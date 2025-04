LATAM kryptonyheter: Decrypto lanserer P2P-plattform i Argentina og Bitget mottar lisens i El Salvador

Latin-Amerikas utviklende kryptolandskap fortsetter å vokse, og viser stort mangfold.

Argentinas overskrifter denne uken inkluderer lanseringen av et nytt peer-to-peer-finansieringsnettverk fra Decrypto.

El Salvador, på den annen side, fortsetter å lede an innen LATAM-kryptovaluta ved å gi en leverandørlisens til Bitget.

Decrypto lanserer P2P-utlånsplattform i Argentina

Som svar på det økende behovet for desentraliserte finansielle instrumenter i Bitcoin-økosystemet, har Decrypto, en velkjent børs i Argentina, lansert en ny peer-to-peer (P2P) utlånsplattform.

Denne nye løsningen lar brukere be om USDT-lån mens de bruker Bitcoin som sikkerhet, slik at de kan få likviditet uten å måtte likvidere kryptoaktiva.

Prosjektet er rettet mot de som søker finansieringsvalg samtidig som de bevarer deres Bitcoin-eksponering, spesielt midt i bullish markedssituasjoner.

Bortsett fra å lette kreditttilgangen, gir Decryptos plattform indirekte skattefordeler ved å tillate kunder å bruke sine eiendeler som sikkerhet uten å utføre en transaksjon, og potensielt unngå skatteforpliktelser på kapitalgevinster.

Låntakere og långivere kan forhandle om beløp og renter ved å bruke tilpassbare løpetider fra 30 til 365 dager, noe som resulterer i en mer personlig finansieringsopplevelse.

Bitget mottar lisens for leverandør av digitale eiendeler i El Salvador

Denne uken kunngjorde kryptobørs Bitget at National Digital Assets Commission of El Salvador (CNAD) har gitt den en lisens til å tilby digitale aktivatjenester.

I følge en pressemelding på Bitgets offisielle nettsted, vil denne siste lisensen tillate selskapet å tilby et betydelig større spekter av tjenester til Salvadoranske kunder, inkludert spot- og futureshandel, innsatsprodukter og andre ytelsesfokuserte digitale aktivaalternativer.

Hon Ng, Bitgets juridiske direktør, understreket El Salvadors strategiske relevans for firmaet.

“Vårt selskaps trekk for å vokse i El Salvador er knyttet til landets pågående press for å ligge foran mange med sin progressive og transparente tilnærming til Bitcoin og digital aktivaregulering,” sa Ng.

Dette regelverket gjør El Salvador til et attraktivt land for høykvalitets Web3-bedrifter som ønsker å operere ansvarlig i stor skala.

Bitget har til hensikt å levere et omfattende utvalg tjenester i et land som fortsetter å bygge et gunstig miljø for kryptofirmaer.

Ng understreket også Bitgets globale regulatoriske tilnærming, som fokuserer på å komme inn i nasjoner med eksisterende regulatoriske rammer for kryptovaluta.

Bitgets forpliktelse til å støtte jurisdiksjoner som gir klare rammer og oppmuntrer til utvikling av en sikker og effektiv kryptoøkonomi er i samsvar med den økende trenden med Web3-selskaper som etablerer virksomhet i El Salvador, og sementerer landets rykte som en kryptovennlig destinasjon.

Figment åpner nytt kontor i Brasil, og utvider sin tilstedeværelse i LATAM

Figment, en fremtredende leverandør av staking-infrastruktur, har åpnet et regionalt kontor i São Paulo, Brasil, som markerer inngangen til Latin-Amerika.

Dette trekket demonstrerer Figments forpliktelse til regionens raskt voksende blokkjede-økosystem og den økende etterspørselen etter institusjonelle innsatsløsninger.

I et nylig intervju med Cointelegraph Spanish uttrykte Figment et ønske om å utnytte det lokale markedspotensialet.

Figments sjef for Amerika, Josh Deems, uttrykte entusiasme for utvidelsen og sa: “Latin-Amerika er en av våre viktigste vekstregioner for 2025, og vi er glade for å øke vår tilstedeværelse her som svar på kundenes etterspørsel.”

For å lede dette prosjektet har Figment valgt Sthefano Batista som sjef for Latin-Amerika.

Med en sterk bakgrunn fra firmaer som Paradigm og MSCI, vil Batistas ansvar være å drive strategisk ekspansjon og styrke partnerskap med eksisterende interessenter på tvers av området.

Figments nye kontor i São Paulo vil inkludere spesialister innen operasjoner og protokollfunksjoner, sammenfallende med selskapets globale mål om å hjelpe blockchain-nettverksvekst og suksess.

Batista understreket målet om å gjøre Figment til den foretrukne innsatsløsningen for det latinamerikanske kryptosamfunnet.