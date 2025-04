Gullprisene steg forbi nivået på 3200 dollar per unse på fredag ​​for første gang noensinne, da nye kjøp ble støttet av eskalerende handelsspenninger mellom USA og Kina.

I skrivende stund var gullkontrakten i juni på COMEX på $3 233,97 per unse, opp 1,8 % fra forrige stenging.

Kontrakten hadde nådd rekordhøye $3 240,20 per unse tidligere i handelsøkten.

“Den amerikanske dollaren (USD) nedadgående spiral og eskalerende handelskrig mellom USA (USA) og Kina fortsetter å øke gullprisens trygge havn,” sa Lallalit Srijandorn, valutaredaktør i FXstreet, i en rapport.

Verdien av amerikanske dollar opplevde en nedgang på nesten 1 % sammenlignet med andre store valutaer.

Denne svekkelsen i dollarens verdi hadde en direkte innvirkning på prisen på gull, noe som gjorde det rimeligere for kjøpere som bor utenfor Amerika.

Tariffer

Spenningen mellom USA og Kina eskalerte da president Donald Trump økte tollsatsene på kinesisk import til 145 %.

Dette trekket ble møtt med gjengjeldelse fra Beijing, som matchet Trumps tolløkninger, og reiste bekymring for at de kunne pålegge amerikanske varer utover de eksisterende 84 %.

Den eskalerende handelskrigen mellom de to største økonomiene hadde en ringvirkning på globale markeder, og fikk store aksjeindekser til å falle.

Mens Trumps beslutning om å heve tollsatsene på kinesiske varer signaliserte en hardere holdning til handel, kunngjorde han også en 90-dagers pause på tidligere annonserte tollsatser for en rekke andre land.

Denne midlertidige utsettelse ga et glimt av håp for å lette handelsspenningene på andre fronter, men fokuset forble på den eskalerende konflikten mellom USA og Kina.

David Morrison, senior markedsanalytiker hos Trade Nation sa:

Gullgevinstene kom ikke på bakgrunn av president Trumps tollreduksjoner. Faktisk ble gull solgt i umiddelbar etterkant av den kunngjøringen.

Tarifføkningene mellom de to landene fremmet frykten for en langvarig handelskrig som kan forstyrre globale forsyningskjeder, hemme økonomisk vekst og føre til høyere priser for forbrukerne.

Usikkerheten rundt handelskonflikten og dens potensielle konsekvenser bidro til markedsvolatilitet og investorangst.

Golds tilbaketrekking oppmuntrer til nye kjøp

Ifølge Morrison oppmuntret salget i gullmarkedet forrige uke til noen nye kjøp blant investorer.

Forrige uke falt gullprisene i takt med aksjer og andre råvarer, og falt under 3000 dollar kort for første gang på en måned.

Gullprisene siden det har hatt jevn fremgang gjennom denne uken.

“Dette tyder på at tilbaketrekkingen fra forrige torsdag, som så gull falle fra rekordhøye til teststøtte like nord for $2,950, gjorde akkurat nok til å oppmuntre til nye kjøp,” la Morrison til.

Det hjalp absolutt å ta den daglige MACD (bevegende gjennomsnittlig konvergens og divergens) ned fra overkjøpte nivåer.

Rallyet i gullprisene denne uken startet imidlertid ikke fra en styrkeposisjon, ifølge Morrison.

Bullish tradere ville ha mer tillit til de siste markedsgevinstene hvis de hadde fulgt en lengre periode med konsolidering.

“Med andre ord, denne ukens rally ser skjøre ut,” bemerket Morrison.

Forventninger til rentekutt

Bortsett fra handelsspenninger og geopolitisk ustabilitet, overvåket investorer også forventningene om at den amerikanske sentralbanken skulle kutte renten i år.

Data viste at amerikanske konsumpriser falt uventet i mars, men inflasjonsrisikoen er fortsatt og vippes opp.

Som et resultat av dette satser tradere nå på at Fed vil gjenoppta å kutte rentene i juni og kan redusere dem med et helt prosentpoeng innen utgangen av 2025.

“Markedene har endret renteforventningene sine med knekkhastigheter i det siste,” sa Zain Vawda, markedsanalytiker hos OANDA.

“Når utviklingen rundt tariffer og deres innvirkning fortsetter, forventer jeg at forventningene til rentekutt vil fortsette å svinge. Mer data vil være nødvendig før Fed er komfortabel med å gjøre noe,” bemerket Vawda.

I mellomtiden var spotsølvprisene 1,5 % høyere til $31,225 per unse på fredag.

“Silver fortsetter å slite med å gjøre solid oppsidefremgang. Men den daglige MACD ser for tiden veldig oversolgt ut,” la Morrison til.

Dette er definitivt en å se resten av året.