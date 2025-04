USA har dukket opp som et av de største knutepunktene for Bitcoin-gruvedrift globalt, spesielt etter Kinas omfattende nedbryting av kryptogruveaktiviteter i 2021.

Den amerikanske andelen av global Bitcoin-gruvedrift steg fra bare 4,5 % i 2020 til imponerende 37,8 % innen januar 2022.

Nå, med tidligere president Donald Trumps pro-krypto-holdning og nylige initiativer rundt Strategic Bitcoin Reserve, føler amerikanske gruvearbeidere seg stadig mer optimistiske når det gjelder å utvide sin virksomhet.

I et intervju med Invezz delte Mark Zalan, administrerende direktør i GoMining – en digital gruveplattform – innsikt i bransjens fornyede optimisme.

“Hvis den føderale regjeringen etablerer et nasjonalt rammeverk for kryptoreguleringer og tilbyr skatteinsentiver til gruvearbeidere, vil det sementere den amerikanske gruvesektorens globale lederskap,” sa Zalan.

Næringen fortsetter imidlertid å møte kritikk over energiforbruket sitt. Å utvinne en enkelt Bitcoin krever like mye strøm som å drive 61 amerikanske hjem i et år, ifølge NFTevening .

Zalan diskuterte også hvordan GoMining fremmer bærekraftig praksis, hvorfor mindre gruvearbeidere kan slite uten å konsolidere seg i gruvebassenger, og hvordan gruveinfrastruktur kan tilpasses for å støtte AI-arbeidsbelastninger – og skaper nye inntektsmuligheter for gruvearbeidere.

Strategisk Bitcoin Reserve-beslutning, SECs holdning til gruvedrift øker tilliten

Invezz: Ifølge nyere statistikk kontrollerer USA-baserte gruvebassenger nå over 40 % av den globale hash-raten. Hva er det som driver investeringene og tilliten til Bitcoin-gruvedrift i USA?

Jeg tror at USA endelig er på rett vei til å bli “verdens kryptohovedstad” – noe hjemmemarkedet lenge har ventet på.

Mange investorer, fra detaljhandel til institusjonelle, ønsket å gå inn i den voksende vertikalen, men de var bekymret for bransjens tvetydige juridiske status.

President Trumps beslutning om å opprette den strategiske Bitcoin-reserven og Digital Asset-lageret var et kraftig signal til mange investorer om at Bitcoin og andre kryptovalutaer er legitimert som en “ren” aktivatype.

Samtidig avklarer regulatorene sine holdninger til gruvedrift: for eksempel bekreftet SEC nylig at gruvevirksomhet ikke er en sikkerhet.

Det gir oss mer pusterom til å fokusere på verdiskaping for våre investorer og øke CapEx for å utvide virksomheten.

Trump-familiens BTC-gruvedrift våger en “påvirkningsgodkjenning”-arrangement for industrien

Invezz: Nylig ble det kunngjort at Donald Trumps sønner samarbeider med Hut 8 for en ny Bitcoin-gruvedrift. Hvor betydelig er denne utviklingen som aktør i sektoren?

Dette partnerskapet viser at sektoren vokser raskt i lys av de nylige og muligens kommende reguleringsendringene.

Bransjen forventer nye betydelige etterspørselsdrivere, og dette tiltrekker seg uunngåelig oppmerksomheten til de nye aktørene som ønsker å fange fortjeneste.

Jeg tror konkurranse er gode nyheter fordi det vil muliggjøre mer innovasjon i sektoren og heve standarder til beste for våre kunder på lang sikt.

Dette betyr også ytterligere legitimering av industrien og fungerer som gruvedriftens egen «influencer endorsement»-arrangement.

Om institusjonelle investorers interesse for BTC og gruvedrift

Invezz: GoMining annonserte nylig lanseringen av 100 millioner dollar Alpha Blocks Fund. Tror du institusjoner er klare til å investere i Bitcoin-gruvedrift?

Institusjonelle investorer er i økende grad interessert i BTC og gruvedrift.

For eksempel undersøkte EY-Parthenon og Coinbase 352 firmaer, hvorav over 80% planlegger å øke kryptoeksponeringen.

