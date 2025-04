Analyse: Golds nylige salg klarer ikke å rokke ved støttende utsikter, men sølv er fortsatt sårbart

Prisen på bullion, og til en viss grad sølv, vil sannsynligvis fortsette å støttes av økte globale økonomiske spenninger, risikoen for stagflasjon, en svakere dollar og økende inflasjonsforventninger kombinert med fallende amerikanske realrenter, sa eksperter.

Spotgull nådde en ny rekordhøy på $3 167 per unse på grunn av økt inflasjonsrisiko, etter kunngjøringen av de bratteste amerikanske handelsbarrierene på over et århundre forrige uke.

“Men økende volatilitet som svar på kollapsende aksjemarkeder vendte oppmerksomheten mot kapitalbevaring og nedbelåning – et fokus som skadet alle belånte posisjoner, inkludert de i sølv, og ikke minst bullion, som ofte anses som en trygg havn i tider med uro,” sa Ole Hansen, leder for råvarestrategi i Saxo Bank, i et notat.

Uro i markedet påvirker bullion

Fallet på 16,5 %, tre dager i sølv, har vært alvorlig, sammenlignet med den velordnede og forventede korreksjonen i gull etter rekordhøye.

Omtrent 50% av sølvets etterspørsel kommer fra industrielle applikasjoner.

Source: Saxo Bank

Sammenbruddet av COMEX-terminpremien og bekymringer for økonomisk vekst forårsaket mesteparten av skaden, ifølge Hansen.

Det utbredte salget av råvarer og finansmarkeder påvirket også gullprisene, som opplevde en betydelig nedgang forrige uke og mandag.

Carsten Fritsch, råvareanalytiker i Commerzbank AG, sa:

Dette høres kanskje rart ut, men det har skjedd flere ganger i perioder med økt risikoaversjon, da markedsaktører må selge gullposisjoner for å kompensere for tap andre steder, for eksempel i aksjer.

ETF-utganger veier på gullprisen

Prisen på gull har falt med opptil 5 % siden fredag, muligens på grunn av verdens største gull-ETF som har registrert utstrømmer på 9,4 tonn de siste to handelsdagene.

Mandag hadde prisen falt under 3000 dollar per unse for første gang på en måned.

I mellomtiden hadde sølvprisene falt med 7 % på fredag ​​og stupte til sju års laveste mandag på 28,3 dollar per unse på COMEX.

Siden forrige onsdag har fallet i sølv vært på hele 16 %, noe som betyr at sølvprisen har falt nesten like mye som oljeprisen.

Gull/sølv-forholdet har også hoppet over 100 for første gang siden midten av 2020 under COVID-19-pandemien.

“Dette viser nok en gang at sølv ikke er en trygg havn i tider med kraftig økende risikoaversjon eller økende frykt for resesjon, men oppfører seg som en syklisk vare,” sa Fritsch.

Source: Commerzbank Research

Saxo Banks Hansen bemerket:

I perioder som dette er det overordnede fokuset på å redusere risiko og holde seg likvid nok til å møte eventuelle marginkrav i tapsgivende posisjoner.

Prisene stiger igjen

“Når støvet begynner å legge seg etter en av de verste tre-dagers risikoreduksjonsperiodene de siste årene, har det dukket opp en viss etterspørsel etter både gull og sølv,” la Hansen til.

I løpet av de siste par øktene har gullprisene på COMEX klatret tilbake over $3000 per unse, og handlet til $3067 per unse i skrivende stund.

Selv om sølvprisene ikke hadde steget like fremtredende som gull i år, har prisene klatret tilbake til over 30 dollar per unse på onsdag.

Hansen mener at økonomisk usikkerhet, risikoen for stagflasjon og en svakere dollar gjør det mulig for bullion å stige igjen.

“Ved å legge til dette et marked som nå er aggressivt posisjonert for Fed for å levere flere kutt i år – for øyeblikket nesten 100 basispunkter for lettelser ved årets slutt,” sa Hansen.

Også ifølge Commerzbank forventes utsiktene til rentekutt i USA å støtte opp under bullionprisene.

Prisprognoser

Tatt i betraktning denne utviklingen har Saxo Bank besluttet å opprettholde gullprognosen på 3300 dollar per unse for dette året.

På grunn av den potensielle resesjonsrisikoen som kan påvirke industriell etterspørsel etter sølv, og basert på et gull-sølv-forhold på 88, sa Hansen at banken har senket sølvmålet fra over 40 dollar per unse til rundt 37,5 dollar per unse.

“Gulls korreksjon fra en fersk rekord har nok en gang vært relativt grunt med flere viktige nivåer av støtte som ennå ikke er utfordret,” sa Hansen.

Det viktigste etter vår mening er et område rundt USD 2,950 som bortsett fra å være toppen i februar også representerer en 0,382 Fibonacci-retracement av oppkjøringen fra slutten av desember.

Et avslag på dette nivået vil indikere en mindre korreksjon i en sterk opptrend.