere rettferdighet og åpenhet. Det betyr et tak på 5 % på grunnleggertildelinger, omfordeling av likviditet fra mislykkede prosjekter til fellesskapet og beskyttelse mot sniking

En AI moonshot Engine er kjernen i PepeXs tilbud. Så langt har PepeX samlet inn $1,34 millioner i sitt forhåndssalg, med tokens priset til $0,0255. Forhåndssalget går til trinn 30 og vil se PEPX-prisen stige 5 % i hver fase.

Denne bemerkelsesverdige interessen for PepeX før markedsdebuten antyder et sterkt potensial for at meme-prosjektet eksploderer etter forhåndssalg. Å fange markedsentusiasme når det utfordrer Pump.fun kan være enormt. Det er en grunn til å kjøpe trykkfester.

PepeX-prisprognose: Vil PEPX nå $1 i 2025?

Copy link to section

Til tross for markedsvolatilitet, er PepeXs nåværende suksess i forhåndssalget og økende interesse for det AI-drevne økosystemet en fordel. Den posisjonerer den ikke bare for vekst, men også på rett spor for å tilby løsninger på meme launchpad-problemer som innsidere og manipulasjon.

Når det gjelder hvordan det presterer i markedet, vil investorer fokusere på det generelle sentimentet på tvers av krypto- og risikoaktiva.

Men med bullish anslag som ser at BTC spretter over 100 000 dollar og altcoins sannsynligvis vil øke samtidig, kan PEPX dra nytte av det.

PEPX når $0,50 ved slutten hvis 2025 er mulig, med en 10x gevinst som kan oppnås hvis toppaktiva ser en 1x bevegelse. Ikke desto mindre vil dette avhenge av markedsforhold, og et oppgang til $1 etter forhåndssalg kan materialisere seg midt i en stor oksesyklus.

Foreløpig tilbyr PepeX i forhåndssalg en mulighet til å kjøpe lavt når markedene navigerer i den tarifferelaterte usikkerheten.

Interessert i å lære mer om dette prosjektet? Gå til den offisielle nettsiden.