Gjennom GoMining Institutionals Alpha Blocks-fond kan institusjonelle investorer få tilgang til strukturerte gruvestøttede avkastninger med to investeringsstrategier.

Vi fokuserte på å sikre transparens i tradisjonelle markeder og robust sikkerhet, så vi etablerte et lukket begrenset partnerskap hjemmehørende i Delaware og samarbeidet med BitGo, en ledende institusjonell depotbank.

GoMining Institutional vil utvide sitt produkttilbud med tokeniserte fastrentefond og gjeldsprodukter, skape reell avkastning og gi direkte eksponering mot BTC-gruvedrift i stedet for tradisjonelle aksjeinvesteringer.

Vår tilnærming er fremtidsrettet, og den har potensial til å låse opp en helt ny aktivaklasse for institusjonelle investorer, som forener den langvarige praksisen til TradFi og de innovative avkastningsproduktene til kryptoområdet.

Skattelettelser for gruvearbeidere for å styrke USAs gruvedrifts globale lederskap

Invezz: Med Trump-administrasjonens pro-krypto-holdning, hvordan har nylige regulatoriske endringer påvirket Bitcoin-gruvedrift? Hvilken politikk vil best støtte innenlandsk gruvedrift?

Trump-administrasjonen startet en ny tidsalder innen kryptoutvikling, og klargjorde tidligere vage juridiske områder og fungerte som en sentral etterspørselsdriver for gruveindustrien.

Dette skaper en berettiget optimisme i sektoren. I fremtiden vil den føderale regjeringen styrke den amerikanske gruvesektorens globale lederskap hvis den skaper et nasjonalt rammeverk for kryptoreguleringer og innfører skattelettelser for gruvearbeidere.

Siterende finansminister Scott Bessent, “Alt er på bordet med Bitcoin.”

Invezz: Nylig bitcoin-gruvedrift har halvert gruvebelønningene og presset industriens fortjenestemargin, noe som gjør det vanskelig for mindre aktører å konkurrere med store operasjoner. Dine tanker?

Bitcoin-gruvedrift fortsetter å være svært lønnsomt, og halveringer er alltid priset inn.

Strategic Bitcoin Reserve og foreslåtte statsreserver forsterket BTCs troverdighet blant institusjonelle investorer, som vil drive opp etterspørsel og priser i et miljø med stramt tilbud.

En annen vinkel på etterspørselspresset oppover er innføringen av lovgivningsmekanismer på statlig nivå for å tillate investering av offentlige midler i Bitcoin.

Hvorfor kan det bli vanskelig for mindre aktører i Bitcoin-gruvedrift å operere?

Resultatet vil bli en ny likevekt på sikt. Mindre aktører og individuelle gruvearbeidere vil faktisk finne det vanskeligere å konkurrere: stordriftsfordelene fungerer nå.

Store gruvearbeidere kan også diversifisere seg til AI-databehandling og jobbe med å optimalisere kostnadene for gruveanlegg, og øke fortjenesten ytterligere.

Den beste tilnærmingen for dem er å delta i store gruvebassengoperasjoner.

GoMining er den ledende plattformen for det, og vi har datakraften og ekspertisen til å levere den beste avkastningen samtidig som vi bevarer den desentraliserte kryptoånden.

Invezz: Det finnes mange forskjellige modeller av cost-to-mine BTC. Kan du fortelle om gruvedrift fortsatt er levedyktig for mindre aktører eller om industrikonsolidering er uunngåelig?

Den gjennomsnittlige gruvekostnaden svinger rundt $90 000 per BTC, ifølge MacroMicros siste estimater.

En annen fremtredende modell, vanskelighetsregresjonsmodellen fra Glassnode, indikerer at produksjonskostnadene er omtrent $33 000 per BTC.

Tall for kostnad til gruve forteller ofte ikke hele historien. Mye avhenger av strømkostnadene, men arbeids- og maskinvarekostnader er også en avgjørende del av ligningen.

Konsolidering, i det minste delvis, er uunngåelig, og det er et sunt tegn på en modnende industri.

