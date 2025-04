ING forventer “utholdenhetsprøve” mellom USA og Kina midt i en opphetet handelskrig

Den uventede kunngjøringen fra president Trump om å reversere tollsatser globalt, med unntak av Kina, fulgte etter en periode med markedsusikkerhet og dramatiske svingninger.

Den eskalerende handelskrigen med Kina, preget av en rekke gjensidige tolløkninger, har nå gått inn i en kritisk fase, ifølge ING Group.

Globale markeder og bekymrede europeiske ledere følte lettelse da USAs president Donald Trump tok den overraskende beslutningen om å suspendere flertallet av de betydelige tollsatsene han nylig hadde lagt på en rekke land på onsdag.

Trump stoppet de gjensidige tollsatsene på handelspartnere i 90 dager med unntak av Kina.

Handelsstanden mellom USA og Kina eskalerte da Trump økte tollsatsene på kinesisk import til 125 % fra 104 % onsdag.

Etter Trumps tollsalve, kan Beijing gjengjelde seg igjen ved å innføre ytterligere tollsatser på amerikansk import, som gjenspeiler den tidligere tolløkningen.

“Trumps backpedaling fra globale tollsatser, men eskalering av tollsatser på Kina føles ved første øyekast som en dårlig utvikling for Kina, ettersom et større tollgap mellom prisene som pålegges Kina og resten av verden på papiret burde øke mengden levedyktige substitusjonsprodukter,” sa Lynn Song, sjeføkonom i Kina i ING Group, i en rapport.

Kinas perspektiv

Men til tross for disse raske eskaleringene, er vårt syn at Kina har avverget det verste scenarioet.

Ifølge Song ville det verste scenarioet være der USA utnyttet tolltrusler for å tvinge andre land til koordinert tollaksjon mot Kina.

Mange land forsøkte i utgangspunktet å forhandle med USA etter tollkunngjøringen, men EUs formelle svar indikerte at det globale samfunnet ikke bare ville gi etter.

Noen markedsobservatører spekulerte i at de siste rundene med tariffer markerer et punkt uten retur for frakoblingen mellom USA og Kina.

Dette antas ikke å være tilfelle – begge sider har signalisert i ulik grad at de foretrekker forhandlinger, men problemet er at ingen av partene ønsker å bli sett på som å trekke seg tilbake.

Song sa:

Vårt syn er at det er litt av en kultursammenstøt som ytterligere forverrer friksjonen.

Trumps “Liberation Day”-tariffer var en forhandlingstaktikk, som brukte et aggressivt åpningstilbud for å tvinge land til å forhandle.

USAs finansminister Bessents kommentarer frarådet gjengjeldelse og oppmuntret til dialog.

Imidlertid kan denne tilnærmingen ikke fungere godt i Kina, hvor gjensidig respekt og frelsende ansikt er avgjørende i forhandlinger, ifølge Song.

Forhandlingsdynamikk og kultursammenstøt

De eskalerende handelsspenningene mellom USA og Kina har først og fremst blitt drevet av Trumps ensidige beslutning om å innføre tolløkninger og hans vedvarende anti-Kina-retorikk, som effektivt har reist barrierer for potensielle forhandlinger.

Videre har den avvisende og antagonistiske tilnærmingen som USA har tatt i bruk overfor land som har forsøkt å innlede forhandlinger i år, utvilsomt frarådet Kina fra å delta i noen meningsfull dialog, ifølge ING.

Mangelen på respekt og omtanke overfor andre nasjoner under handelsforhandlinger har ytterligere forsterket Kinas frykt for å gå inn i lignende diskusjoner.

Følgelig fremstår utsiktene for en rask og minnelig løsning på den pågående handelskrigen stadig mer dystre.

“På dette tidspunktet ser det ut til at politikk overtrumfer økonomi, så ingen kan med sikkerhet si når og hvordan samtaler kan gjenopptas, men foreløpig ser det ut som politikere er villige til å sette økonomisk teori på prøve for å se hvem som til slutt føler smerten for å se hvem som har fordelen når samtalene gjenopptas,” la Song til.