Barrierer for lønnsomhet i gruvedrift er nå høyere, ettersom store gruvearbeidere har sofistikert teknologi og kapital for å bygge og drifte datasentre. For å få tilgang til stordriftsfordelene, må mindre aktører se på konsoliderte alternativer som bassenggruvedrift.

Om BTC minings høye energiforbruk og tiltak for å sikre bærekraft

Invezz: Bitcoin-gruvedrift blir ofte kritisert for sitt høye energiforbruk. Hvordan sikrer GoMining bærekraft i sin virksomhet?

Nesten 100 % av flåten vår drives av elektrisitet fra vannkraftverk, som er en fornybar energikilde.

Omfanget vårt av elektrisitetsforbruket lar oss ta opp avbøtende strategier for å sikre bærekraft.

Innovasjoner som kryptogruvedrift og fornybar energi er komplementære, og datasentre blir noen ganger nøkkelforbrukere av fornybar energi.

Som medlem av Bitcoin Mining Council jobber vi også med å finne og implementere løsninger for å senke energiforbruket. Forbedrede miljøstandarder er en prioritet for vår bransje.

Invezz: Økende strømkostnader har presset lønnsomheten i gruvedriften. Hvordan sikrer du deg mot volatilitet i energipriser?

Vi er strategiske når det gjelder å velge lokasjoner for datasentre, og pålitelig forsyning av rimelig strøm er en viktig faktor.

Elektrisitetsprisene er svært volatile gjennom dagen, og vi tar helt sikkert hensyn til denne volatiliteten.

Alle i GoMining har tilgang til svært konkurransedyktige strømpriser på grunn av det store omfanget av bulkkjøp fra teamet vårt.

I ulike regioner jobber vi, som mange store gruvearbeidere, med peak timer med elektrisk energibelastning og kraftkjøpsavtaler for å sikre en stabil og jevn prisplan.

Til tross for at strømkostnadene øker, er marginen til gruvevirksomheten fortsatt positiv.

Hvordan mining infra kan brukes for AI for å fange opp ekstra inntekter

Invezz: Flere gruveselskaper svinger eller diversifiserer til AI-relaterte oppgaver. Er dette en kortsiktig trend eller et fundamentalt skifte i forretningsmodellen? Kan Bitcoin-gruvedrift og AI bli symbiotiske industrier?

Bitcoin-gruvedrift og AI er symbiotiske siden de i hovedsak krever det samme utstyret.

Begge er også kapitalkrevende og krever økonomisk innsikt for å bygge datasentre og teknisk ekspertise for å drive dem.

Som gruvearbeidere kan vi tilby ferdiglaget infrastruktur for kunstig intelligens og databehandling med høy ytelse samtidig som vi samler inn ekstra inntekter.

Det øker bare stabiliteten til forretningsmodellen vår på lang sikt fordi det diversifiserer utvalget av oppgaver vi kan utføre på maskinvaren vår.

Dessuten vil små gruvearbeidere ikke lenger være avhengige av BTC-prissvingninger og kan bytte til mer lønnsomme oppgaver i tilfelle prisen faller.

Denne ekstra inntektsstrømmen styrker Bitcoin-gruvedriftens økonomiske appell og styrker motstandskraften til gruvevirksomhetsmodellene ved å diversifisere inntektskildene.

På flere stater som introduserer BTC-reserveregninger

Invezz: Texas, Florida og New Hampshire presser sine egne Bitcoin-reserver. Hvordan kan dette omforme konkurransen mellom stater når det gjelder gruveinsentiver og reguleringer?

Det er inspirerende å se hvordan amerikanske stater utnytter potensialet til ny teknologi.

Per i dag har 28 statlige lovgivere allerede introdusert Bitcoin-reserveregninger, med flere som har fått fart.

Foreløpig vil reservene starte med beslaglagte Bitcoins, men med mange som sikter mot Bitcoin-lagre for å utgjøre så mye som 10 % av offentlige midler, er en tilførsel av kompatible, sporbare og rene Bitcoins et absolutt must.

Vi forventer mer åpenhet i det juridiske rammeverket, energiavtaler, tillatelser til å bygge datasentre og skattelettelser, og til gjengjeld vil gruvearbeidere bringe med seg investeringer, sysselsetting og teknologisk kunnskap.